Resultados del Mundial de Vóley Femenino 2025: así van los partidos de la fase de grupos de la competencia

Las 32 mejores selecciones del planeta buscan el título en Tailandia. Repasa el calendario completo del torneo y todos los resultados actualizados jornada a jornada

Eliezer Benedetti

Por Eliezer Benedetti

Brasil y Francia protagonizaron uno
Brasil y Francia protagonizaron uno de los duelos más emocionantes de la fase de grupos del Mundial de Vóley 2025. Crédito: Volleyball World

El Mundial de Vóley 2025 comenzó con gran intensidad y ya dejó sorpresas, emociones y actuaciones para destacar. Desde el 22 de agosto, los ocho grupos que conforman la fase inicial han sido escenario de duelos vibrantes y cargados de tensión. Algunas selecciones impusieron su jerarquía desde el primer partido, mientras que otras aún buscan acomodarse y encontrar su ritmo en una competencia tan exigente como impredecible.

Brasil, Estados Unidos, Italia y la local Tailandia son algunas de las escuadras que comenzaron con paso firme, ganando sus dos primeros encuentros. Por el contrario, equipos como Cuba, Eslovaquia, Egipto y Suecia no han logrado sumar victorias y deberán revertir la situación rápidamente si quieren seguir con vida en el torneo.

El sistema de competición del Campeonato Mundial 2025 establece que los dos mejores equipos de cada grupo avanzarán a la siguiente etapa, por lo que cada partido cuenta. La lucha por los primeros lugares ya está en marcha, y los próximos días serán determinantes para empezar a definir los clasificados.

Calendario y Resultados del Mundial de Vóley 2025

A continuación, repasamos el calendario del Mundial de Vóley 2025 con todos los resultados disputados hasta el momento y los próximos encuentros programados hasta el 27 de agosto:

<b>Viernes 22 de agosto</b>

  • 04:00 horas | Puerto Rico 1-3 Francia (Grupo C)
  • 04:00 horas | República Checa 1-3 Argentina (Grupo D)
  • 05:00 horas | Países Bajos 3-2 Suecia (Grupo A)
  • 05:00 horas | Bélgica 3-0 Cuba (Grupo B)
  • 07:30 horas | Brasil 3-0 Grecia (Grupo C)
  • 07:30 horas | Estados Unidos 3-1 Eslovenia (Grupo D)
  • 08:30 horas | Tailandia 3-1 Egipto (Grupo A)
  • 08:30 horas | Italia 3-0 Eslovaquia (Grupo B)

<b>Sábado 23 de agosto</b>

  • 04:00 horas | Canadá 3-1 Bulgaria (Grupo E)
  • 04:00 horas | República Dominicana 3-0 Colombia (Grupo F)
  • 05:00 horas | Alemania 3-0 Kenia (Grupo G)
  • 05:00 horas | Japón 3-0 Camerún (Grupo H)
  • 07:30 horas | Turquía 3-0 España (Grupo E)
  • 07:30 horas | China 3-1 México (Grupo F)
  • 08:30 horas | Polonia 3-1 Vietnam (Grupo G)
  • 08:30 horas | Serbia 3-0 Ucrania (Grupo H)

<b>Domingo 24 de agosto</b>

  • 04:00 horas | Puerto Rico 1-3 Grecia (Grupo C)
  • 04:00 horas | República Checa 3-2 Eslovenia (Grupo D)
  • 05:00 horas | Países Bajos 3-0 Egipto (Grupo A)
  • 05:00 horas | Italia 3-0 Cuba (Grupo B)
  • 07:30 horas | Brasil 3-2 Francia (Grupo C)
  • 07:30 horas | Estados Unidos 3-1 Argentina (Grupo D)
  • 08:30 horas | Tailandia 3-0 Suecia (Grupo A)
  • 08:30 horas | Bélgica 3-0 Eslovaquia (Grupo B)

<b>Lunes 25 de agosto</b>

  • 04:00 horas | Canadá vs España (Grupo E)
  • 04:00 horas | República Dominicana vs México (Grupo F)
  • 05:00 horas | Alemania vs Vietnam (Grupo G)
  • 05:00 horas | Japón vs Ucrania (Grupo H)
  • 07:30 horas | Turquía vs Bulgaria (Grupo E)
  • 07:30 horas | China vs Colombia (Grupo F)
  • 08:30 horas | Polonia vs Kenia (Grupo G)
  • 08:30 horas | Serbia vs Camerún (Grupo H)

<b>Martes 26 de agosto</b>

  • 04:00 horas | Francia vs Grecia (Grupo C)
  • 04:00 horas | Argentina vs Eslovenia (Grupo D)
  • 05:00 horas | Suecia vs Egipto (Grupo A)
  • 05:00 horas | Italia vs Bélgica (Grupo B)
  • 07:30 horas | Brasil vs Puerto Rico (Grupo C)
  • 07:30 horas | Estados Unidos vs República Checa (Grupo D)
  • 08:30 horas | Tailandia vs Países Bajos (Grupo A)
  • 08:30 horas | Cuba vs Eslovaquia (Grupo B)

<b>Miércoles 27 de agosto</b>

  • 04:00 horas | Turquía vs Canadá (Grupo E)
  • 04:00 horas | Colombia vs México (Grupo F)
  • 05:00 horas | Kenia vs Vietnam (Grupo G)
  • 05:00 horas | Japón vs Serbia (Grupo H)
  • 07:30 horas | Bulgaria vs España (Grupo E)
  • 07:30 horas | China vs República Dominicana (Grupo F)
  • 08:30 horas | Polonia vs Alemania (Grupo G)
  • 08:30 horas | Ucrania vs Camerún (Grupo H)
El Mundial Femenino de Vóley
El Mundial Femenino de Vóley 2025 se juega en Tailandia del 22 de agosto al 7 de septiembre. Crédito: Volleyball World

¿Dónde ver el Mundial de Vóley Femenino 2025?

En Perú, el Mundial de Vóley Femenino 2025 se puede ver en Latina Televisión (canal 2), que transmite en señal abierta los partidos más destacados, incluyendo choques clave de la fase de grupos y las instancias finales. La cobertura internacional está disponible por Sportv 2, canal de TV paga con transmisiones diarias desde Tailandia. Además, todos los encuentros pueden seguirse en vivo y sin restricciones a través de VBTV, la plataforma oficial de la FIVB, que ofrece acceso completo al torneo, repeticiones y contenido exclusivo.

