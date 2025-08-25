Kevin Quevedo fue expulsado por brutal patada a José Carabalí en Universitario vs Alianza Lima por Liga 1 2025

Los 'blanquiazules' se quedaron con 10 hombres. (Video: GOLPERU)

Universitario de Deportes se medía en condición de local frente a Alianza Lima en un duelo válido por la jornada 7 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. Desde el principio, fueron los dueños de casa los que se mostraron más intensos y adoptaron su juego directo por las bandas y con constante movilidad, generando algunas aproximaciones sin mucho peligro. Ante este escenario, los ‘blanquiazules’ tuvieron complicaciones para plasmar su fútbol y pasar la mitad de la cancha, tornándose el partido muy trabado. Justamente, el conjunto visitante se quedó con un jugador menos debido a la expulsión de Kevin Quevedo por brutal patada contra José Carabalí.

Esta acción se llevó a cabo a los 63 minutos de la contienda. Los dirigidos por Néstor Gorosito cambiaron la tónica de la primera mitad y adelantaron sus líneas. Eryc Castillo jugó con Sergio Peña, que ante la imposibilidad de encontrar un compañero libre, le devolvió el balón a la ‘Culebra’, quien retrocedió con Miguel Trauco. El lateral izquierdo varió de banda con Carlos Zambrano, que se apoyó en Renzo Garcés y este hizo lo mismo en Alessandro Burlamaqui.

El volante formado en Espanyol de España giró y combinó con Peña, que luego descargó con Fernando Gaibor. El mediocampista ecuatoriano no encontró un receptor por el flanco derecho y tocó con Sergio, que le pasó la pelota a Trauco. El ‘Mago’ se perfiló con dirección a la zona ofensiva de Alianza Lima y metió un centro cruzado. Kevin Quevedo intentó controlar el esférico, y al momento de alzar la pierna, terminó dándole una dura patada a José Carabalí a la altura de su pecho.

El árbitro Jordi Espinoza no dudó en mostrarle la tarjeta roja a Kevin Quevedo tras brutal patada contra José Carabalí.

La vehemencia de la patada fue tanta que el árbitro Jordi Espinoza no dudó ni un segundo en sacarle la tarjeta roja a Kevin Quevedo, que se quedó desconcertado y no consideraba que su acción era para un castigo tan severo. Adicionalmente, el juez principal pidió la atención médica para que atiendan a José Carabalí, que minutos después se recompuso.

Hernán Barcos, como capitán de Alianza Lima, intentó persuadir al colegiado que cambie su opinión o, en todo caso, revise la jugada en la pantalla del VAR. Carlos Zambrano se sumó a los reclamos, pero la decisión ya estaba tomada. Al final, el extremo peruano tuvo que retirarse del campo y dejó a su equipo sin un elemento importante en el ataque.

La mirada que mostraba la cámara de la transmisión de Néstor Gorosito lo decía todo. Precisamente, el DT argentino realizó dos cambios luego de la expulsión: sacó a Burlamaqui y Barcos para dar ingreso a Pedro Aquino y Alan Cantero. Aunque sobre el final, los ‘blanquiazules’ se quedaron con nueve hombres con la expulsión de Renzo Garcés.

Kevin Quevedo, de héroe a villano en Alianza Lima

Esta expulsión significó un duro golpe para Kevin Quevedo, que hace unos días había sido una de las figuras de Alianza Lima en la clasificación a los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025. Le anotó un golazo a Universidad Católica en Ecuador en el 2-1 definitivo, que incluso desató la inédita reacción en Jefferson Farfán, exjugador y fiel seguidor ‘aliancista’.

El extremo la puso en un lugar imposible para el portero rival. (Video: DSports)

Próximo partido de Alianza Lima

Luego de este partido, la Liga 1 sufrirá un parón por la doble fecha FIFA de setiembre, motivo por el cual no habrá partidos el fin de semana que viene. Por ello, el Torneo Clausura recién se reanudará en la quincena de ese mes y Alianza Lima tendrá que verse las caras con Deportivo Garcilaso en el estadio Alejandro Villanueva el sábado 13 de setiembre a las 19:00 horas de Perú.

En este encuentro, el técnico Néstor Gorosito no tendrá disponible por las expulsiones a Kevin Quevedo ni Renzo Garcés, de ahí que tendrá que buscar la forma de replantear su once titular para meterse en la lucha por el segundo certamen doméstico de la temporada.