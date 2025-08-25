Perú Deportes

Golazo de cabeza de Luis Ramos en América de Cali vs Atlético Nacional por el Clásico Popular de la Liga BetPlay 2025-II

El ‘Tanque’ apareció dentro del área para meter un notable testarazo, a centro de Rafael Carrascal, para dejar sin reacción al experimentado David Ospina

Renzo Galiano

El 'Tanque' apareció en el Clásico Popular con una genial anotación. | VIDEO: Win Sports

Luis Ramos ha vuelto a aparecer en América de Cali. El delantero peruano, de 25 años, se hizo presente en el Clásico Popular FPC con un golazo de cabeza. Su anotación permitió que los suyos establecieran la igualada parcial (1-1) ante Atlético Nacional, por la octava fecha de la Liga BetPlay 2025-II.

[HABRÁ AMPLIACIÓN...]

