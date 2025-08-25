Perú Deportes

Anderson Santamaría molesto por empate de Universitario, dejó fuerte recado a Alianza Lima: “Ni patearon al arco”

El experimentado defensa se refirió al resultado de la ‘U’ en el clásico en el estadio Monumental, y de la propuesta de juego de los ‘blanquiazules’

Joaquín Parra

Por Joaquín Parra

Esto dijo el defensa 'crema'. (Video: GOLPERU)

Universitario de Deportes no pudo conseguir un triunfo en condición de local y empató con Alianza Lima en un duelo válido por la fecha 7 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. Fue un 0-0 para ambos equipos en un partido que se luchó más de lo que se jugó, y que impidió que alguno marque diferencias en la tabla de posiciones. En ese sentido, Anderson Santamaría expuso su molestia por este resultado y dejó un recado a los ‘blanquiazules’.

“Un empate que, en realidad, jugando en nuestra cancha, nos sabe a muy poco. Estoy molesto porque intentamos, generamos, creo que ellos ni patearon al arco estando 11 contra 11. Y 11 contra 10 generamos más situaciones que lamentablemente no entraron”, fueron sus primeras palabras para ‘GOLPERU’ luego de la contienda.

Para el defensa de 33 años, la igualdad quedó corta, sobre todo por la cantidad de situaciones generadas en superioridad numérica tras la expulsión de un jugador del elenco ‘íntimo’. “Estamos en nuestra casa y la obligación era ganar hoy. El profesor (Jorge Fossati) al final puso todo lo que teníamos adelante, pero no se concretó. Molesto porque dejamos escapar dos puntos en casa”, comentó.

Anderson Santamaría fue titular en
Anderson Santamaría fue titular en Universitario por encima de Williams Riveros ante Alianza Lima. - créditos: Universitario

Anderson Santamaría no ocultó su fastidio por la postura conservadora de Alianza Lima. Destacó que, pese a la experiencia y la calidad de los ‘aliancistas’Universitario no se vio superado ni comprometido en su campo. “Alianza es un equipo que sabe a lo que juega, tiene jugadores de selección, de experiencia, sabían cómo jugábamos nosotros de local y vinieron a esperar. Quisieron jugar al contragolpe, pero nosotros siempre estuvimos bien parados y no nos generaron, no me acuerdo de ninguna (ocasión)”, puntualizó.

La competencia interna en la defensa de la ‘U’ también fue tema en las palabras del experimentado jugador, quien reconoció el esfuerzo del cuerpo técnico de Jorge Fossati por mantener la competitividad del equipo en un sector donde tiene a Williams Riveros, Aldo Corzo, Matías Di Benedetto y César Inga.

“¿Titular en clásico? Desde el primer día que llegué a la institución lo dije ‘sé que a qué club vengo, sé de la competencia interna que hay, sobre todo en la defensa, y va a estar muy complicado’. Y sigue siendo muy complicado. Lo importante es ponerlo en problemas al profesor, y él decida quién va a jugar. Esta vez me tocó a mí y cuando le toca a Williams o Aldo, sé que siempre dan lo mejor de ellos”, señaló.

Al hacer balance del empate, el defensa insistió en que el punto obtenido no favorece las aspiraciones de Universitario en el Torneo Clausura 2025. “¿El empate? No nos favorece. Como te digo, hemos perdido dos puntos en casa. Nosotros aquí en casa queremos ganar todo. Si bien es cierto que no se nos acercaron, pero lo que me importa es la ‘U’, que debió ganar y hoy solo empatamos”, acotó.

Empate sin goles en el Estadio Monumental. (Video: GOLPERU)

Anderson Santamaría sobre posible regreso a la selección peruana

Consultado sobre una posible convocatoria a la selección peruana de cara a la doble fecha FIFA de setiembre, Anderson Santamaría adoptó una postura mesurada y enfocada en el trabajo cotidiano en Universitario. “Yo vengo a prepararme, estar bien, a jugar con la ‘U’ y de ahí a ver lo que el técnico requiera para la selección. Si estoy, bien, y sino seguirme preparando para cuando llegue mi oportunidad, me llegue preparado”, afirmó.

Justamente, la doble jornada por las Eliminatorias 2026 ante Uruguay en Montevideo y Paraguay en Lima aparece como un nuevo reto para el defensor, quien prioriza la regularidad en el conjunto ‘merengue’ para mantenerse en la órbita de la ‘bicolor’, que seguramente buscará un recambio pensando en el siguiente proceso clasificatorio.

