“Pertenece a este nivel”: los elogios a Ignacio Buse en transmisión de ESPN tras su debut en el US Open contra Ben Shelton

Más allá de la derrota ante Ben Shelton, el tenista peruano demostró por qué llegó hasta esta instancia final del Grand Slam. (Video: ESPN)

Aunque Ignacio Buse no logró la victoria en su estreno absoluto en el cuadro principal de un Grand Slam, su actuación ante Ben Shelton en el US Open 2025 no pasó desapercibida. El tenista peruano, de 21 años, cayó en sets corridos ante el número seis del mundo, pero dejó una imagen muy positiva en la pista central de Flushing Meadows. Tan es así que durante la transmisión oficial del encuentro, los comentaristas de ESPN destacaron repetidamente el nivel del joven limeño, subrayando su valentía, competitividad y proyección.

Al cierre del encuentro en el Arthur Ashe Stadium, escenario principal del abierto estadounidense, los analistas de la señal internacional valoraron el temple con el que la raqueta número uno del Perú enfrentó un desafío de alto calibre. “Shelton está doblegando al debutante Buse, que lo hizo bien. Sabe que puede competir, pertenece a este nivel. Fue su debut en un ‘major’”, aplaudió uno de los comentaristas.

La diferencia de ranking, experiencia y contexto no impidió que Buse mostrara momentos de gran tenis, y eso fue captado claramente por los especialistas. A lo largo del partido, que duró poco más de dos horas, ‘Nacho’ mostró pasajes de gran solidez desde el fondo de la cancha, colocó varios golpes ganadores y obligó al número seis del mundo a trabajar más de lo esperado en cada set. Esa intensidad se notó incluso en la reacción del propio estadounidense, quien a pesar de la victoria no quedó totalmente conforme con su desempeño.

“Buse hizo un buen partido. Es difícil enfrentar a un jugador como Shelton, independientemente de su categoría. Por su manera de jugar, es complicado. Shelton con gestos de inconformismo luego de haber ganado, habrá mucho por revisar para él y para su gente”, complementó otro de los comentaristas de ESPN, dejando entrever que el rendimiento del peruano no solo fue digno, sino que también logró incomodar al favorito.

Ignacio Buse mostró mucho carácter ante Ben Shelton en su debut del US Open 2025. Crédito: REUTERS

Ignacio Buse y un debut para el recuerdo en Nueva York

El elogio más contundente llegó hacia el final del análisis, cuando uno de los analistas no dudó en destacar el potencial que mostró Buse en su primera aparición en el cuadro principal de un Grand Slam: “Los primeros partidos nunca son fáciles, pero sí o sí quiero destacar a Buse hoy. Me ha parecido que ha dado un gran nivel para ser su primera vez en un escenario de esta magnitud. Ha competido contra uno de los mejores del mundo y solo puede sacar cosas positivas de hoy el jugador peruano”, indicó.

La actuación de ‘Nacho’ en la primera ronda del US Open 2025 no solo fue una muestra de talento, sino también un paso firme en su proceso de crecimiento como profesional. Competir con soltura ante uno de los jugadores más explosivos del circuito, en el estadio Arthur Ashe y en horario estelar, no es poca cosa. Y que ESPN —la cadena que transmite el el torneo para millones de espectadores en todo el mundo— lo destaque con tanta claridad, es una señal de que su nombre empieza a ser tenido en cuenta en el radar del tenis internacional.

De hecho, durante la transmisión en inglés del encuentro, Ignacio Buse también recibió elogios por parte de los analistas internacionales encargados de la cobertura. “Gran performance, con buen juego. Es una joven promesa que puede aportarle mucho al tenis”, destacaron, subrayando no solo su capacidad técnica, sino también su madurez competitiva en un escenario tan exigente como el abierto estadounidense.

Ignacio Buse no pudo con Ben Shelton y cayó en el US Open 2025 | ESPN

Para el tenis peruano, lo ocurrido este lunes no fue simplemente una derrota previsible ante un top 10 del mundo. Fue, más bien, una carta de presentación formal del ‘Colorado’ en el más alto nivel del deporte. Si mantiene este rendimiento y continúa evolucionando, no caben dudas de que lo veremos protagonizando muchas más jornadas de Grand Slam. Esto es apenas el comienzo de una historia que promete ir mucho más allá.