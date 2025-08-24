A qué hora juega Emelec vs Independiente del Valle HOY: con Christian Cueva, partido por la LigaPro de Ecuador

¿A qué hora juega Emelec vs Independiente del Valle?

Después de la polémica por la supuesta fiesta que duró 18 horas, Emelec quedó listo para chocar con Independiente del Valle hoy, domingo 24 de agosto, en el estadio George Capwell Banco del Austro, por la fecha 26 de la LigaPro. Una vez más Christian Cueva fue involucrado en un escándalo por una reunión que habría realizado junto a otros jugadores del ‘bombillo’, según el medio ‘Expreso’ de Ecuador.

El popular ‘Aladino’ salió a defenderse y negó su participación en dicho encuentro, también exigió al medio de comunicación una rectificación mediante una carta notarial. El club norteño también se pronunció y sacó un comunicado donde respaldó al peruano y anunció la apertura de una investigación interna para esclarecer lo sucedido.

Una vez pasada la tormenta, los ‘azules’ se concentran en el torneo local y saldrán con todo a buscar el triunfo que les permita mantenerse en la lucha por un cupo en el hexagonal final. Y es que el equipo de Cueva está pasando por un buen momento futbolístico y llegará motivado luego de haber celebrado una victoria por 1-0 a Técnico Universitario la jornada pasada. Esos tres puntos los ubica en la novena posición con 35 puntos.

Mientras que IDV buscará reafirmarse como candidato al título nacional ya que lidera la tabal de posiciones con 53 unidades. Los ‘rayados’ vienen de vencer a Orense SC y son los favoritos de llevarse en encuentro con Emelec en su condición de visita.

La demanda anunciada por Cueva implica que la disputa ya no solo se dirimirá ante las cámaras, sino también ante un juez que deberá determinar la verdad. (Emelec)

¿A qué hora juega Emelec vs Independiente del Valle?

El equipo de Christian Cueva recibirá a los ‘rayados’ este domingo 24 de agosto en el estadio George Capwell Banco del Austro, por la fecha 26 de la LigaPro 2025. El horario establecido es a las 15:30 horas para Perú, Colombia y Ecuador; mientras que en Venezuela, Bolivia y Estados Unidos (Miami) iniciará a las 16:30 horas. Y en Uruguay, Paraguay, Chile, Argentina y Brasil arrancará a las 17:30 horas.

¿A qué hora juega Emelec vs Independiente del Valle?

Presidente de Emelec reveló el futuro de Christian Cueva

El futuro de Christian Cueva en Emelec permanece incierto luego de que el presidente del club, Jorge Guzmán, advirtiera en entrevista que, aunque el mediocampista peruano “es muy querido por la hinchada”, su continuidad está sujeta a decisiones económicas y al renovado interés de equipos en Colombia.

“En esta primera etapa nosotros lo que hemos buscado esreplantear la situación del club en la tabla de posiciones. Estamos mejorando en eso y tenemos objetivos como es la Copa Ecuador, ojalá se dé, y mejorar nuestra posibilidad de entrar al hexagonal", adelantó el mandamás en entrevista para ‘KCH Radio’.

Presidente de Emelec puso en duda continuidad de Christian Cueva tras interés de Colombia.

Respecto a las especulaciones que apuntaban un interés de Junior de Barranquilla, el titular fue categórico al subrayar el deseo del club es contar con el jugador de 32 años más allá del contrato que firmó hasta mediados de 2026.

“Cueva es un jugador que se ha interiorizado mucho con el club. Nosotros queremos que continúe, esperamos que el jugador y las condiciones económicas que se presenten sigan siendo favorables para que este jugador continúe en el plantel”, añadió.

Además, Guzmán resaltó que ‘Aladino’ ya se ganó a la fanaticada del ‘bombillo’: “Sabemos que es un futbolista muy querido por la hinchada en tan poco tiempo.Nosotros lucharemos para que el próximo año también continúe”.