Perú Deportes

A qué hora juega Emelec vs Independiente del Valle HOY: con Christian Cueva, partido por la LigaPro de Ecuador

El cuadro del volante peruano tiene duelo clave ante el puntero del campeonato. Si gana se meterían al hexagonal final. Hay mucho en juego. Conoce los horarios del encuentro

Grace Nole Alcántara

Por Grace Nole Alcántara

Guardar
¿A qué hora juega Emelec
¿A qué hora juega Emelec vs Independiente del Valle?

Después de la polémica por la supuesta fiesta que duró 18 horas, Emelec quedó listo para chocar con Independiente del Valle hoy, domingo 24 de agosto, en el estadio George Capwell Banco del Austro, por la fecha 26 de la LigaPro. Una vez más Christian Cueva fue involucrado en un escándalo por una reunión que habría realizado junto a otros jugadores del ‘bombillo’, según el medio ‘Expreso’ de Ecuador.

El popular ‘Aladino’ salió a defenderse y negó su participación en dicho encuentro, también exigió al medio de comunicación una rectificación mediante una carta notarial. El club norteño también se pronunció y sacó un comunicado donde respaldó al peruano y anunció la apertura de una investigación interna para esclarecer lo sucedido.

Una vez pasada la tormenta, los ‘azules’ se concentran en el torneo local y saldrán con todo a buscar el triunfo que les permita mantenerse en la lucha por un cupo en el hexagonal final. Y es que el equipo de Cueva está pasando por un buen momento futbolístico y llegará motivado luego de haber celebrado una victoria por 1-0 a Técnico Universitario la jornada pasada. Esos tres puntos los ubica en la novena posición con 35 puntos.

Mientras que IDV buscará reafirmarse como candidato al título nacional ya que lidera la tabal de posiciones con 53 unidades. Los ‘rayados’ vienen de vencer a Orense SC y son los favoritos de llevarse en encuentro con Emelec en su condición de visita.

La demanda anunciada por Cueva
La demanda anunciada por Cueva implica que la disputa ya no solo se dirimirá ante las cámaras, sino también ante un juez que deberá determinar la verdad.  (Emelec)

¿A qué hora juega Emelec vs Independiente del Valle?

El equipo de Christian Cueva recibirá a los ‘rayados’ este domingo 24 de agosto en el estadio George Capwell Banco del Austro, por la fecha 26 de la LigaPro 2025. El horario establecido es a las 15:30 horas para Perú, Colombia y Ecuador; mientras que en Venezuela, Bolivia y Estados Unidos (Miami) iniciará a las 16:30 horas. Y en Uruguay, Paraguay, Chile, Argentina y Brasil arrancará a las 17:30 horas.

¿A qué hora juega Emelec
¿A qué hora juega Emelec vs Independiente del Valle?

Presidente de Emelec reveló el futuro de Christian Cueva

El futuro de Christian Cueva en Emelec permanece incierto luego de que el presidente del club, Jorge Guzmán, advirtiera en entrevista que, aunque el mediocampista peruano “es muy querido por la hinchada”, su continuidad está sujeta a decisiones económicas y al renovado interés de equipos en Colombia.

“En esta primera etapa nosotros lo que hemos buscado esreplantear la situación del club en la tabla de posiciones. Estamos mejorando en eso y tenemos objetivos como es la Copa Ecuador, ojalá se dé, y mejorar nuestra posibilidad de entrar al hexagonal", adelantó el mandamás en entrevista para ‘KCH Radio’.

Presidente de Emelec puso en
Presidente de Emelec puso en duda continuidad de Christian Cueva tras interés de Colombia.

Respecto a las especulaciones que apuntaban un interés de Junior de Barranquilla, el titular fue categórico al subrayar el deseo del club es contar con el jugador de 32 años más allá del contrato que firmó hasta mediados de 2026.

“Cueva es un jugador que se ha interiorizado mucho con el club. Nosotros queremos que continúe, esperamos que el jugador y las condiciones económicas que se presenten sigan siendo favorables para que este jugador continúe en el plantel”, añadió.

Además, Guzmán resaltó que ‘Aladino’ ya se ganó a la fanaticada del ‘bombillo’: “Sabemos que es un futbolista muy querido por la hinchada en tan poco tiempo.Nosotros lucharemos para que el próximo año también continúe”.

Temas Relacionados

Christian CuevaEmelecIndependiente del ValleLigaProperu-deportes

Más Noticias

Ignacio Buse planta cara pero cede ante Ben Shelton en su debut oficial en el US Open: resumen de la derrota del peruano

‘Nacho’ dejó una sólida impresión frente al sexto del ranking mundial en el Flushing Meadows, aunque no logró concretar la hazaña y fue derrotado en sets seguidos (3-6, 2-6, 4-6)

Ignacio Buse planta cara pero

Ignacio Buse puso en pie el Arthur Ashe con un tremendo sobrepique contra Ben Shelton por el Main Draw del US Open 2025

El ‘Colorado’ exigió más de la cuenta al 6to del mundo en la primera ronda del cuadro principal del Grand Slam. Una acción intuitiva y señorial lo descolocó en el segundo set

Ignacio Buse puso en pie

Nolberto Solano fue condecorado como héroe de culto en Pakistán: ofrendas de oro, relojes de alta gama y tiara de realeza en una noche histórica

Pocos días después de su llegada a suelo pakistaní, ‘Nobby’ fue protagonista estelar de una enorme ceremonia en la Casa del Fútbol, en la ciudad de Lahore. Las autoridades deportivas se rindieron a sus pies

Nolberto Solano fue condecorado como

A qué hora juega Universitario vs Alianza Lima: clásico en el Monumental por Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Día de clásico en Perú. Los protagonistas atraviesan momentos distintos con respecto a coyuntura internacional. El vencedor dará un salto importante en la cima de la clasificación. Revisa los horarios

A qué hora juega Universitario

Dónde ver Universitario vs Alianza Lima HOY: canal TV online del clásico por Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Los ‘cremas’ y ‘blanquiazules’ volverán a verse las caras, y esta vez será en el estadio Monumental. Ambos necesitan el triunfo para apoderarse del liderato del campeonato. Conoce las señales para sintonizar el clásico que promete sacar chispas

Dónde ver Universitario vs Alianza
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Perú busca modernizar su sector

Perú busca modernizar su sector militar: proyecto de ley prioriza innovación, empleo y formación técnica

Juan José Santivañez es el nuevo ministro de Justicia: ¿Cuál es su posición acerca de la Convención de Derechos Humanos?

Helder Domínguez, vicepresidente del TC: “Los fiscales están en mejor capacidad de identificar un delito; la Policía no, sin desmerecer su labor”

Las polémicas de Juan José Santivañez, el nuevo ministro de Justicia, en su paso por el Mininter

Perfil de Juan José Santiváñez: de abogado de policías involucrados en actos criminales a ser nombrado ministro de Justicia de Dina Boluarte

ENTRETENIMIENTO

Orquesta Zaperoko fue víctima de

Orquesta Zaperoko fue víctima de robo en su propio bus: instrumentos están valorizados en más de 10 mil soles

Melissa Klug cuestiona el rol paternal de Abel Lobatón: “Mis hijas no lo necesitaron”

Niño peruano se robó el corazón de Duki durante su concierto en Lima: “Te amo mucho y gracias por hacerme subir”

Melissa Klug pediría que Jefferson Farfán cubra la pensión de sus hijos hasta los 28 años

Hija mayor de Richard Acuña revela cómo logró tener al cantante Beéle en su quinceañero

DEPORTES

Ignacio Buse puso en pie

Ignacio Buse puso en pie el Arthur Ashe con un tremendo sobrepique contra Ben Shelton por el Main Draw del US Open 2025

Ignacio Buse planta cara pero cede ante Ben Shelton en su debut oficial en el US Open 2025: resumen de la derrota del peruano

Nolberto Solano fue condecorado como héroe de culto en Pakistán: ofrendas de oro, relojes de alta gama y tiara de realeza en una noche histórica

A qué hora juega Universitario vs Alianza Lima: clásico en el Monumental por Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Universitario vs Alianza Lima EN VIVO HOY: minuto a minuto del clásico por el Torneo Clausura de la Liga 1 2025