Eddie Fleischman arremetió contra Jorge Fossati por quejarse previo al Universitario vs Alianza Lima: “Eterna víctima”

Eddie Fleischman, reconocido periodista deportivo, cuestionó con severidad las recientes declaraciones de Jorge Fossati, técnico de Universitario de Deportes, tras las quejas del entrenador sobre la programación del clásico ante Alianza Lima. El duelo, previsto para mañana domingo 24 de agosto a las 17:30 horas en el estadio Monumental de Ate, ha encendido la previa no sólo por el duelo deportivo, sino por las controversias externas que lo rodean.

La polémica surgió luego de que Fossati manifestara públicamente su desacuerdo con el calendario impuesto por los organizadores del torneo, que ubicó el partido más importante del fútbol peruano apenas dos días y medio después del enfrentamiento de la ‘U’ con Palmeiras por los octavos de final de la Copa Libertadores. En el empate 0-0 ante el conjunto brasileño, los ‘cremas’ quedaron eliminados por el 4-0 en contra que habían sufrido en el partido de ida, pero el verdadero reclamo del uruguayo pasó por la exigencia física acumulada antes del partido ante el clásico rival.

Previo al último entrenamiento, el ‘Nonno’ fue enfático ante los medios: “Si te ponen los partidos así, donde visiblemente es algo perjudicial para la recuperación física del equipo, que cada uno responda por su responsabilidad. Los fenómenos (autoridades) que pusieron esta fecha a dos días y medio, nuevamente a Universitario, sabrán cómo (en la recuperación física). No tengo esa parte en mi curso de entrenador”.

Eddie Fleischman arremetió contra Jorge Fossati por quejarse previo al Universitario vs Alianza Lima por Liga 1 2025.

Además, agregó una acusación directa sobre el contexto administrativo del club al explicar: “Estas fechas fueron puestas precisamente porque la administración de Universitario estaba poco menos que acéfala. Si no, no había sentido común en ponerlas. No sé si hay intención, pero claramente hay una situación de perjuicio deportivo para Universitario”.

Las palabras del técnico, lejos de ser un simple descargo, rápidamente encontraron respuesta y despertaron un debate en redes sociales. Eddie Fleischman tomó posición a través de su cuenta oficial de X (antes Twitter), donde refutó las explicaciones de Fossati con dureza: “Eterna víctima. Qué mal se ve un presunto profesional victimizándose y buscando factores externos a los que atribuirle si le va mal. Y eso, que no le va nada mal. La obsesión de poner un parche cuando no hay chupo”.

Eddie Fleischman cuestionó a Jorge Fossati por quejarse de la programación del clásico Universitario vs Alianza Lima.

Universitario busca el liderato del Clausura

Universitario de Deportes y Alianza Lima protagonizarán este domingo una nueva edición del clásico del fútbol peruano por la fecha 7 de la segunda fase de la Liga 1 2025. El esperado encuentro se disputará en el estadio Monumental de Ate a partir de las 17:30 horas, escenario que recibirá a miles de espectadores y marcará el foco de atención a nivel nacional. La transmisión oficial estará a cargo de GOLPERU, disponible en el canal 14 o 714 HD de Movistar TV, mientras que la página web de Infoba Perú brindará cobertura total y minuto a minuto.

Este clásico trasciende la habitual rivalidad: ambos pelean directamente por el título del Torneo Clausura. La ‘U’, comandada por Fossati, ocupa el primer puesto en la tabla, mientras que el elenco ‘blanquiazul’, guiado por Néstor Gorosito, es quinto, separado por solo tres puntos de diferencia. Ese margen convierte este nuevo cotejo en determinante para ambos bandos.

Universitario vs Alianza Lima EN VIVO HOY: minuto a minuto del clásico por la fecha 7 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025.

La importancia de este enfrentamiento radica en que, si Universitario gana, mantendrá el liderazgo y aumentará la ventaja respecto a uno de sus principales perseguidores. En cambio, un triunfo de Alianza igualaría a los ‘cremas’ en puntaje justo antes del parón por la doble fecha de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026.