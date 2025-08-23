Perú Deportes

Eddie Fleischman arremetió contra Jorge Fossati por quejarse previo al Universitario vs Alianza Lima: “Eterna víctima”

El periodista deportivo afirmó que el técnico uruguayo está poniendo excusas en caso pierda ante los ‘blanquiazules’ por la fecha 7 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Miguel Solis Ruiz

Por Miguel Solis Ruiz

Guardar
El técnico de Universitario volvió a referirse a la programación del duelo con Alianza Lima. (Ovación)

Eddie Fleischman, reconocido periodista deportivo, cuestionó con severidad las recientes declaraciones de Jorge Fossati, técnico de Universitario de Deportes, tras las quejas del entrenador sobre la programación del clásico ante Alianza Lima. El duelo, previsto para mañana domingo 24 de agosto a las 17:30 horas en el estadio Monumental de Ate, ha encendido la previa no sólo por el duelo deportivo, sino por las controversias externas que lo rodean.

La polémica surgió luego de que Fossati manifestara públicamente su desacuerdo con el calendario impuesto por los organizadores del torneo, que ubicó el partido más importante del fútbol peruano apenas dos días y medio después del enfrentamiento de la ‘U’ con Palmeiras por los octavos de final de la Copa Libertadores. En el empate 0-0 ante el conjunto brasileño, los ‘cremas’ quedaron eliminados por el 4-0 en contra que habían sufrido en el partido de ida, pero el verdadero reclamo del uruguayo pasó por la exigencia física acumulada antes del partido ante el clásico rival.

Previo al último entrenamiento, el ‘Nonno’ fue enfático ante los medios: “Si te ponen los partidos así, donde visiblemente es algo perjudicial para la recuperación física del equipo, que cada uno responda por su responsabilidad. Los fenómenos (autoridades) que pusieron esta fecha a dos días y medio, nuevamente a Universitario, sabrán cómo (en la recuperación física). No tengo esa parte en mi curso de entrenador”.

Eddie Fleischman arremetió contra Jorge
Eddie Fleischman arremetió contra Jorge Fossati por quejarse previo al Universitario vs Alianza Lima por Liga 1 2025.

Además, agregó una acusación directa sobre el contexto administrativo del club al explicar: “Estas fechas fueron puestas precisamente porque la administración de Universitario estaba poco menos que acéfala. Si no, no había sentido común en ponerlas. No sé si hay intención, pero claramente hay una situación de perjuicio deportivo para Universitario”.

Las palabras del técnico, lejos de ser un simple descargo, rápidamente encontraron respuesta y despertaron un debate en redes sociales. Eddie Fleischman tomó posición a través de su cuenta oficial de X (antes Twitter), donde refutó las explicaciones de Fossati con dureza: “Eterna víctima. Qué mal se ve un presunto profesional victimizándose y buscando factores externos a los que atribuirle si le va mal. Y eso, que no le va nada mal. La obsesión de poner un parche cuando no hay chupo”.

Eddie Fleischman cuestionó a Jorge
Eddie Fleischman cuestionó a Jorge Fossati por quejarse de la programación del clásico Universitario vs Alianza Lima.

Universitario busca el liderato del Clausura

Universitario de Deportes y Alianza Lima protagonizarán este domingo una nueva edición del clásico del fútbol peruano por la fecha 7 de la segunda fase de la Liga 1 2025. El esperado encuentro se disputará en el estadio Monumental de Ate a partir de las 17:30 horas, escenario que recibirá a miles de espectadores y marcará el foco de atención a nivel nacional. La transmisión oficial estará a cargo de GOLPERU, disponible en el canal 14 o 714 HD de Movistar TV, mientras que la página web de Infoba Perú brindará cobertura total y minuto a minuto.

Este clásico trasciende la habitual rivalidad: ambos pelean directamente por el título del Torneo Clausura. La ‘U’, comandada por Fossati, ocupa el primer puesto en la tabla, mientras que el elenco ‘blanquiazul’, guiado por Néstor Gorosito, es quinto, separado por solo tres puntos de diferencia. Ese margen convierte este nuevo cotejo en determinante para ambos bandos.

Universitario vs Alianza Lima EN
Universitario vs Alianza Lima EN VIVO HOY: minuto a minuto del clásico por la fecha 7 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025.

La importancia de este enfrentamiento radica en que, si Universitario gana, mantendrá el liderazgo y aumentará la ventaja respecto a uno de sus principales perseguidores. En cambio, un triunfo de Alianza igualaría a los ‘cremas’ en puntaje justo antes del parón por la doble fecha de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026.

Temas Relacionados

Eddie FleischmanJorge FossatiUniversitario de DeportesAlianza LimaLiga 1peru-deportes

Más Noticias

Partidos de hoy, sábado 23 de agosto de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo

La jornada tendrá duelos imperdibles en los mejores torneos del mundo: Sporting Cristal saldrá a recuperar el liderato, Barcelona FC irá por otros triunfo en LaLiga, y mucho más

Partidos de hoy, sábado 23

La fulminante crítica de Paulo Autuori a la Liga 1: “Son 23 años que salí de Perú y veo las cosas peores”

El técnico de Sporting Cristal no tuvo reparos de señalar el retroceso del fútbol peruano tras ser consultado por el reciente descenso de Binacional y pérdida de puntos de su elenco

La fulminante crítica de Paulo

Con Jefferson Farfán, Alianza Lima tuvo sensacional banderazo en Matute previo al clásico con Universitario por Liga 1 2025

La ‘Foquita’ y la hinchada ‘blanquiazul’ se hicieron presentes en el estadio Alejandro Villanueva para mostrarle su respaldo a los jugadores y comando técnico a poco del choque con la ‘U’

Con Jefferson Farfán, Alianza Lima

Gol de Santiago González tras precisa asistencia de Martín Távara en Sporting Cristal vs UTC por Liga 1 2025

El extremo argentino aprovechó un gran servicio y definió como un ‘nueve’ para emparejar el marcador en el estadio Alberto Gallardo

Gol de Santiago González tras

Luis Abram anotó su primer gol en su regreso a Sporting Cristal vs UTC por Liga 1 2025

El defensor peruano volvió a festejar con la hinchada ‘celeste’ en el estadio Alberto Gallardo. Este tanto significó la igualdad 1-1 ante el ‘gavilán del norte’

Luis Abram anotó su primer
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Infobae

Juan José Santivañez es el nuevo ministro de Justicia: ¿Cuál es su posición acerca de la Convención de Derechos Humanos?

Helder Domínguez, vicepresidente del TC: “Los fiscales están en mejor capacidad de identificar un delito; la Policía no, sin desmerecer su labor”

Las polémicas de Juan José Santivañez, el nuevo ministro de Justicia, en su paso por el Mininter

Perfil de Juan José Santiváñez: de abogado de policías involucrados en actos criminales a ser nombrado ministro de Justicia de Dina Boluarte

“Con total descaro premia a su favorito”: Congreso estalla contra Dina Boluarte por regreso de Juan José Santiváñez

ENTRETENIMIENTO

Susana Alvarado y Paco Bazán

Susana Alvarado y Paco Bazán reaccionan tras supuesto ampay de cantante de Corazón Serrano en ‘Magaly TV La Firme’

Rodrigo González y Gigi Mitre apoyan a Maju Mantilla y mandan mensaje a Gustavo Salcedo: “¿Cuál es el apuro?”

Mujer captada con Gustavo Salcedo publica enigmático mensaje en medio de ruptura con Maju Mantilla

Hija mayor de Richard Acuña revela cómo logró tener al cantante Beéle en su quinceañero

Natalia Salas, su unipersonal y el reencuentro con Mónica Sánchez en ‘Eres mi bien’ tras dejar ‘AFHS’: “Lo importante es cómo te vayas”

DEPORTES

Partidos de hoy, sábado 23

Partidos de hoy, sábado 23 de agosto de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo

La fulminante crítica de Paulo Autuori a la Liga 1: “Son 23 años que salí de Perú y veo las cosas peores”

Con Jefferson Farfán, Alianza Lima tuvo sensacional banderazo en Matute previo al clásico con Universitario por Liga 1 2025

Gol de Santiago González tras precisa asistencia de Martín Távara en Sporting Cristal vs UTC por Liga 1 2025

Luis Abram anotó su primer gol en su regreso a Sporting Cristal vs UTC por Liga 1 2025