Jorge Fossati explotó previo al clásico Universitario vs Alianza Lima: “Nos condicionan. Hay una ventaja deportiva y no es para nosotros”

Jorge Fossati explotó por programación del clásico Universitario vs Alianza Lima por Torneo Clausura 2025.

El entrenador de Universitario de Deportes, Jorge Fossati, expresó su malestar por la programación de partidos de su equipo en la antesala del clásico ante Alianza Lima, correspondiente a la séptima fecha del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. En conferencia de prensa, el técnico uruguayo hizo énfasis en el breve lapso de tiempo entre el enfrentamiento internacional contra Palmeiras y el duelo local frente a los ‘blanquiazules’, remarcando que la seguidilla supone una desventaja deportiva para la ‘U’.

“Hoy es martes, vamos a estar martes, miércoles, jueves, recién el viernes vamos a estar acá de vuelta, nosotros como entrenadores tenemos la obligación de pensar un poquito más allá, como nos condicionan innecesariamente el domingo, es claro, hay una ventaja deportiva y no es para nosotros, que no la pido, jamás pido ventaja, ahora no me gusta que me saquen ventaja, no es que no me guste, es nuestra obligación defender a nuestro club, para que no nos saquen de acá”, afirmó el DT durante su comparecencia ante los medios.

La incomodidad de Fossati surge a partir del calendario dispuesto por la organización del torneo, que enfrentará a Universitario con Palmeiras el jueves por los octavos de final de la Copa Libertadores, y tres días después protagonizará el clásico en el Estadio Monumental frente a Alianza Lima. El estratega subrayó que el equipo rival sí contará con un margen de recuperación más amplio, ya que los ‘íntimos’ disputarán su duelo continental ante Universidad Católica de Ecuador el miércoles, gozando así de un día adicional de descanso.

“Tenemos que ver muy bien porque por un lado queremos seguir representando al fútbol peruano de la mejor manera, pero tenemos que pensar, porque el fútbol peruano, desde otras áreas, no piensa en nosotros, nosotros tenemos que pensar en Universitario, en ese sentido, tenemos que dejar una buena imagen en Sao Paulo. También, como entrenador me condiciona que debo de tenerlos bien (a sus jugadores) a los dos días”, complementó.

El entrenador de Universitario mostró su incomodidad por el poco tiempo de recuperación que tendrá para medirse con Alianza Lima. (Ovación)

Día, hora y canal TV del clásico Universitario vs Alianza Lima

El esperado clásico entre Universitario de Deportes y Alianza Lima se llevará a cabo el domingo 24 de agosto a partir de las 17:30 horas de Perú, en el Estadio Monumental de Ate. El recinto anticipa una masiva presencia de hinchas cremas en las gradas y promete un ambiente intenso para uno de los partidos más relevantes del calendario nacional. La transmisión oficial estará a cargo de GOLPERÚ, que posee los derechos televisivos para los encuentros donde la ‘U’ ejerce la localía.

El antecedente más reciente entre ambos equipos remite al Torneo Apertura, donde el clásico se disputó en Matute, con un empate 1-1 como resultado final. Aquella tarde, el local se adelantó con gol de Kevin Quevedo, mientras que la visita consiguió igualar en los instantes finales gracias al remate de José Rivera, ante la atenta mirada de miles de aficionados presentes. La expulsión temprana de Pablo Lavandeira condicionó el trámite y dotó al encuentro de un tinte dramático.

Universitario ha vendido un total de 50 mil entradas para el clásico ante Alianza Lima.

Este nuevo clásico tiene un condimento extra: la lucha por mantenerse entre los primeros lugares de la tabla del Clausura y Acumulado. Los ‘merengues’ son terceros en esta segunda fase del campeonato doméstico con 14 puntos, mientras que los ‘íntimos’ son quintos con 11 unidades. Ambos muy cerca del líder, Sporting Cristal, que tiene 16 puntos.