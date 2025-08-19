Perú Deportes

Jorge Fossati explotó previo al clásico Universitario vs Alianza Lima: “Nos condicionan. Hay una ventaja deportiva y no es para nosotros”

El técnico uruguayo, una vez más, se mostró en desacuerdo con la programación del partido ante los ‘blanquiazules’ por la fecha 7 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Miguel Solis Ruiz

Por Miguel Solis Ruiz

Guardar
Jorge Fossati explotó por programación
Jorge Fossati explotó por programación del clásico Universitario vs Alianza Lima por Torneo Clausura 2025.

El entrenador de Universitario de Deportes, Jorge Fossati, expresó su malestar por la programación de partidos de su equipo en la antesala del clásico ante Alianza Lima, correspondiente a la séptima fecha del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. En conferencia de prensa, el técnico uruguayo hizo énfasis en el breve lapso de tiempo entre el enfrentamiento internacional contra Palmeiras y el duelo local frente a los ‘blanquiazules’, remarcando que la seguidilla supone una desventaja deportiva para la ‘U’.

“Hoy es martes, vamos a estar martes, miércoles, jueves, recién el viernes vamos a estar acá de vuelta, nosotros como entrenadores tenemos la obligación de pensar un poquito más allá, como nos condicionan innecesariamente el domingo, es claro, hay una ventaja deportiva y no es para nosotros, que no la pido, jamás pido ventaja, ahora no me gusta que me saquen ventaja, no es que no me guste, es nuestra obligación defender a nuestro club, para que no nos saquen de acá”, afirmó el DT durante su comparecencia ante los medios.

La incomodidad de Fossati surge a partir del calendario dispuesto por la organización del torneo, que enfrentará a Universitario con Palmeiras el jueves por los octavos de final de la Copa Libertadores, y tres días después protagonizará el clásico en el Estadio Monumental frente a Alianza Lima. El estratega subrayó que el equipo rival sí contará con un margen de recuperación más amplio, ya que los ‘íntimos’ disputarán su duelo continental ante Universidad Católica de Ecuador el miércoles, gozando así de un día adicional de descanso.

“Tenemos que ver muy bien porque por un lado queremos seguir representando al fútbol peruano de la mejor manera, pero tenemos que pensar, porque el fútbol peruano, desde otras áreas, no piensa en nosotros, nosotros tenemos que pensar en Universitario, en ese sentido, tenemos que dejar una buena imagen en Sao Paulo. También, como entrenador me condiciona que debo de tenerlos bien (a sus jugadores) a los dos días”, complementó.

El entrenador de Universitario mostró su incomodidad por el poco tiempo de recuperación que tendrá para medirse con Alianza Lima. (Ovación)

Día, hora y canal TV del clásico Universitario vs Alianza Lima

El esperado clásico entre Universitario de Deportes y Alianza Lima se llevará a cabo el domingo 24 de agosto a partir de las 17:30 horas de Perú, en el Estadio Monumental de Ate. El recinto anticipa una masiva presencia de hinchas cremas en las gradas y promete un ambiente intenso para uno de los partidos más relevantes del calendario nacional. La transmisión oficial estará a cargo de GOLPERÚ, que posee los derechos televisivos para los encuentros donde la ‘U’ ejerce la localía.

El antecedente más reciente entre ambos equipos remite al Torneo Apertura, donde el clásico se disputó en Matute, con un empate 1-1 como resultado final. Aquella tarde, el local se adelantó con gol de Kevin Quevedo, mientras que la visita consiguió igualar en los instantes finales gracias al remate de José Rivera, ante la atenta mirada de miles de aficionados presentes. La expulsión temprana de Pablo Lavandeira condicionó el trámite y dotó al encuentro de un tinte dramático.

Universitario ha vendido un total
Universitario ha vendido un total de 50 mil entradas para el clásico ante Alianza Lima.

Este nuevo clásico tiene un condimento extra: la lucha por mantenerse entre los primeros lugares de la tabla del Clausura y Acumulado. Los ‘merengues’ son terceros en esta segunda fase del campeonato doméstico con 14 puntos, mientras que los ‘íntimos’ son quintos con 11 unidades. Ambos muy cerca del líder, Sporting Cristal, que tiene 16 puntos.

Temas Relacionados

Jorge FossatiUniversitario de DeportesAlianza LimaLiga 1peru-deportes

Más Noticias

¿Hernán Barcos se retira de Alianza Lima a finales del 2025? La firme respuesta del ‘Pirata’ sobre su futuro en Matute

El delantero argentino tocó dicho tema al aterrizar en Quito, donde se medirá con U. Católica por la vuelta de la Copa Sudamericana 2025

¿Hernán Barcos se retira de

A qué hora juega Alianza Lima vs U. Católica: partido en Quito por octavos de final vuelta de la Copa Sudamericana 2025

Los ‘blanquiazules’, con una ventaja de dos goles, saldrán con todo en el estadio Olímpico Atahualpa de Quito para cerrar su clasificación a cuartos del certamen Conmebol

A qué hora juega Alianza

Alianza Lima anunció a Pedro Aquino como su sexto refuerzo en inmejorable mercado de pases de Liga 1 2025

Los ‘blanquiazules’ lograron repatriar a dos jugadores de la selección peruana e incorporar a figuras del campeonato doméstico

Alianza Lima anunció a Pedro

¿Qué resultados necesita Alianza Lima para eliminar a U. Católica y asegurar su clasificación a cuartos de Copa Sudamericana 2025?

Los ‘blanquiazules’ dependen de sí mismos para mantenerse en carrera debido al triunfo que obtuvo en Matute. Conoce los escenarios que le permitirá meterse en la siguiente ronda

¿Qué resultados necesita Alianza Lima

José Carvallo contundente sobre la venta de Erick Noriega a Gremio: “¿Alguien va a pagar 3 o 4 millones por un peruano?"

El exarquero de Universitario habló de la última transferencia del volante peruano, que dejó cerca de dos millones de dólares a Alianza Lima

José Carvallo contundente sobre la
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

TC suspende investigaciones contra Dina

TC suspende investigaciones contra Dina Boluarte: ¿Qué pasará con las denuncias que presentó la fiscal de la Nación en el Congreso?

Defensa de Dina Boluarte sobre decisión del TC: “El presidente debe gobernar en tranquilidad, no acosado por denuncias”

TC blinda a Dina Boluarte: Ordena suspender investigaciones fiscales y prohíbe al PJ dictar medidas

Canciller Elmer Schieler asegura que no hubo favoritismo en ascenso del hijo de la presidenta Dina Boluarte en Cancillería

Canciller Schialer defiende la soberanía peruana en la isla Chinería y responde a Petro: “No se puede renegociar un tratado”

ENTRETENIMIENTO

Samahara Lobatón desmiente a Youna

Samahara Lobatón desmiente a Youna y niega haber recibido 30 mil soles de Jefferson Farfán

Samahara Lobatón revela los lujosos regalos que recibía de Jefferson Farfán, pero aclara: “No nos pagaba el colegio”

Magaly Medina sobre fiesta de la hija de Richard Acuña tras atentado en Trujillo: “Es como bailar sobre la tumba de tanto fallecido”

Mary Moncada reaparece y le manda curioso consejo directo a Karla Tarazona sobre Christian Domínguez: “En provincia quizás hace sus cositas”

Magaly Medina tras acusaciones de Samahara Lobatón a Jefferson Farfán: “¿Cómo armará un ampay el que anda demandando por ampays”

DEPORTES

¿Hernán Barcos se retira de

¿Hernán Barcos se retira de Alianza Lima a finales del 2025? La firme respuesta del ‘Pirata’ sobre su futuro en Matute

A qué hora juega Alianza Lima vs U. Católica: partido en Quito por octavos de final vuelta de la Copa Sudamericana 2025

Alianza Lima anunció a Pedro Aquino como su sexto refuerzo en inmejorable mercado de pases de Liga 1 2025

¿Qué resultados necesita Alianza Lima para eliminar a U. Católica y asegurar su clasificación a cuartos de Copa Sudamericana 2025?

José Carvallo contundente sobre la venta de Erick Noriega a Gremio: “¿Alguien va a pagar 3 o 4 millones por un peruano?"