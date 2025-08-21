Deportes

Los posteos de los jugadores de Independiente y la U de Chile luego de las escenas violentas que llevaron a suspender el partido

Los chilenos Loyola y Galdames se expresaron del lado del Rojo. El plantel del equipo trasandino publicó un comunicado

Anoche durante el partido entre Independiente y la Universidad de Chile por la Copa Sudamericana se registraron escenas violentas que mancharon al fútbol y llevaron a suspender lo que debería haber sido una fiesta deportiva. Luego de las imágenes que se replicaron durante largos minutos, llegó la calma y el control de daños. Los protagonistas reales de este evento, los futbolistas de uno y otro lado, se expresaron en las redes sociales.

Por el lado de Independiente, los que tomaron la palabra fueron dos jugadores que justamente nacieron en Chile: Felipe Loyola y Pablo Galdames. “Qué lamentable situación es una pena todo lo que sucedió hoy, no puede tolerarse este nivel de violencia, me siento destrozado, la seguridad policial no sé dónde estaba. Una pena gigante todavía no creo lo que vi hoy, esto no es el fútbol, el deporte no es violencia”, fue el mensaje de Loyola, quien aproximadamente una hora después del caos que se desató en la tribuna visitante, saltó al campo de juego, habló por teléfono con su familia e intentó que liberaran a la gente que había quedado atrapada en la cancha.

Galdames, también en su cuenta de Instagram, manifestó: “Hoy lo deportivo y el color de las camisetas, pasan a un segundo plano. Lo más importante es la salud de la gente que está con riesgos vitales. Nunca tendremos derechos sobre uno, nunca seremos mejores, ni más importantes que el de al lado por usar una camiseta con un escudo diferente. Que este lamentable incidente llame la atención de las autoridades y que la gente que organiza se haga responsable de toda la situación que se vivió hoy. La violencia no se calma con más violencia. Lo que vivimos hoy no se puede volver a repetir nunca más”.

En la vereda de enfrente, todos los jugadores de la Universidad de Chile decidieron compartir el mismo comunicado en sus redes. “Como plantel de Universidad de Chile, expresamos nuestra profunda tristeza por lo sucedido en el estadio de Independiente. Estamos preocupados por el estado de salud de todos nuestros hinchas que fueron brutalmente agredidos. No estamos ajenos a ese dolor y esperamos, sinceramente, que estén en buenas condiciones y puedan volver pronto a sus hogares. Lo deportivo queda en segundo plano. Hoy la vida y la salud de los hinchas es lo primero”, fueron las palabras que difundieron Charles Aránguiz, el ex Racing Marcelo Díaz, el ex Estudiantes de La Plata Javier Altamirano y los argentinos Lucas Di Yorio y Matías Zaldivia, entre otros.

A la espera de las sanciones pertinentes para ambos clubes, desde Conmebol dejaron entrever que la responsabilidad por los hechos corre por cuenta del club local por ser anfitrión, así como también de organizar el operativo de seguridad. El Tribunal de Disciplina del organismo que rige al fútbol sudamericano informará qué pena le caerá a Independiente y la Universidad de Chile, recordando que en cuartos de final de la Sudamericana espera Alianza Lima de Perú.

Por lo bajo, se especula con pérdida de partido para uno o ambos equipos, imposibilidad de disputar torneos internacionales en las próximas ediciones, multas económicas y prohibición de concurrencia de público.

EL COMUNICADO DE LA CONMEBOL

La Dirección de Competiciones y Operaciones de la CONMEBOL informó que en función a la falta de garantías de seguridad por parte del club local y de las autoridades locales de seguridad, que garanticen la continuidad del partido entre Independiente (ARG) y Universidad de Chile (CHI) por la Octavos de Final de la CONMEBOL Sudamericana 2025, dicho encuentro queda cancelado.

Así mismo, agrego que, teniendo en cuenta que se ha cumplido con lo establecido en el Manual de Clubes para situaciones similares, sin que la situación se haya subsanado, se procede a la cancelación del partido y el caso será derivado a los Órganos Judiciales de la CONMEBOL para futuras determinaciones. Toda información de los hechos ocurridos dentro y fuera del estadio será enviada a la Comisión Disciplinaria de la Confederación Sudamericana de Fútbol.

