Deportes

El presidente de la FIFA repudió la “impactante violencia” en el duelo entre Independiente y Universidad de Chile por Copa Sudamericana

Gianni Infantino se expresó en redes sociales luego de la barbarie en Avellaneda y emitió un comunicado

Guardar
El presidente de la FIFA
El presidente de la FIFA Gianni Infantino condenó la violencia entre hinchas de Independiente y Universidad de Chile en Avellaneda (AP Foto/Mark Schiefelbein)

Luego de la barbarie en el estadio de Independiente con graves enfrentamientos entre hinchas locales y simpatizantes de la Universidad de Chile, la FIFA, por intermedio de su presidente, Gianni Infantino, elevó un comunicado condenando la “impactante violencia” que se vivió en Avellaneda.

“Condeno enérgicamente la impactante violencia que llevó a la cancelación del partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana entre Independiente y Universidad de Chile, en Buenos Aires”, comenzó el titular de la entidad madre del fútbol mundial.

Luego, reiteró que que la FIFA no tolera este tipo de acontecimientos: “La violencia no tiene cabida en el fútbol: los jugadores, los hinchas, el personal, los árbitros y todos los que disfrutan de nuestro hermoso deporte deben poder hacerlo sin miedo”.

“Desde la FIFA, nuestros pensamientos están con todas las víctimas inocentes, a la vez que esperamos que las autoridades impongan sanciones ejemplificadoras contra los autores de estos terribles actos”, culminó el mensaje, exigiendo penalidades a los responsables.

El comunicado de Gianni Infantino
El comunicado de Gianni Infantino tras la barbarie en Avellaneda (Instagram)

Por su parte, la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) también emitió un comentario acerca de los graves incidentes entre ambas parcialidades y los destrozos provocados en el estadio Libertadores de América / Ricardo Bochini y prometieron actuar con “la mayor firmeza” de acuerdo a las penas que establece la Comisión Disciplinaria.

“La Conmebol se encuentra en contacto permanente con las autoridades de seguridad y monitorea de cerca la situación de las personas afectadas. Asimismo, la Institución actuará con la mayor firmeza, de acuerdo con el reglamento de la Comisión Disciplinaria. En el marco de la suspensión y posterior cancelación del partido, la Confederación se encuentra recopilando datos y procesando información, los cuales están siendo remitidos a la Unidad Disciplinaria para la aplicación de las sanciones correspondientes”, aclararon sobre la continuidad de la investigación que determinará los pasos a seguir.

Para concluir, la Confederación Sudamericana “reafirma su compromiso con la erradicación de hechos de violencia en el fútbol e insta a todos los clubes participantes de sus competiciones, en su calidad de responsables de la seguridad cuando actúan como locales, a implementar las máximas medidas de prevención y control, a fin de garantizar que, hechos de esta naturaleza, no vuelvan a repetirse”.

Una de las imágenes de
Una de las imágenes de la barbarie en Avellaneda en el partido entre Independiente y Universidad de Chile (EFE/ Juan Ignacio Roncoroni)

Ante este panorama, se evalúan severas sanciones para los clubes. Conmebol catalogó al juego como “cancelado” (estaba empatado 1-1), un adelanto oficial de que no continuará y que se resolverá en un escritorio en Asunción.

La primera reacción que llegó desde el máximo organismo apuntó contra el club de Avellaneda y las fuerzas de seguridad argentinas. En el primer comunicado oficial, indicaron que el partido estaba oficialmente cancelado “en función a la falta de garantías de seguridad por parte del club local y de las autoridades locales de seguridad, que garanticen la continuidad del partido”.

La institución que nuclea al fútbol en la región aseguró en ese informe que “se ha cumplido con lo establecido en el Manual de Clubes para situaciones similares, sin que la situación se haya subsanado” y derivó el caso a los Órganos Judiciales internos. “Toda información de los hechos ocurridos dentro y fuera del estadio será enviada a la Comisión Disciplinaria de la Confederación Sudamericana de Fútbol”, plantearon. El evento terminó con, al menos, 19 heridos y varios detenidos.

Un barra de la U
Un barra de la U de Chile arroja un fierro a la tribuna de Independiente (Alejandro PAGNI / AFP)

En este escenario, el foco de la Conmebol está puesto en la responsabilidad de Independiente y de las fuerzas de seguridad argentinas para analizar las medidas a tomar. De hecho, fuentes de la Conmebol consultadas por Infobae remarcaron que la seguridad durante el encuentro siempre es responsabilidad del elenco local, por lo que el conjunto de Avellaneda podría llevarse la peor parte a la hora de decidir una sanción, más allá de que los incidentes hayan sido iniciados por la parcialidad visitante.

Además, las fuentes recordaron que no es habitual que en casos como este las sanciones recaigan por igual sobre los dos equipos, lo que lleva a pensar que el Rojo recibirá el castigo mayor.

Temas Relacionados

IndependienteUniversidad de ChileFIFAGianni Infantinodeportes-argentina

Últimas Noticias

River Plate buscará el pase a los cuartos de la Copa Libertadores ante Libertad: hora, TV y formaciones

El Millonario intentará hacerse fuerte como local ante el Gumarelo. Desde las 21.30, por Fox Sports, Telefe y Disney+

River Plate buscará el pase

Universidad de Chile dio un nuevo parte médico sobre los hinchas heridos tras los violentos incidentes durante el partido con Indpendiente

Ocho de los doce heridos fueron dados de alta: uno continúa en terapia intensiva

Universidad de Chile dio un

El nuevo comunicado de Conmebol tras los violentos incidentes en Independiente-Universidad de Chile: “Se actuará con la mayor firmeza”

Desde ente a cargo de la organización de la Copa Sudamericana expresaron su repudio y aclararon que están “recopilando datos y procesando información”

El nuevo comunicado de Conmebol

Los posteos de los jugadores de Independiente y la U de Chile luego de las escenas violentas que llevaron a suspender el partido

Los chilenos Loyola y Galdames se expresaron del lado del Rojo. El plantel del equipo trasandino publicó un comunicado

Los posteos de los jugadores

Las posibles sanciones y qué pasará con la cancelación del partido entre Independiente y la Universidad de Chile tras los graves incidentes

El duelo en Avellaneda de octavos de final de la Copa Sudamericana debió ser detenido cuando se disputaban los primeros minutos del segundo tiempo por los violentos sucesos en la tribuna

Las posibles sanciones y qué
ÚLTIMAS NOTICIAS
Un sindicalista agredió a Eduardo

Un sindicalista agredió a Eduardo Feinmann a la salida de la radio

La espectacular bola de fuego que convirtió la noche en día en Japón: las imágenes y la explicación de los expertos

Mercados: acciones y bonos intentan una recuperación en medio de la turbulencia de tasas y las dudas políticas

Patricia Bullrich culpó a Kicillof por la violencia en el partido de Independiente: “No puede garantizar la seguridad”

Paro de controladores aéreos: el cronograma de medidas de fuerza que interrumpirán vuelos en agosto

INFOBAE AMÉRICA
Con el “giro a la

Con el “giro a la derecha”, el riesgo país de Bolivia cayó en más de 300 puntos tras elecciones

Se calienta la campaña electoral en Bolivia: Edman Lara insultó a Jorge Quiroga y amenazó a su propio compañero de fórmula

El sorprendente árbol milenario que crece en la Patagonia y es uno de los más longevos del mundo

“Les sacan la cresta, mil contra cinco”: la cobertura de los medios chilenos sobre los incidentes entre Independiente y la U

Descubren en Canadá una libélula de 75 millones de años con alas diseñadas para planear grandes distancias

TELESHOW
La palabra de Wanda Nara

La palabra de Wanda Nara sobre los rumores de embarazo de la China Suárez y Mauro Icardi: “Él me llamó para contarme”

El llamativo gesto de Mauro Icardi con la China Suárez luego del furibundo posteo de Wanda Nara: “Mi presente”

Los días de calma, caminatas y risas de Nicolás Cabré con Rufina y Rocío Pardo en las sierras de Córdoba

Las postales de Wanda Nara en Los Ángeles: parque de diversiones, compras en Rodeo Drive y cambio de estilo

Zaira Nara habló de su foto viral con Nicolás Furtado y sorprendió al revelar su vínculo con Facundo Pieres