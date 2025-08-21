Perú Deportes

El falso comunicado de Conmebol que remeció las redes sociales: Alianza Lima aún debe esperar a su rival en Copa Sudamericana 2025

El máximo ente del fútbol sudamericano dará a conocer las sanciones que tendrán Independiente y la U. de Chile por los actos vandálicos que sucedieron en Argentina

Grace Nole Alcántara

Por Grace Nole Alcántara

Guardar
El comunicado falso de Conmebol
El comunicado falso de Conmebol que remeció las redes sociales.

La tragedia rodeó el partido entre Independiente y Universidad de Chile por los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025, el cual fue cancelado por la Conmebol tras violentos incidentes en las tribunas del estadio Libertadores de América de Avellaneda.

La violencia alcanzó su punto más crítico cuando la hinchada del equipo argentino invadió la tribuna donde habían fanáticos del cuadro chileno. Hubo escenas de personas lastimadas y robos en medio del caos provocando heridos de gravedad. Incluso, uno de los aficionados cayó desde lo alto de la tribuna tras intentar huir.

El máximo ente del fútbol sudamericano decidió suspender el encuentro por los actos vandálicos y adelantó que tomará medidas drásticas en las próximas horas. Se conoció que serían castigos sin precedentes y hubo muchas especulaciones que ambos equipos involucrados serían eliminados de la competencia internacional.

En medio de la incertidumbre por conocer las determinaciones de la Conmebol, apareció un comunicado en redes sociales que Independiente y la U. de Chile quedaron fuera de la Sudamericana y daba la clasificación directa a Alianza Lima a las semifinales, pero terminó confirmándose que era falso.

“Los clubes Independiente de Avellaneda y Universidad de Chile quedan descalificados de la presente edición de la Conmebol Sudamericana 2025. En consecuencia, el Club Alianza Lima será promovido directamente a la fase de semifinales del torneo”, se lee en el documento ficticio.

El comunicado falso de Conmebol
El comunicado falso de Conmebol que remeció las redes sociales

En otra parte del comunicado ‘fake’, se excluye las participaciones de Independiente y la Universidad de Chile de las competencias de Libertadores y Sudamericanas durante los periodos 2026 y 2027. Además, anunció el cierre del estadio Libertadores de América por un periodo indefinido.

“Los clubes Independiente de Avellaneda y Universidad de Chile no podrán participar en competencias organizadas por CONMEBOL (Libertadores y Sudamericana) durante la temporada 2026 y 2027, aún cuando su desempeño deportivo en los torneos locales les permita clasicarse”.

¿Cuándo la Conmebol dará a conocer la resolución final de los actos vandálicos en Avellaneda?

Tras el comunicado falso que se dio a conocer en las redes sociales y provocó el rebote el varios medios de comunicación, periodistas informaron que la resolución de la Conmebol no se publicará hoy, jueves 21 de agosto, sino saldrá en los próximos cinco días.

"Caso Independiente y U. Chile: clubes tienen 5 días para presentar sus descargos luego de los hechos ocurridos en Avellaneda. Luego de eso, Conmebol emitirá resolución sobre el caso. Aún no hay resolución de la Unidad Disciplinaria sobre lo suscitado el miércoles 20 de agosto", comentó Kevin Pacheco, periodista deportivo de RPP.

El estadio Libertadores de América se convirtió en un campo de batalla entre barristas chilenos y argentinos. (Twitter)

Alianza Lima espera a su rival en cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025

Alianza Lima logró eliminar a Universidad Católica en Quito y clasificó a la siguiente fase, y su contrincante salía del ganador entre Independiente y Universidad de Chile, pero el duelo se suspendió por la actos de violencia que sucedieron en el recinto argentino.

La incertidumbre rodea a los ‘blanquiazules’ porque todavía deben esperar para conocer al rival que enfrentarán en los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025 y todo dependerá de la resolución que oficialice la Conmebol. Por ello, el equipo de Néstor Gorosito estará pendiente de las decisiones porque se viene especulando sobre una opción que beneficia al cuadro victoriano: podría clasificar de manera directa a semifinales si es que son eliminados los equipos de Argentina y Chile.

Esa posibilidad ilusiona a los hinchas ‘grones’, pero mientras sale el comunicado, toda la concentración está puesta en el clásico con Universitario de Deportes este domingo 24 de agosto en el estadio Monumental, por la fecha 7 del Torneo Clausura 2025.

Temas Relacionados

Alianza LimaCopa SudamericanaIndependienteUniversidad de Chileperu-deportes

Más Noticias

A qué hora juega Universitario vs Palmeiras HOY: partido en Sao Paulo por octavos vuelta de la Copa Libertadores 2025

El equipo de Jorge Fossati buscará sorprender el ‘verdao’ de visita a pesar de la desventaja en la llave: cayeron por 4-0 en la ida. Conoce los horarios para vibrante duelo

A qué hora juega Universitario

Independiente - U. de Chile EN VIVO: qué pasará con el rival de Alianza Lima y cómo Conmebol resolverá el caso en Copa Sudamericana 2025

Una tragedia se vivió en el estadio Libertadores de América, donde las dos barras del equipo argentino y chileno se enfrentaron en las tribunas, dejando varios heridos y detenidos

Independiente - U. de Chile

La postura de Pedro García sobre descalificar a U. de Chile e Independiente, y Alianza Lima avance a semifinales: “Sería inédito”

El periodista deportivo se refirió a la posibilidad que los ‘blanquiazules’ clasifiquen directo a semis de la Copa Sudamericana tras enfrentamiento de barras del equipo chileno y argentino

La postura de Pedro García

Premio grande para Ignacio Buse: el dinero que se embolsa tras superar las dos primeras rondas de la ‘qualy’ del US Open 2025

El tenista peruano se mantiene con paso firme en el último Grand Slam del año. Ya consiguió dos victorias y quedó a una del cuadro principal, alcanzando una importante bonificación económica

Premio grande para Ignacio Buse:

La drástica medida de Emelec con Christian Cueva tras ser vinculado en polémica fiesta

‘Aladino’ fue involucrado en una polémica reunión junto a jugadores de los ‘eléctricos’, según un medio ecuatoriano. Sin embargo, el volante peruano se defendió y desmintió dicha información

La drástica medida de Emelec
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Jefe del INPE aclara situación

Jefe del INPE aclara situación de Martín Vizcarra en Barbadillo: “Le correspondería ir a Lurigancho, pero junta deberá reevaluar”

Abogado de Martín Vizcarra rechaza decisión del INPE de cambiarlo de penal: “él tiene condición de exmandatario”

Congresistas podrán hacer proselitismo en semana de representación, luego de aprobación en el Pleno

Elvis Vergara responde a las críticas por asumir presidencia de la Comisión de Ética y afirma que no renunciará

Rafael López Aliaga da indicios de su postulación a la presidencia en el 2026: “Porky en primera vuelta”

ENTRETENIMIENTO

Keiko Fujimori estará esta noche

Keiko Fujimori estará esta noche con Magaly Medina en su podcast: revelará detalles sobre su separación y vida personal

Jamie Lee Curtis comparte foto con Lindsay Lohan y le pone de música la canción de Ernesto Pimentel

Valeria Piazza revela el duro momento que vivió cuando compró su primer carro: “Se partió en dos”

Greissy Ortega estará en “El valor de la verdad”: colombiana relatará los episodios de violencia que sufrió a manos de Ítalo Villaseca

Conductores de Arriba Mi Gente se solidarizan con Maju Mantilla tras anuncio de separación: “Te queremos, somos tu familia”

DEPORTES

A qué hora juega Universitario

A qué hora juega Universitario vs Palmeiras HOY: partido en Sao Paulo por octavos vuelta de la Copa Libertadores 2025

Independiente - U. de Chile EN VIVO: qué pasará con el rival de Alianza Lima y cómo Conmebol resolverá el caso en Copa Sudamericana 2025

La postura de Pedro García sobre descalificar a U. de Chile e Independiente, y Alianza Lima avance a semifinales: “Sería inédito”

Premio grande para Ignacio Buse: el dinero que se embolsa tras superar las dos primeras rondas de la ‘qualy’ del US Open 2025

La drástica medida de Emelec con Christian Cueva tras ser vinculado en polémica fiesta