DT de Emelec elogió a Christian Cueva por su ‘nueva cualidad’ dentro del campo: “Si lo utilizamos bien, partiremos al equipo contrario”

Guillermo Duró halagó a 'Aladino' por una característica particular para mejorar en la LigaPro 2025. (Video: DSports Ecuador)

Christian Cueva no viene atravesando su mejor momento en Ecuador, debido a la lesión que sufrió a finales de julio con Emelec, motivo por el cual no ha vuelto a las canchas. Sin embargo, los partidos que disputó le sirvieron para que tenga una gran imagen, tanto de la prensa, hinchas y sus anteriores técnicos. En ese sentido, Guillermo Duró, actual DT del ‘bombillo’, elogió a ‘Aladino’ por su nueva cualidad dentro del campo.

“En el primer partido (ante Manta FC) lo hizo muy bien. Le dimos una función táctica, que tenía de hacer el esfuerzo de ocupar un espacio para dar una mano. Por eso te comenté que ha llegado dos o tres veces a posición defensiva, inclusive ha salvado dos pelotas en nuestra área”, fueron sus primeras palabras en diálogo con ‘DSports Ecuador’.

El entrenador argentino también analizó la influencia ofensiva del menudo futbolista, quien suele captar la atención de la defensa rival y facilita el juego de los atacantes. “Christian (Cueva) atrae al rival, te saca marca, el rival tiene preocupación sobre él. Teniendo a los dos delanteros, como el ‘Tin’ (José Enrique Angulo) y (Facundo) Castelli, también generan preocupación. Entonces, yo creo que si nosotros lo utilizamos bien, podemos llegar a partir al equipo contrario o tener mucha preocupación sobre Christian o sobre los delanteros”, indicó.

Christian Cueva se adueñó de la pelota parada de Emelec. - créditos: Sidney Galarza

Guillermo Duró, que referencia a Cueva por su previo paso por Deportivo Garcilaso entre 2024 y 2025, considera que el éxito de su propuesta táctica está en la capacidad de asociación entre Christian y los delanteros, además de garantizar una cobertura adecuada ante eventuales pérdidas de balón del mediocampista peruano.

“Si no la agarra Christian, tenemos buen pivoteo de los dos (delanteros). Entonces, es tratar de lograr la mejor asociación y ver qué jugador puede suplir un poco más cuando Christian pierde la pelota como recuperación”, explicó.

El entrenador enfatizó que su idea es construir un equipo donde la calidad individual de Christian Cueva y la potencia ofensiva de los delanteros sean complementadas por el compromiso colectivo. De esta forma, Emelec intentará seguir escalando posiciones en la LigaPro 2025. Ya salió de la zona de descenso y apunta a mejorar su novena ubicación.

'Aladino' abrió el camino del triunfo del 'bombillo' en el duelo por LigaPro de Ecuador. (Zapping TV)

Estas declaraciones van respaldas por las que en su momento declaró Cristian Nasuti, extécnico de Emelec, que halagó la forma física de Cueva Bravo y tenía que buscar a los mejores acompañantes.

Por lo pronto, el volante de 33 años seguirá ausente por tiempo indefinido. La periodista ecuatoriana, Karolina Dávila, aseguró que “Christian Cueva ha trabajado sesiones de terapia, mientras el equipo trabajaba en la tarde. La probabilidad es del 99% porque saben que el 1% puede pasar cualquier cosa, que este lunes no estará, una vez más, Christian Cueva para este partido por LigaPro ante Deportivo Cuenca en el estadio George Capwell”.

Mundialista ecuatoriano sobre estado físico de Christian Cueva

Iván Hurtado, referente histórico del fútbol ecuatoriano y mundialista en Corea-Japón 2002 y Alemania 2006, destacó el talento futbolístico de Christian Cueva tras su llegada a Emelec, afirmando que posee condiciones técnicas sobresalientes, especialmente en la forma de administrar el balón y asociarse de manera inteligente con sus compañeros en la zona de creación.

Según especificó para ‘El Canal del Fútbol’, el peruano es capaz de poner mano a mano a los delanteros, habilitar en espacios reducidos y jugar tanto hacia adelante como al apoyo defensivo, convirtiéndose en una pieza codiciada por cualquier equipo.

Al analizar el estado físico del nacido en Huamachuco, Hurtado señaló que el club de Guayaquil lo contrató consciente de sus condiciones actuales, admitiendo que no presenta el perfil atlético ideal. “Más allá de que está ‘barrigoncito’, porque es la realidad, tiene calidad, hace jugar al equipo. Te juega a uno o dos toques y hay que darle importancia a eso”, enfatizó.

Iván Hurtado habló del rendimiento del volante peruano en el cuadro 'eléctrico' y qué debe hacer para asentarse en el fútbol ecuatoriano. (Video: El Canal del Fútbol)