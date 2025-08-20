A qué hora juega Universitario vs Palmeiras: partido en Sao Paulo por octavos vuelta de la Copa Libertadores 2025

A qué hora juega Universitario vs Palmeiras por la Copa Libertadores 2025

Un complicado desafío tendrá Universitario de Deportes para mantener su participación en la Copa Libertadores 2025. Los ‘cremas’ volverán a estar frente a frente con Palmeiras este jueves 21 de agosto en el Allianz Parque de la ciudad de Sao Paulo, por el partido de vuelta por el torneo internacional.

La ‘U’ tendrá la misión de revertir el marcador en contra que obtuvo en el choque de ida: cayó goleado por 4-0 en el estadio Monumental. A pesar que el ‘verdao’ tiene el cartel de favorito, el cuadro de Jorge Fossati hará todo lo posible para poder lograr la hazaña en Brasil.

Sin Williams Riveros y sin Rodrigo Ureña, los ‘merengues’ buscarán dar el golpe en su condición de visita. El defensa no podrá ser tomado en cuenta porque fue expulsado en el cotejo en Lima y quedó suspendido, mientras que la ausencia del ‘Pitbull’ es por una lesión: presenta un desgarro de segundo grado en el gemelo interno de la pierna izquierda y se especula que estará fuera de las canchas entre 3 a 6 semanas.

“Motivar es algo más fácil, si no estás motivado cuando eres el único, porque acá parece que se olvidan de muchas cosas. El único peruano que está en la Libertadores y vas a jugar contra el considerado mejor equipo de la Libertadores, además es la revancha de una mala noche que tuviste acá en algunos aspectos y que hicieron que el partido terminara como terminó, por ese lado motivaciones hay un millón. Trataremos nosotros desde nuestro lugar representar de la mejor manera a Universitario, más allá de que estamos condicionados por estas fechas que han considerado que eran inamovibles, que han considerado que sí o sí había que jugar.”, apuntó el DT en rueda de prensa.

El 'verdao' aplastó 4-0 a los peruanos en Lima. (Video: ESPN)

A qué hora juega Universitario vs Palmeiras por octavos vuelta de la Copa Libertadores 2025

Los ‘cremas’ tendrán su revancha frente el ‘verdao’ este jueves 21 de agosto en el Allianz Parque de Sao Paulo, por el partido de vuelta por los octavos de final de la Copa Libertadores 2025. El horario establecido es a las 19:30 horas para Perú, Colombia y Ecuador; mientras que en Venezuela, Bolivia y Estados Unidos (Miami) iniciará a las 20:30 horas. Y en Uruguay, Paraguay, Chile, Argentina y Brasil arrancará a las 21:30 horas.

Canal TV para ver Universitario vs Palmeiras por octavos vuelta de la Copa Libertadores 2025

La definición de la llave rumbo a los cuartos de final será transmitido en Perú por ESPN 5. También se podrá seguir vía streaming por Disney+, el cual tiene un pago mensual dependiendo del plan a elección que va desde los S/. 38.90 soles en plan estándar hasta los S/. 55.90 soles en premium.

Además, Infobae Perú informará todos los detalles que se vivirán en Sao Paulo con la previa, minuto a minuto, mejores jugadas, goles, polémicas, declaraciones de los protagonistas, y mucho más.

Universitario vs Palmeiras: posibles alineaciones

Universitario de Deportes : Sebastián Britos; Aldo Corzo, Anderson Santamaría, Matías Di Benedetto; Andy Polo, Martín Pérez Guedes, Jorge Murrugarra, Jairo Concha, César Inga; Edison Flores y Alex Valera. DT: Jorge Fossati.

Palmeiras: Weverton; Giay, Gustavo Gómez, Micael, Joaquín Piquerez; Emiliano Mrartinez, Lucas Evangelista, Mauricio; José Manuel López, Ramón Sosa y Vítor Roque. DT: Abel Ferreira.