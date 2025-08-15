Universitario vs Palmeiras: día, hora y canal TV del partido en Brasil por la vuelta de octavos de final de la Copa Libertadores 2025

Universitario de Deportes cayó 4-0 ante Palmeiras en el Estadio Monumental, en el partido de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores 2025. Desde el inicio, el equipo local mostró dificultades en defensa y no consiguió contrarrestar la ofensiva del conjunto brasileño, que llegaba invicto desde la fase de grupos. Gustavo Gómez abrió el marcador a los 7 minutos y José López amplió la ventaja a los 12. Vitor Roque sumó el tercer gol al minuto 30. En la segunda mitad, la ‘U’ quedó con diez hombres por la expulsión de Williams Riveros tras revisión del VAR.

El cuarto tanto fue obra de López, quien concretó su doblete cerca del final, sentenciando una goleada que deja a los ‘cremas’ con un margen escaso para la revancha. El ‘verdao’ demostró su jerarquía y se perfila como favorito para avanzar de ronda, tiene casi asegurado su pase a los cuartos de final del torneo internacional.

Jorge Fossati hizo mea culpa y puntualizó errores que provocaron la dura caída en el recinto de Ate. También respondió a la críticas que recibió por el mal planteamiento del encuentro y adelantó baja de Rodrigo Ureña por lesión para el próximo cotejo contra Sport Huancayo, por la fecha 6 del Torneo clausura 2025.

“Podría resumir que, para jugar bien, hay que defender bien y atacar bien. Sorpresivamente, en un aspecto en el que somos fuertes, cometimos errores que no solemos cometer, más allá de las virtudes y la calidad de los jugadores que teníamos al frente. Fueron tres goles en los que nos vulneraron de una manera que normalmente no le pasa a este equipo ni en el plano local ni internacional”, declaró el DT en conferencia de prensa.

El 'verdao' aplastó 4-0 a los peruanos en Lima. (Video: ESPN)

Universitario vs Palmeiras: día y hora del duelo en Brasil por la Copa Libertadores 2025

Los ‘cremas’ tendrán su revancha frente el ‘verdao’ el próximo jueves 21 de agosto en el Allianz Parque de Sao Paulo, por el partido de vuelta por los octavos de final de la Copa Libertadores 2025. El horario establecido es a las 19:30 horas paraPerú, Colombia y Ecuador; mientras que en Venezuela, Bolivia y Estados Unidos (Miami) iniciará a las 20:30 horas. Y en Uruguay, Paraguay, Chile, Argentina y Brasil arrancará a las 21:30 horas.

Canal TV para ver Universitario vs Palmeiras por la Copa Libertadores 2025

La definición de la llave rumbo a los cuartos de final será transmitido en Perú por ESPN 2, frecuencia localizada en DIRECTV y Movistar TV. También se podrá seguir vía streaming por Disney+, el cual tiene un pago mensual dependiendo del plan a elección que va desde los S/. 38.90 soles en plan estándar hasta los S/. 55.90 soles en premium.

Además, Infobae Perú informará todos los detalles que se vivirán en Sao Paulo con la previa, minuto a minuto, mejores jugadas, goles, polémicas, declaraciones de losprotagonistas, y mucho más.

Soccer Football - Copa Libertadores - Round of 16 - First Leg - Universitario v Palmeiras - Estadio Monumental, Lima, Peru - August 14, 2025 Universitario's Matias Di Benedetto in action with Palmeiras' Lucas Evangelista REUTERS/Sebastian Castaneda

¿Qué resultados necesita Universitario para clasificar a cuartos de final de la Copa Libertadores 2025?

Los ‘cremas’ tendrán un duro desafío en el partido de vuelta frente a Palmeiras debido a la amplia ventaja que tiene el cuadro brasileño. El equipo de Jorge Fossati deberá anotar mínimo cuatro goles para emparejar la llave y forzar a penales, instancia que definirá al equipo que clasifique a los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025.

Cualquier otro resultado, dejará a los ‘merengues’ fuera de la competencia internacional. y les quedará enfocarse en la Liga 1 rumbo al tricampeonato.