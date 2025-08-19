Perú Deportes

Álvaro Barco se queja de la elección del árbitro para el clásico: “No está a la altura. Hay que estar atentos”

El director deportivo de Universitario señaló su desacuerdo con la designación de Jordi Espinoza por parte de la CONAR para el próximo encuentro ante Alianza Lima y manifestó su preocupación por el arbitraje

Eliezer Benedetti

Por Eliezer Benedetti

El director deportivo de Universitario expresó su preocupación y desacuerdo por la elección de la CONAR para el duelo contra Alianza Lima. (Video: Radio Ovación)

El anuncio de la designación arbitral para la próxima edición del clásico del fútbol peruano ha generado una fuerte reacción en el entorno de Universitario de Deportes. A pocos días para el crucial enfrentamiento ante Alianza Lima por la fecha 7 del Torneo Clausura 2025, Álvaro Barco, director deportivo del club, expresó su preocupación por la elección de Jordi Espinoza como el réferi que se encargará de impartir justicia en el Estadio Monumental.

El directivo ‘crema’ habló con la prensa local sobre las dificultades recientes que ha afrontado el plantel dirigido por Jorge Fossati debido a decisiones arbitrales y cuestionó abiertamente la elección de Espinoza para el partido del domingo 24 de agosto. En opinión de Barco, el referí señalado carece de la experiencia y capacidad necesarias para asumir la responsabilidad de un duelo de esta magnitud entre los dos equipos más populares del país.

“La verdad que estamos sumamente preocupados con la designación del árbitro para el día domingo. Para nosotros no es un árbitro que esté a la altura de lo que significa un clásico. Espero equivocarme, pero lo pongo en evidencia para que los periodistas puedan calibrar de qué árbitro se trata”. expresó firmemente el director deportivo en declaraciones recogidas por 'Radio Ovación.

Desde el entorno de Universitario se insiste en la importancia de contar con arbitrajes experimentados en este tipo de escenarios. En sus declaraciones, Barco recordó antecedentes negativos en el desempeño del juez designado. “Este es el partido más importante del año y tiene que haber un árbitro a la altura de las circunstancias. Espinoza ha tenido partidos realmente muy malos; recuerdo uno en Arequipa que fue terriblemente malo”, apuntó.

Jordi Espinoza será el árbitro
Jordi Espinoza será el árbitro de Universitario vs Alianza Lima por la fecha 7 del Torneo Clausura - Crédito: Conar

Para el directivo de los ‘merengues’, la preocupación va más allá de la imparcialidad: existe una demanda clara de garantías en el desarrollo del juego para ambos equipos. Barco puntualizó que “no se trata de condicionar, pero sí de estar atentos para que el réferi haga una buena presentación y que los dos clubes estén tranquilos de que el que haga mejor las cosas futbolísticamente pueda llevarse un resultado trascendental”.

La designación arbitral para este especial encuentro incluye, además de Jordi Espinoza como juez central, a Michael Orué y Jesús Sánchez como asistentes. El VAR quedará bajo la supervisión de Alejandro Villanueva y el AVAR en manos de Diego Jaimes, mientras que Walter Guadalupe asumirá como cuarto árbitro en el Estadio Monumental.

La importancia del VAR en el clásico

La discusión sobre la idoneidad del cuerpo arbitral toma relevancia especialmente en la era del VAR, tecnología que ha modificado la dinámica y los niveles de exigencia en la toma de decisiones. “Estoy seguro de que no solo mis palabras, sino también las de los periodistas, pueden promover que el árbitro del domingo esté muy fino y haga su mejor partido, que sea imparcial y que se hable solo de fútbol”, señaló Álvaro Barco.

En ese sentido, el director deportivo de Universitario añadió que la CONAR debe garantizar la presencia de expertos en el control tecnológico para evitar inconvenientes como lo que sucedió en la fecha pasada en Huancayo. “Cuando se trate del VAR y la tecnología, la CONAR debe poner a los mejores expertos; eso no puede fallar”, enfatizó.

El 'Cholo' no pudo convertir su doblete con la 'U' en la polémica jugada en el estadio IPD Huancayo. (Video: L1 MAX)

El enfrentamiento de la ‘U’ contra Alianza Lima está previsto para desarrollarse este domingo 24 de agosto, a partir de las 17:30 horas de Perú, de acuerdo a la programación oficial. El Estadio Monumental albergará este importante clásico, en el que estará en juego las aspiraciones de ambos equipos en el Torneo Clausura. Los ‘íntimos’ buscan recuperar terreno, tras ceder puntos importantes en las primeras jornadas, mientras que los ‘merengues’ lucharán por una nueva victoria en su casa.

