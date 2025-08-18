“Fue anulado indebidamente y afectó el resultado del partido”: Asesor FIFA aclaró el gol invalidado de Alex Valera en Universitario vs Sport Huancayo

Miguel Scime, exárbitro argentino, analizó el tanto invalidado del 'Cholo' que pudo haber cambiado la historia del partido. (Video: Miguel Ángel Scime)

Universitario de Deportes igualó como visitante ante Sport Huancayo en la jornada 6 del Torneo Clausura, resultado que significó un freno en su avance. Tras abrir el marcador con un gol de Alex Valera, el equipo local empató a través de Javier Sanguinetti. No obstante, el partido estuvo marcado por la controversia tras la anulación de un tanto del delantero ‘crema’. En ese contexto, Miguel Scime, asesor FIFA, se pronunció sobre el hecho y señaló que la decisión arbitral al invalidar el gol fue incorrecta.

A través de su canal de YouTube, el exárbitro argentino, que suele analizar las jugadas más controversiales de cada fecha del campeonato local, opinó sobre ello y estudió cada movimiento que se realizó. Desde el saque lateral de José Carabalí al pase de Edison Flores que terminó en la anulación por la ubicación del carrilero ecuatoriano, el asistidor de ‘Valegol’.

“La decisión en el campo. El árbitro asistente señala fuera de juego en la acción que termina en gol de Universitario. Su apreciación se ve influenciada por la pérdida de línea de visión con el penúltimo defensor, lo que genera un error de paralaje: al no estar correctamente alineado, percibe que el atacante está adelantado”, afirmó en primera instancia.

El análisis también se centró en la intervención del VAR, cuyos integrantes en la cabina no trazaron bien las líneas sobre la cancha: “El VAR procede a revisar la jugada con la tecnología disponible. Se trazan las líneas, pero la ejecución deja dudas claras: el ajuste inicial no respeta con precisión los puntos de referencia corporales válidos (cabeza, tronco o pierna). El ángulo de cámara utilizado no garantiza exactitud absoluta. En lugar de corregir la apreciación del asistente, el VAR confirma la decisión en campo. Esto implica un doble error: del asistente en la apreciación y del VAR en el ajuste tecnológico”.

El 'Cholo' no pudo convertir su doblete con la 'U' en la polémica jugada en el estadio IPD Huancayo. (Video: L1 MAX)

En cuanto al reglamento, el asesor argentino expuso detalles de la regla 11 (fuera de juego), que define estrictamente las zonas corporales válidas para sancionar la infracción. “De acuerdo con la Regla 11: un jugador está en posición de fuera de juego solo si cabeza, tronco o pierna (pies incluidos) están más cerca de la portería rival que el penúltimo adversario y el balón. Las manos y brazos no cuentan. El límite superior del brazo se fija en la axila. No hay infracción si el jugador está a la misma altura que el penúltimo defensor o con los dos últimos. En esta acción, al revisar con distintos ángulos y velocidades, se aprecia que el atacante se encontraba a la misma altura del penúltimo defensor, por lo que no debía sancionarse fuera de juego”, comentó.

Por último, Miguel Scime se mostró en contra de la invalidación del gol de Alex Valera, que no pudo anotar su doblete, y que eso fue determinante para que el compromiso acabe 1-1. “El asistente, al perder la línea de referencia, provoca la primera equivocación. El VAR, cuya función es corregir errores claros y obvios, no realiza el ajuste de líneas correctamente, confirmando erróneamente la decisión. El gol fue anulado indebidamente, afectando el resultado final del partido”, expresó

Alex Valera no pudo convertir su doblete y Universitario empató 1-1 ante Sport Huancayo por Torneo Clausura de la Liga 1 2025 - créditos: Universitario

Administrador de Universitario explotó por gol anulado de Alex Valera

A raíz de la jugada polémica, hubo reclamo de parte de toda la delegación de Universitario. Entre otros jugadores, Martín Pérez Guedes lanzó contundentes comentarios y arremetió contra el arbitraje. Pero no fue el único, ya que el administrador del club, Franco Velazco, dejó un contundente mensaje en su perfil de Twitter.

“Cuidado con disfrazar los intereses particulares con incompetencias por el “mal uso” de la tecnología de quienes la manejan. Y después de acuerdos y plataformas de TV, vienen penales a favor en un lado, goles anulados en otros, etc. ¿Pura coincidencia? La nueva Liga 1 tiene mucho por limpiar o, digamos, por hacer. Hay una consigna, pero nosotros también tenemos la nuestra. ¡Y Dale U!“, sostuvo.

