Golazo de Alex Valera de fulminante ‘misil’ en Universitario vs Sport Huancayo por Liga 1 2025

El delantero peruano abrió el marcador en el IPD de Huancayo con un potente 'misil'. (Video: L1 MAX)

Universitario de Deportes se medía en condición de visitante contra Sport Huancayo en el marco de la jornada 6 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. Desde el principio, la ‘U’ se animó a tomar el protagonismo del juego con la rotación del balón y la presencia en campo contrario, teniendo varias llegadas al arco rival. Ante esta situación, los dueños de casa se vieron en la obligación de replegarse para luego buscar los contragolpes. En eso, apareció Alex Valera con un remate fulminante para abrir el marcador a favor de los ‘cremas’.

Esta acción se llevó a cabo a los ocho minutos de la contienda. Josuee Herrera había ejecutado un saque lateral a favor de los locales, aunque ninguno de sus compañeros pudo recepcionar el esférico. Williams Riveros, que se ubicaba en la mitad de la cancha, no dudó en despejar en primera. El ‘Cholo’ quiso pivotear de cabeza, pero el balón le quedó a Martín Pérez Guedes, que jugó hacia adelante.

Valera volvió a cabecear con dirección a Edison Flores, que respondió por la misma vía, esta vez, con Alex, que de ahí se apoyó en José Carabalí. El carrilero ecuatoriano encaró por la banda izquierda y se fue abriendo hasta que filtró un pase hacia el medio. Fue así como el exfutbolista de Deportivo Llacuabamba capturó la pelota en primera y sacó un potente zurdazo, colocándola a una esquina de la portería defendida por Ángel Zamudio, que nada pudo hacer para evitar la gran anotación en el IPD Huancayo.

Alex Valera esquinó el balón con un potente disparo con la zurda en Universitario vs Sport Huancayo por Torneo Clausura 2025.

El guardameta del ‘rojo matador’ ya había tendo una buena intervención a los 3′, luego de que bloqueara el disparo de Jairo Concha, luego de un tiro libre peligroso cerca de su área. Aunque en esta oportunidad, por más que se elevó por todo lo alto y trató de poner su mano izquierda para evitar la anotación del elenco ‘merengue’.

Justamente, Alex Valera, luego de cobrar el gol, juntó las manos, en una clara señal que significaría el perdón por la dura goleada que sufrió Universitario hace unos días en el partido contra Palmeiras de Brasil, en la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores 2025. En aquel encuentro,

Alex Valera, el hombre de los golazos en Huancayo

Alex Valera, que ya acumula 11 dianas y 5 asistencias en 29 partidos jugados en la actual temporadas con Universitario (entre Liga 1 y Copa Libertadores), se ha acostumbrado a anotar golazos en el IPD Huancayo. Esto debido a que, el año pasado, por la fecha 6 del Torneo Clausura, también le convirtió al ‘rojo matador’ y con una definición espectacular.

A los 86′, el conjunto ‘estudiantil’ salió jugando desde el fondo y Hugo Ancajima se posicionó en la banda derecha. El carrilero peruano avanzó apenas unos metros y, sin haber llegado a la media cancha, se animó a meter un centro con dirección al área contraria. El ‘Cholo’ le ganó la espalda a la defensa huacaína y, con una ‘palomita’, sombreó al arquero Joel Pinto para poner el 1-1, que terminó siendo un gran resultado para la ‘U’, ya que influyó en la consecución de la segunda competición de la campaña.

El delantero aplicó tremendo cabezazo para poner el empate de visita. (Video: Liga 1 Max)

Próximo partido de Universitario

Luego de la visita a Sport Huancayo, Universitario tendrá que afrontar el duelo de vuelta ante Palmeiras por los octavos de final de la Copa Libertadores 2025. Este compromiso se disputará el jueves 21 de agosto a las 19:30 (horas de Perú) en el Allianz Parque de Sao Paulo, que tiene un capacidad para más de 50 mil personas y que cuenta con un campo artificial.