A qué hora juega Alianza Lima vs ADT HOY: partido en Matute por Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Alianza Lima llega con un buena racha de resultados al partido contra ADT. - Crédito: Difusión

Hoy, sábado 16 de agosto, Alianza Lima vuelve a ubicarse en el Torneo Clausura. El equipo de La Victoria está en la obligación de trasladar su excelente desempeño en la CONMEBOL Sudamericana 2025 a la Liga 1 y el choque contra Asociación Deportiva Tarma (ADT) será un muy buen termómetro, aunque es demasiado probable que el entrenador Néstor Gorosito empleé una oncena alterna priorizando el interés del certamen internacional.

La programación de la Liga Profesional de Fútbol ha informado que el partido empezará a las 20:00 horas locales y estará bajo la difusión televisiva de L1MAX, canal oficial del campeonato de Perú. Conviene mencionar que la website Infobae Perú realizará una cobertura digital, que contará con un minuto a minuto de la previa y el desarrollo. En ese mismo esquema, además, se podrán apreciar los videos de los momentos más destacados del juego.

Los ‘blanquiazules’ llegan a la nueva fecha del Clausura 2025 revitalizados y envalentonados, luego de haber superado con inquietud a Universidad Católica (E), por el encuentro de ida de octavos de final de la Copa Sudamericana, con un doblete de Alan Cantero, quien cuenta con un rol de revulsivo dentro del bloque aliancista, pero con su reciente exhibición puede postularse como un inicialista de impacto.

A ello hay que sumar que Alianza Lima también anda con un paso correcto en el plano doméstico. Aunque empezó con serias dudas, pronto logró enmendar el camino con resultados favorables, sobre todo obtenidos en condición de visitante. En su última aparición, los subordinados por ‘Pipo’ Gorosito saldaron un triunfo por la cuota mínima frente a Ayacucho FC de la mano de Pablo Ceppelini.

El cuadro peruano superó 2-0 a la escuadra ecuatoriana. (Video: ESPN)

Por su lado, ADT inició el Torneo Clausura 2025 con una victoria alentadora al imponerse 1‑0 sobre Cienciano en Tarma. Sin embargo, ese buen inicio luego se vio moderado por dificultades: en la fecha 3, perdió en casa ante Alianza Universidad por un contundente 0‑3. Posteriormente, en la jornada 5 logró recuperarse, venciendo 1‑0 a Sport Huancayo de visitante, lo que alegró nuevamente a su afición.

A nivel estadístico, ADT se encontraba —tras las primeras ocho fechas del Clausura— en una posición intermedia: con 3 victorias, 4 empates y solo 1 derrota, sumando 13 puntos, lo que le permitía alcanzar el puesto 12 de la tabla parcial. Además, el atacante Jhonny Vidales brillaba como uno de los goleadores más destacados del campeonato, con 13 tantos en 18 partidos, hasta que aceptó una propuesta para mudarse a FBC Melgar.

A qué hora juega Alianza Lima vs ADT por el Torneo Clausura 2025

El duelo se jugará el sábado 16 de julio, en el estadio Alejandro Villanueva, por la fecha 6 del Torneo Clausura 2025. El horario pactado para cotejo será a las 20:00 horas para Perú, Colombia y Ecuador; mientras que en Venezuela, Bolivia y Estados Unidos (Miami) iniciará a las 21:00 horas. Y en Uruguay, Paraguay, Chile, Argentina y Brasil arrancará a las 22:00 horas.

Canal para seguir Alianza Lima vs ADT por el Torneo Clausura 2025

El cotejo será transmitido por L1MAX, canal oficial del campeonato peruano, y se podrá seguir a través de las diferentes plataformas como DirecTV, Best Cable, Win TV, Zapping TV, Claro TV, entre otros.

También estará disponible por L1 Play, plataforma streaming que cuenta con un pago mensual dependiendo del plan a elección. Además, Infobae Perú realizará una cobertura integral en su página web. ¡No te lo pierdas!