Golazo de Alan Cantero tras sutil definición en Alianza Lima vs U. Católica para completar doblete por Copa Sudamericana

El delantero argentino amplió la diferencia a favor de los ‘blanquiazules’ en Matute al resolver con precisión un mano a mano frente al arquero rival

Eliezer Benedetti

Eliezer Benedetti

El volante definió con mucha calidad el 2-0. (Video: ESPN)

La noche del miércoles 13 de agosto en Matute tuvo a Alan Cantero como el gran protagonista. El futbolista argentino se robó los reflectores con una actuación letal frente al arco, firmando un doblete decisivo en el duelo entre Alianza Lima y Universidad Católica de Ecuador por la Copa Sudamericana 2025. Su efectividad encendió la ilusión en la hinchada blanquiazul y le permitió a su equipo tomar ventaja en una serie que promete ser reñida hasta el final.

En un encuentro de alto voltaje en el estadio Alejandro Villanueva, el conjunto local debió sobreponerse a varios obstáculos para romper la paridad en el marcador. El técnico Néstor Gorosito encontró la solución ofensiva en el banco de suplentes: Cantero se preparó pacientemente para su ingreso y, al minuto 62, tomó el lugar de Alessandro Burlamaqui en la cancha.

El partido cambió de rumbo poco después. Cuando el reloj marcaba el minuto 76, el argentino inauguró el marcador con un certero cabezazo que encendió el ánimo de toda la afición blanquiazul. Su segundo gol llegó 10 minutos después tras una jugada que sintetizó frialdad y precisión. En un instante clave del cotejo, el atacante logró desmarcarse de la defensa rival y recibir la pelota en una posición inmejorable.

Con la portería a su alcance y el arquero rival saliendo a achicar espacios, Alan Cantero mantuvo la calma para definir con sutileza, colocando el balón en el fondo de la red tras vencer en el mano a mano al guardameta. El atacante ‘íntimo’ resolvió con mucha precisión para asegurar su doblete y explotar la euforia en las tribunas del Alejandro Villanueva.

Alan Cantero fue el héroe
Alan Cantero fue el héroe de Alianza Lima ante U. Católica de Ecuador en Matute. Crédito: AFP

Pese a los intentos de Universidad Católica por acortar la diferencia en los minutos finales, la defensa de Alianza Lima sostuvo el resultado y aseguró la ventaja de dos goles en el marcador hasta el pitazo final. El conjunto blanquiazul se impuso 2-0 en el partido de ida ante el equipo ecuatoriano y llega bien posicionado a la revancha en Quito, encuentro que definirá el pase a los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025.

