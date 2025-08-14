Perú Deportes

Golazo de Alan Cantero en Alianza Lima vs U. Católica de Ecuador por Copa Sudamericana 2025

El atacante argentino rompió el marcador en el estadio Alejandro Villanueva con una gran definición tras un pivoteo de Hernán Barcos ante el elenco ecuatoriano

Joaquín Parra

Por Joaquín Parra

El volante puso el 1-0 de cabeza. (Video: ESPN)

Alianza Lima se medía en condición de local frente a Universidad Católica de Ecuador en un duelo válido por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025. Desde el principio, los dueños de casa se apoderaron de la pelota y la transitaron de un lado a otro para buscar los espacios y generar peligro, aunque se toparon con un elenco ecuatoriano férreo en la defensa, que apeló a los contragolpes. De pronto, apareció Hernán Barcos para pivotear y asistir a Alan Cantero, quien de un cabezazo anotó su gol para los ‘blanquiazules’.

Esta acción se llevó a cabo a los 76 minutos de la contienda. Los dirigidos por Néstor Gorosito habían tenido varias chances, pero fallaron en la definición. En eso, Renzo Garcés controló un balón y eludió a Daniel Clavijo para luego jugar con Erick Noriega. El ‘Samurai’ se apoyó en Sergio Peña, quien abrió con Miguel Trauco.

El ‘Mago’ perdió la pelota que fue aprovechada por Azarias Londoño, que corrió y quiso desbordar, pero el lateral izquierdo peruano se recompuso y lo detuvo. El ‘Pirata’ se hizo con el esférico y mandó un cambio de orientación por la banda derecha para Kevin Quevedo, aunque Daykol Romero despejó para el tiro de esquina.

Esta situación generó que el técnico del conjunto ‘camaratta’, Diego Martínez, realice una modificación: José Fajardo por Byron Palacios. Alianza Lima cobró rápido la pelota quieta y Noriega mandó un centro que fue piveoteado de cabeza por Hernán Barcos, que le ganó por alto a dos defensores rivales y asistió a Alan Cantero, cuyo golpeo con la testa hacia abajo le permitió a su equipo ponerse arriba en el marcador y hacer estallar el estadio Alejandro Villanueva.

El pivoteo de Hernán Barcos
El pivoteo de Hernán Barcos para el gol de Alan Cantero en Alianza Lima vs Universidad Católica de Ecuador por Copa Sudamericana 2025.

Sin duda, una gran alegría para Alianza Lima, que en el primer tiempo había tenido 20 disparos a portería de Universidad Católica, de los cuales solo cuatro fueron de peligro. Ahora pudo quebrar esa sequía y hacer valer la superioridad que presentó en cuanto a llegadas al arco de Johan Lara.

Segundo gol de Alan Cantero en Alianza Lima vs U. Católica de Ecuador

Pero la conexión entre Alan Cantero y Hernán Barcos en este partido fue más allá y se repitió a los 87 minutos. El portero ‘aliancista’, Guillermo Viscarra, sacó un balón largo desde su zona que pasó la mitad de la cancha.

El ‘Pirata’ influyó al jalar la marca de dos zagueros de Univesidad Católica, hasta que uno terminó regalando la pelota al atacante argentino, que corrió al espacio y, una vez que ingresó al área ecuatoriana, tuvo una sutil definición por encima del guardameta Lara, colocando así el 2-0 para Alianza Lima en Matute para llegar con una ventaja a la vuelta en Quito.

El volante definió con mucha calidad el 2-0. (Video: ESPN)

Otro aporte de Alan Cantero en el certamen internacional fue en la victoria de Alianza Lima sobre Deportes Iquique de Chile, en el marco de la ida de la fase 3 de la Copa Libertadores. El nacido en San Juan asistió para el gol de Eryc Castillo, que fue el segundo de los ‘victorianos’.

Próximo partido de Alianza Lima

El partido de vuelta por los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025 entre Alianza Lima y Universidad Católica de Ecuador se disputará el miércoles 20 de agosto en el estadio Olímpico Atahualpa de Quito. La hora pactada es a las 19:30 horas y está previsto que sea transmitido por ESPN.

