Partidos de hoy, miércoles 13 de agosto de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo

Dos clubes peruanos competirán en los torneos de la Conmebol. Asimismo, se jugará la final de la Supercopa de Europa

Por Miguel Solis Ruiz

Programación de partidos del miércoles
Programación de partidos del miércoles 13 de agosto de 2025.

Hoy, miércoles 13 de agosto, hay una agenda recargada de fútbol. Se llevarán a cabo compromisos en diferentes partes del mundo. Lo más resaltante es la final de la Supercopa de Eurocopa entre PSG y Tottenham. También, se jugarán los partidos de ida por los octavos de final de la Copa Sudamericana y Copa Libertadores.

En la Libertadores, Flamengo e Internacional de Porto Alegre protagonizarán un choque de brasileños, que genera mucha expectativa. El ‘mengao’ se perfila como favorito al estar de local y con toda su gente en el Maracaná, sin embargo, el ‘colorado’ puede dar la sorpresa en este primer choque.

En la Sudamericana, habrá participación de clubes peruanos. Alianza Lima recibirá a Universidad Católica de Ecuador en Matute, con el objetivo de ganar para sacar ventaja y cerrar su clasificación a cuartos en condición de visitante. Los dirigidos por Néstor Gorosito vienen haciendo una gran campaña internacional desde la etapa preliminar de la ‘gloria eterna’.

Los ‘blanquiazules’ ya saben lo que es eliminar a equipos poderosos en este 2025. Lo hicieron en la fase 2 de la Libertadores con Boca Juniors y recientemente con Gremio en el playoff de la Sudamericana. Algo histórico para el elenco de La Victoria.

Alianza Lima recibe a Universidad
Alianza Lima recibe a Universidad Católica de Ecuador para el partido de ida de octavos de final de la Copa Sudamericana 2025. Crédito: Composición Infobae

Cienciano será el otro conjunto nacional que tendrá acción durante este día. Los cusqueños irán a La Paz en búsqueda de un buen resultado que les permita obtener su boleto a la siguiente ronda. Sin embargo, al frente tendrá un duro contrincante como Bolívar, que cuenta entre sus filas a un viejo conocido, como el goleador Martín Cauteruccio.

Cabe señalar que en los octavos de final de los torneos de Conmebol se definen en duelos de ida y vuelta, en los cuales ya no valen doble los goles de visita. Por otro lado, en caso de empate, los dos conjuntos se van de frente a los penales, sin necesidad de tiempo extra.

El plato fuerte de la jornada, sin duda alguna, es la final de la Supercopa de Europa, que enfrenta al campeón de la última Champions League, PSG, con el ganador de la Europa League, Tottenham. Si bien los parisinos lideran las apuestas deportivas, los ingleses podrían dar el golpazo, tal y como lo hizo Chelsea en el Mundial de Clubes, quitándole el título a Luis Enrique y compañía. Será un choque de pronóstico reservado.

Partidos de Copa Libertadores

  • Cerro Porteño 0-1 Estudiantes (Finalizado)
  • Flamengo 1-0 Internacional (Finalizado)

Partidos de la Copa Sudamericana

  • Bolívar 2-0 Cienciano (Finalizado)
  • Universidad de Chile 1-0 Independiente (Finalizado)
  • Alianza Lima 2-0 Universidad Católica (Finalizado)

Partidos de la Conference League

  • Istanbul Basaksehir 1-1 Viking (Finalizado)

Final de la Supercopa de Europa

  • PSG 2-2 (4-3 en penales) Tottenham Hotspur (Finalizado)

Partidos del fútbol boliviano

  • Aurora 4-1 Blooming (Finalizado)

Partidos del fútbol colombiano

  • Deportivo Cali 3-1 Unión Magdalena (Finalizado)

Partidos de la Copa Centroamericana

  • Sporting San Miguelito 2-1 Diriangén (Finalizado)
  • Alianza 1-0 Managua (Finalizado)
  • Municipal 2-1 Real España (Finalizado)

