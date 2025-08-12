Perú Deportes

“Llega desde Italia. Sería el fichaje del año“, la revelación de Giancarlo Granda sobre el próximo ‘9‘ de Sporting Cristal

El ‘Flaco‘ ha brindado detalles sobre la posible próxima contratación del cuadro del Rímac. La incorporación revolucionaría la liga peruana por la trayectoria del futbolista

Por José Manuel Quintana

El periodista dio a conocer que el nuevo fichaje de los 'celestes' llegaría desde Italia. (Video: Nacional Deportes)

Sporting Cristal estaría cerca de cerrar un mercado de transferencias invernal para la historia en el fútbol peruano. A las llegadas de Miguel Araujo, Luis Abram y Cristian Benavente, se podría sumar un futbolista de fuste y categoría internacional, así lo ha dado a conocer Giancarlo Granda.

En el programa ‘Nacional Deportes‘, el comunicador señaló que el próximo delantero centro de Sporting Cristal sería un verdadero “batacazo“. El ‘Flaco‘ expuso características del posible próximo ariete a las órdenes de Paulo Autuori.

“A mí me cuentan, y este es cada vez un rumor más fuerte, que el ‘9‘ de Sporting Cristal está llegando desde Italia“, inició Granda. Luego, emitió un comentario que se prestó a una serie de interpretaciones por la relación con un atacante de la selección peruana: “No sé si llega con máscara“.

Un futbolista procedente del fútbol
Un futbolista procedente del fútbol italiano podría llegar a Sporting Cristal para lo que resta de la temporada.

Italia y máscara son puntos de encuentro con Gianluca Lapadula. El delantero ítalo-peruano usa una máscara protectora a causa de una fractura del tabique nasal que sufrió en la Copa América 2021 cuando defendía la camiseta de la selección peruana.

De todas formas, Granda no aseguró nada, solo dio indicios, pero las especulaciones crecieron con una nueva pista. “Jugó en el Milan“, precisamente Lapadula disputó una temporada en el ‘rossoreno‘. Podría tratarse de otro jugador, pero las características se asemejan a las del ‘Bambino‘.

“Si en las próximas horas Sporting Cristal confirma la llegada de su delantero, es un señor batacazo al fútbol peruano. En teoría, Araujo y Abram son grandes centrales, si llega a venir el ‘9‘ que me contaron ayer, sería el fichaje del año“, sostuvo el panelista y entrevistador.

El cuadro ‘cervecero‘ podría concretar un mercado invernal de transferencias antológico. Sea o no Lapadula, un futbolista con pasado en la Serie A no es usual en la liga peruana, que esta temporada ha recibido a futbolistas de la selección nacional y pasado importante en el extranjero.

Sporting Cristal derrotó 1-0 a
Sporting Cristal derrotó 1-0 a Melgar en la fecha 5 del Torneo Clausura de la Liga 1

Granda aseguró que con la llegada de este nuevo elemento a las filas de Paulo Autuori, los hinchas no tendrían sustento para recriminarle a la directiva que preside Joel Raffo. “Si Sporting Cristal contrata a ese nuevo, no habría nada que decirle a Raffo. A toda la directiva de Cristal, con pulgar para arriba“, sumó.

“Esa es la gran novedad de Sporting Cristal. Se estaría hablando y especulando que estaría llegando en horas de mañana. Tremendo jale si se llega a concretar“, concluyó.

Cristal, firme candidato al Clausura

Sporting Cristal viene de sumar tres puntos vitales para sus aspiraciones al Torneo Clausura 2025. El equipo de Autuori no es ni la sombra de aquel cuadro ensimismado del primer certamen del año que perdió la motivación y caía fácilmente.

Al término de la fecha 5, los ‘cerveceros‘ son los líderes en solitario del campeonato con 13 unidades. Desde el inicio del Clausura, Diego Enríquez no ha encajado un solo gol. Además, la defensa se ha robustecido considerablemente con las llegadas de Miguel Araujo y Luis Abram.

Tabla de posiciones Torneo Clausura
Tabla de posiciones Torneo Clausura 2025

En el mediocampo ofensivo, Cristian Benavente será también una opción para Autuori, quien también podrá contar con Maxloren Castro en la prueba de fuego de los ‘bajopontinos‘ la próxima jornada cuando visiten a Binacional en la altura de Juliaca (3.800 m.s.n.m.).

La gran deuda de los ‘rimenses‘ es terminar con los partidos con el once completo. En sus últimos cuatro compromisos, han sufrido al menos una expulsión. En ese sentido, Autuori ya se ha pronunciado y lamentó este negativo patrón. Además, el estratega brasileño aseguró que su equipo cumple con tres criterios para ser campeón.

"Espíritu de sacrificio, capacidad de sufrimiento y sentido de ayuda mutua“, son los pilares que, por ahora, a criterio del nacido en Río de Janeiro, cumplen sus dirigidos.

