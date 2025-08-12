Se reveló el nombre del posible ‘9′ de Sporting Cristal: jugó con Paolo Guerrero y en Europa

Diego Penny reveló el nombre del que sería el 'nueve' del conjunto rimense. (Movistar Deportes)

Sporting Cristal afronta una etapa decisiva en la temporada y en pleno Torneo Clausura de la Liga 1, el equipo dirigido por Paulo Autuori centra su atención en encontrar al nuevo referente de área. La salida de Martín Cauteruccio, quien fichó por Bolívar tras una destacada campaña, dejó un vacío importante que el club busca cubrir para seguir peleando en la competencia local.

Después de varios rumores en redes sociales, Diego Penny, exarquero del cuadro ‘celeste’ y ahora panelista deportivo, reveló el nombre del que sería el nuevo delantero de los rimenses, en la última edición del programa de televisión llamado Al Ángulo.

“Hay un nombre que está por todos lados que parece que es el ‘nueve’ que Cristal va a presentar, Felipe Vizeu, yo lo he escuchado a un par de personas que están cercanas a Cristal, no es confirmado, pero es Felipe Vizeu”, mencionó Penny. Sus compañeros reforzaron esta información al indicar que aunque el brasileño no sigue al club en redes sociales, su esposa sí lo ha hecho, lo que podría sugerir una inminente llegada del atacante a La Florida.

La directiva de Sporting Cristal ya reforzó otras zonas del campo, sobre todo la defensa y el mediocampo, con Cristian Benavente, Luis Abram y Miguel Araujo. Sin embargo, la obsesión actual del comando técnico pasa por la contratación de un delantero centro. La urgencia por encontrar un goleador se debe a la necesidad de mantener el ritmo competitivo y el volumen ofensivo que caracteriza al equipo ‘celeste’.

Se reveló el nombre del nuevo '9' de Sporting Cristal con pasado en Flamengo y Europa.

Jugó con Paolo Guerrero y en Europa

Felipe Vizeu, brasileño de 28 años, tiene experiencia en diferentes ligas y equipos destacados. Su formación profesional se dio en Flamengo, donde coincidió con un referente del fútbol peruano, Paolo Guerrero. Durante el tiempo en el que ‘Depredador’ cumplió una sanción por doping, el brasileño lo reemplazó en la delantera, asumiendo la responsabilidad de comandar el ataque del ‘mengao’. En esa etapa, también compartió vestuario con Vinicius Jr., quien hoy se desempeña en el Real Madrid.

Durante las tres temporadas que Vizeu permaneció en el ‘Fla’, anotó 20 goles, cifra que le permitió abrirse paso al fútbol europeo. Udinese de Italia invirtió en su fichaje, pero no pudo consolidar su carrera en la Serie A. Esa corta experiencia en el Viejo Continente lo obligó a regresar a Brasil para enrolarse en Gremio de Porto Alegre. Allí, volvió a marcar, aunque por poco tiempo, ya que después se trasladó al fútbol ruso con Ajmat Grozni, sin mayor trascendencia.

La carrera de Vizeu ha estado marcada por frecuentes cambios de equipo. Regresó nuevamente a su país, donde jugó para Ceará; después, optó por probar suerte en Asia, incorporándose al Yokohama FC de Japón. Más adelante, emigró al Sheriff Tiraspol de Moldavia y, tras esa experiencia, retornó una vez más al fútbol brasileño. Defendió los colores de Atlético Goianiense, Criciúma -donde encontró a Miguel Trauco, exjugador de la selección peruana-, y su último equipo fue Remo, en la segunda división.

La experiencia internacional de Felipe Vizeu y su paso junto a figuras como Paolo Guerrero y Vinicius Jr. le otorgan un perfil interesante para un club como Sporting Cristal, que busca un delantero con capacidad de adaptación rápida y recorrido en escenarios de alta exigencia.

El delantero brasileño viene jugando en Remo de la Serie B de su país. (Youtube)

Números de Felipe Vizeu

El desempeño goleador de Felipe Vizeu ha transitado entre altibajos en los últimos años. Su temporada más efectiva en cuanto a anotaciones se registró en 2017, cuando marcó 9 goles vistiendo la camiseta de Flamengo. Desde entonces, no ha logrado igualar ese registro.

En su reciente paso por Remo, en la Serie B de Brasil, Vizeu anotó 3 goles y dio 1 asistencia en 26 partidos jugados. Si bien estos números no reflejan una explosión goleadora, la directiva de Sporting Cristal apuesta por la experiencia y el potencial de recuperación del delantero brasileño.