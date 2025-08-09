Perú Deportes

La fuerte entrada de Matías Di Benedetto que lesionó a Erick Gonzales en el Universitario vs Sport Boys por Torneo Clausura de Liga 1 2025

El árbitro Bruno Pérez apenas sancionó la falta con una cartulina amarilla. La banca ‘rosada’ se indignó por la controversia y exigía la expulsión

Renzo Galiano

Por Renzo Galiano

Falta de Matías Di Benedetto sobre Erick Gonzáles apenas iniciado el partido | GOLPERU

No se hizo esperar la primera acción polémica en Ate. Nada más iniciando el Universitario vs Sport Boys, por la quinta fecha del Torneo Clausura 2025, hubo una infracción controversial que el árbitro Bruno Pérez apenas amonestó. Exactamente, a los 5’ minutos del encuentro, Matías Di Benedetto sacó del campo a Erick Gonzales con una fortísima falta que desató la indignación del entrenador Arturo Reyes.

El foul por detrás, que era realmente innecesario, dejó muy tocado a ‘La Roca’, quien durante algunos minutos estuvo quejándose del dolor de tobillo. Hubo la necesidad del ingreso del staff médico ‘rosado’ para la revisión del estado físico del centrocampista, quien tuvo que retirarse, brevemente, del envite para recibir una mejor atención.

Por esa razón, el comando técnico del Sport Boys, constantemente, reclamaba al juez central para que acudiera a los monitores del VAR con el objetivo de analizar de cerca la falta de Matías Di Benedetto. Sin embargo, nunca hubo un llamado de la sala y el zaguero argentino se quedó con una amonestación más que polémica.

Resuelto ese episodio, las acciones prosiguieron en el Monumental, aunque Erick Gonzales no quiso quedarse en la parcela técnica y le exhortó al entrenador Arturo Reyes a que le permitiera seguir. A pesar del fuerte dolor, el mediocentro peruano volvió al campo, pero duró demasiado poco por incómodo malestar que mermaba su rendimiento.

Gonzales pide su cambio tras la falta de Matías Di Benedetto | GOLPERU

Al momento que sintió que ya no podía seguir más dentro de la cancha, se dejó caer y rompió en llanto. Para evitar que sus compañeros vieran su quebranto, se levantó la camiseta ‘rosada’ para intentar cubrirse el rostro. Su cambio fue solicitado por Steven Rivadeneyra y Jostin Alarcón ocupó su lugar marcando su debut en el Sport Boys.

Tiempo después, la visita tuvo la oportunidad valiosa de romper la paridad en Ate con un tiro de Carlos López, a partir de un error en salida de Williams Riveros, que llegó a ser conjurado con éxito por Sebastián Britos. La apertura del score, finalmente, se dio por intermedio de un golazo de Jairo Concha.

[HABRÁ AMPLIACIÓN...]

