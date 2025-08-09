Perú Deportes

Dónde ver Universitario vs Sport Boys HOY: canal TV del partido por Torneo Clausura de la Liga 1 2025

El equipo dirigido por Jorge Fossati peleará por un nuevo triunfo de local, pero al frente tendrá a un duro rival. Conoce cómo sintonizar el choque entre 'cremas' y 'rosados'

Eliezer Benedetti

Por Eliezer Benedetti

Universitario recibe a Sport Boys
Universitario recibe a Sport Boys este sábado 9 de agosto.

Universitario de Deportes mantiene intacta su ambición por el tricampeonato nacional y hoy, sábado 9 de agosto, tendrá una prueba clave en el Estadio Monumental. El equipo ‘merengue’ recibirá a Sport Boys en la quinta jornada del Torneo Clausura 2025, con el propósito de consolidar su dominio en casa y continuar sumando puntos en la tabla. En la presente nota, te compartiremos todos los detalles sobre cómo ver este encuentro fundamental.

El duelo en el coloso de Ate pone frente a frente a dos equipos que atraviesan realidades distintas, aunque ambos llegan con la necesidad de sumar en esta fase del campeonato. La histórica rivalidad entre ambos clubes alimenta la expectativa en las tribunas, donde se espera una gran convocatoria para presenciar un nuevo capítulo de este tradicional choque del fútbol peruano.

Universitario llega a este compromiso atravesando por un momento positivo, tras haber logrado tres victorias y un empate en las primeras cuatro jornadas del Clausura 2025. Este rendimiento sólido les ha permitido afianzarse en las primeras posiciones de la clasificación. Además, haber ganado el Apertura otorga confianza adicional al plantel ‘crema’, que apunta a mantener la racha y afianzarse en la lucha por un nuevo título.

En la otra vereda, Sport Boys llega con el impulso de una ajustada victoria por 1-0 sobre ADT de Tarma en la fecha anterior. El conjunto ‘rosado’ tuvo un arranque irregular en este segundo torneo del año, acumulando dos derrotas y un empate antes del último triunfo. Este resultado ha sido importante para reforzar la moral del grupo, que busca sumar fuera de casa y alejarse de los puestos de descenso.

Universitario volverá a medirse con
Universitario volverá a medirse con Sport Boys. Crédito: Liga 1

El cuadro chalaco sabe que cada punto vale en la carrera por la permanencia, y verá este compromiso como una oportunidad de dar un golpe ante un rival siempre exigente. Sin embargo, el Monumental ha sido clave en el rendimiento de Universitario durante la temporada. La localía le ha dado al equipo ‘crema’ un respaldo fundamental, potenciando el juego colectivo e individual ante la presencia de su hinchada, por lo que ahora espera mantenerse en esa senda.

A qué hora juega Universitario vs Sport Boys por Torneo Clausura 2025

Según el calendario oficial de la Liga 1 2025, Universitario y Sport Boys se medirán este sábado 9 de agosto. El partido, válido por la quinta jornada del Torneo Clausura, comenzará a las 18:30 horas y tendrá lugar en el Estadio Monumental. Allí, el equipo crema buscará aprovechar su localía y el respaldo de su público para sumar tres puntos fundamentales, mientras que los ‘rosados’ intentarán dar el batacazo.

Dónde ver Universitario vs Sport Boys por Torneo Clausura 2025

La transmisión del partido estará a cargo exclusivamente de GOLPERÚ, señal que cuenta con los derechos para emitir los encuentros de Universitario cuando juega como local en la Liga 1. Los aficionados también tendrán la opción de seguir el enfrentamiento a través de la Movistar TV App, disponible para clientes de Movistar en diversas plataformas. Además, Infobae Perú ofrecerá la cobertura minuto a minuto, con incidencias, goles y toda la información actualizada en tiempo real desde su sitio web.

Los 'cremas' ganaron 2-0 en el Nacional por Liga 1 2025. (Video: GOLPERU)

Universitario vs Sport Boys: ¿Cómo quedó su último duelo?

Universitario y Sport Boys se vieron las caras por última vez en marzo de este año, durante el Torneo Apertura. El encuentro se disputó en el Estadio Nacional de Lima y terminó con una victoria 2-0 a favor de los ‘merengues’. Los goles fueron anotados por Martín Perez Guedes y Edison Flores. Ahora se reencontrarán en el Monumental.

