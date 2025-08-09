¿A qué hora juegan Universitario vs Sport Boys? Partido por la fecha 5 del Torneo Clausura de la Liga 1

Universitario se enfrentan hoy por la fecha 5 del Torneo Clausura

El Torneo Clausura 2025 de la Liga 1 presenta este sábado 9 de agosto uno de los partidos más llamativos de la quinta jornada. Universitario de Deportes será local ante Sport Boys en el Estadio Monumental, en un choque clave tanto para las aspiraciones de los ‘cremas’ en la pelea por el título como para los rosados en su objetivo de sumar puntos vitales fuera de casa. El compromiso arrancará a las 18:30 horas de Perú y tendrá transmisión exclusiva de GOLPERU, con cobertura especial de Infobae Perú.

Los dirigidos por Jorge Fossati llegan motivados tras vencer con claridad a Alianza Universidad (2-0) como visitantes, triunfo que sostuvo el envión con el que buscarán acercarse al primer lugar de la tabla. Con diez puntos y ubicados en la tercera posición del campeonato, la ‘U’ está a solo dos unidades del líder Cusco FC, por lo que el duelo ante Sport Boys representa la oportunidad de mantener presión en la parte alta y perfilar ajustes de cara a su próxima llave internacional por octavos de final de Copa Libertadores frente a Palmeiras.

El cuadro 'crema' derrotó 2-0 a los 'azulgranas' en Huánuco. (Video: L1MAX)

Sport Boys, por su parte, viene de celebrar su primera victoria en el actual Clausura. El equipo de Arturo Reyes derrotó 1-0 a ADT en el Callao gracias a un tanto de Hansell Riojas, resultado que lo ubica en la decimotercera posición con cuatro puntos. Los rosados buscarán seguir sumando y aprovechar el regreso a las canchas de Luciano Nequecaur, plenamente recuperado, así como el posible debut de Jostin Alarcón, reciente fichaje tras dejar Sporting Cristal.

Horario del partido según distintos países

Perú, Colombia, Ecuador: 18:30 horas

México: 17:30 horas

Estados Unidos (Este), Bolivia, Chile, Venezuela: 19:30 horas

Paraguay, Argentina, Brasil, Uruguay: 20:30 horas

Un horario ideal para los fanáticos que esperan un partido vibrante en el coloso de Ate, con ambas hinchadas listas para alentar desde el primer minuto.

¿Dónde ver el Universitario vs. Sport Boys?

El encuentro será transmitido en exclusiva a través de GOLPERU, canal 14 o 714 HD de Movistar TV. Los suscriptores de Movistar Play también podrán seguir el partido de manera online desde distintos dispositivos. Como complemento, Infobae Perú ofrecerá la previa, el minuto a minuto, videos, declaraciones y todas las incidencias desde el Estadio Monumental.

Designación arbitral y VAR

La Comisión Nacional de Árbitros (Conar) designó a Bruno Pérez como juez principal. El equipo arbitral se completa con Enrique Pinto (primer asistente), Diego Tecserupay (segundo asistente) y Alexander Blas (cuarto árbitro). La tecnología será clave: la sala VAR estará a cargo de Daniel Ureta y Víctor Raez.

Posibles alineaciones

Universitario apostaría por su mejor once pensando en obtener los tres puntos esenciales:

Universitario: Miguel Vargas; Williams Riveros, Matías Di Benedetto, Aldo Corzo; José Carabalí, Andy Polo, Martín Pérez Guedes, Jairo Concha, Rodrigo Ureña; José Rivera y Alex Valera. DT: Jorge Fossati.

Mientras Sport Boys mantendría el esquema que le dio resultados positivos, sumando la experiencia de recientes incorporaciones:

Sport Boys: Steven Rivadeneyra; Hansell Riojas, Rodrigo Colombo, Matías Almirón; Oslimg Mora, Luis Urruti, Leonel Solís, Cristian Carbajal, Sebastián Aranda; Carlos López y Fidel Martínez. DT: Arturo Reyes.