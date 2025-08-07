Sporting Cristal hizo oficial la contratación de Luis Abram: defensor central regresa al club tras siete años en el extranjero

Luis Abram regresa a Sporting Cristal tras dejar La Florida en 2018, cuando fichó por Vélez Sarfield.

Sporting Cristal ha fortalecido notablemente su zaga defensiva. La institución ‘rimense’ padeció en el primer semestre de la temporada una debilidad crítica en la primera línea de su retaguardia. Para robustecer esta zona, el club fichó a Miguel Araujo y acaba de oficializar la repatriación de Luis Abram.

Abram se une a las órdenes de Paulo Autuori luego de siete temporadas en el fútbol extranjero. En 2018, se marchó a Vélez Sarfield de Argentina tras conquistar dos campeonatos nacionales. Desplegó su fútbol por el Granada de España, el Cruz Azul mexicano —se proclamó Campeón de Campeones— y el Atlanta United norteamericano.

“¡Bienvenido de vuelta al Rímac, Luis!”, recibió Sporting Cristal al limeño de 29 años. El seleccionado nacional había sido acercado horas antes a la institución ‘bajopontina’ por el periodista César Luis Merlo. “Porque uno vuelve al lugar donde fue feliz”, habían anticipado los ‘cerveceros’ en sus redes sociales.

Sporting Cristal oficializó el regreso de Luis Abram. Crédito: Difusión

Abram Ugarelli también estuvo en el radar de Alianza Lima, así lo confirmó Franco Navarro, director deportivo de los ‘blanquiazules’. Sin embargo, el zaguero zurdo se descantó por regresar al club que lo vio nacer profesionalmente y el que necesita con urgencia de sus dotes defensivos.

Julio César Uribe, director general de fútbol de los ‘celestes’, compartió tras el anuncio de la contratación de Miguel Araujo que el club estaba cerca de concretar dos negociaciones. Con la confirmación de Abram, solo restaría cerrar la negociación con el último refuerzo del plantel de cara al Torneo Clausura 2025. Cabe recordar que el mercado de pases invernal peruano termina el lunes 18 de agosto.

La dupla Araujo-Abram tendrá que esperar

El debut del binomio conformado por Miguel Araujo y Luis Abram deberá aguardar. Autuori no podrá alinear a ambos, al menos, hasta dentro de un mes debido a una lesión del exdefensor del Portland Timbers en el reciente empate ante Alianza Lima en el Alejandro Villanueva.

Reporte médico de la lesión de Miguel Araujo.

Araujo sufrió una fractura en la muñeca tras lanzarse a bloquear un disparo de Matías Succar. El rendimiento del zaguero fue de los más destacados en la noche ‘victoriana’. Para lamento de los intereses de los hinchas ‘celestes’, Miguel se perderá los siguientes encuentros del equipo.

En lugar del ex Talleres de Córdoba, el estratega brasileño deberá decidir entre emplear a dos defensores zurdos en la defensa (Lutiger/Abram) o darle la confianza al juvenil Alejandro Pósito, quien puede potenciarse con la presencia de Abram.

Hasta el momento, la ‘purga’ de Sporting Cristal ha rendido frutos, puesto que el equipo está en el segundo lugar del Torneo Clausura 2025. Aún no conocen de derrotas y en la próxima fecha recibirán a Melgar en el estadio Alberto Gallardo.

Sporting Cristal igualó sin goles en su último enfrentamiento y suma 10 puntos en cuatro jornadas. - Crédito: Club Cristal.

Chávez se mudó a La Victoria

Luego de días de incertidumbre sobre el futuro de Gianfranco Chávez, el club hizo oficial la salida del canterano. El defensor de 26 años se había resistido a dejar la institución tras el anuncio de una serie de salidas por parte de Julio César Uribe.

En ese contexto, Alianza Lima activó las negociaciones y las conversaciones llegaron a buen puerto. Chávez ya se ha desvinculado oficialmente de los ‘bajopontinos’ y asistió al entrenamiento de esta mañana bajo la dirección de Néstor ‘Pipo’ Gorosito.

“¡Gracias por estos años con la Celeste, Gianfranco! El club llegó a un acuerdo con Gianfranco Chávez para la resolución de su contrato. ¡Éxitos en tus próximos proyectos!”, se despidió el cuadro ‘cervecero’.

Se confirmó la importante cifra que Alianza Lima desembolsó a Sporting Cristal para fichar a Gianfranco Chávez.

Minutos más tarde, compartió un emotivo video de la evolución del futbolista a través de los años. En las imágenes, evocaron el crucial tanto del jugador en la final nacional 2020 ante Universitario de Deportes.