A qué hora juega Perú vs Colombia HOY: partido por cuartos de final de la Copa Panamericana de Vóley 2025

El equipo de Antonio Rizola se medirá ante la escuadra ‘cafetera’ en busca de un lugar en las semifinales del torneo internacional. Hubo cambio de horario y aquí te traemos todos los detalles

Renzo Galiano

Renzo Galiano

Perú se mide contra Venezuela
Perú se mide contra Venezuela por el pase a semifinales de la Copa Panamericana. - Crédito: FPV

Hoy, viernes 8 de agosto, la aventura de la selección peruana en la Copa Panamericana de Vóley 2025 prosigue. Después de una exhibición de alta intensidad con la obtención de resultados importantes como a la vez inesperados, el sexteto nacional está preparado para presentarse en los cuartos de final contra Colombia, con la meta de salir airoso y acceder a las semifinales, aunque la idea central es ganar la mayor experiencia posible para escaparates futuros.

La organización del certamen regional, que se celebra en la ciudad de Morelos, en México, ha establecido que el choque se realizará este viernes 8 de agosto, a partir de las 19:00 horas (horario de Perú) bajo la transmisión del del canal de Youtube de la Federación Mexicana de Voleibol. De la misma forma, Infobae Perú se encargará de realizar una cobertura minuto a minuto de cada set.

Cambio de horario del Perú
Cambio de horario del Perú vs Colombia, partido de hoy en el Panamericano de Vóley

La ‘bicolor’, encabezada por el seleccionador Antonio Rizola, ha ido derribando la gran mayoría de puertas que se le ha presentado en la Copa Panamericana 2025. Su estreno triunfal contra Cuba, favorita que iba adelante en el luminoso hasta que sufrió una inexplicable remontada, adelantó un camino esperanzador para todos los fanáticos pendientes desde suelo nacional.

La confirmación de que lo acontecido contra los caribeños no fue cuestión de casualidades del destino sucedió contra México (anfitrión). En un duelo reñido, con los aztecas arriba en el score, Perú volvió a sacar adelante una parcela adversa hasta llevarse el triunfo. No había más que decir, las dirigidas por Antonio Rizola iban al alza exhibiendo un rendimiento superlativo admirado por los competidores.

Manteniendo esa tendencia ganadora, la selección nacional arrolló a Costa Rica dejando muy en claro que tenía pasta para afirmarse en el liderato del Grupo A. Con un boleto a la ronda final, solo había que conocer la condición de clasificado luego del enfrentamiento contra Puerto Rico. Sin embargo, por primera vez, el sexteto patrio concedió una derrota, lo que originó que acceda a los cuartos de final para medirse ante Colombia.

La selección cayó 25-14 y quedó sin chances de remontar. (Video: Federación Mexicana de Voleibol)

A qué hora juega Perú vs Colombia

La presentación de Perú, en el marco de los cuartos de final de la Copa Panamericana, reunirá el foco de interés de todos aquellos que han seguido el camino transitado por las de Antonio Rizola:

  • Perú, Colombia y Ecuador: 21:00 horas
  • México: 20:00 horas
  • Bolivia, Venezuela, Estados Unidos y Chile: 22:00 horas
  • Brasil, Uruguay, Argentina y Paraguay: 23:00 horas

Cómo seguir Perú vs Colombia por Copa Panamericana de Vóley 2025

Norceca, el organismo encargado de la Copa Panamericana de Vóley 2025, confirmó la plataforma por la que transmitirá los partidos del torneo. El canal de Youtube de la Federación Mexicana de Voleibol estará difundiendo la quinta presentación de la selección peruana frente a Colombia.

Por otro lado, Infobae Perú brindará cobertura absoluta con el minuto a minuto, incidencias, declaraciones y análisis a lo largo de todo el duelo. Los aficionados peruanos podrán mantenerse informados sobre el desarrollo del juego y el resto de compromisos, así como seguir las voces de las protagonistas.

