¿Ricardo Gareca vuelve a la selección? El ‘Tigre’ habló de su relación con Jean Ferrari y reveló la vez que lo quiso traer a Perú

EL 'Tigre' reveló la vez que el directivo lo quiso traer a Perú. (Claro y directo)

Ricardo Gareca, exentrenador de la selección nacional, se encuentra en el país y se volvió a referirse a su vínculo con el fútbol peruano, en particular, a su relación con Jean Ferrari, recientemente nombrado director general de la Federación Peruana de Fútbol (FPF).

El entrenador argentino negó haber tenido contactos recientes para regresar a la ‘bicolor’, a pesar de la ola de versiones en torno a un posible retorno, y brindó detalles sobre su conocimiento y respeto profesional hacia el exdirectivo de Universitario de Deportes.

Durante su entrevista en el programa de Youtube ‘Claro y Directo’, Gareca aclaró qué tipo de relación mantiene con el nuevo dirigente de la FPF. “Sí lo conozco, no personalmente, la carrera deportiva y lo que hizo en la ‘U’, me parece muy bueno, me parece una incorporación muy buena”.

Respecto a un posible acercamiento respecto a la selección peruana a raíz de estos cambios en la dirigencia, el ‘Tigre’ fue tajante al negar cualquier contacto reciente: “No ha habido una comunicación. Con Ferrari hablé una vez que es posterior de cuando me fui (de la selección) y él asumió (Universitario), en algún momento me habló para saber qué pensaba de ser el técnico, él tenía la intención de llevar, fue antes que vaya Jorge Fossati, pero yo estaba recién salido de la selección, solo pensaba en ver el Mundial”.

Con estas declaraciones, Gareca puso fin a las especulaciones sobre negociaciones secretas para su retorno al ‘equipo de todos’, al menos en la actual coyuntura o con los recientes cambios en Videna. El técnico rememoró que la única vez que intercambió ideas con Ferrari fue en un contexto anterior y con relación a una posible llegada a Universitario, durante la gestión del propio exjugador en el club ‘merengue’.

Ricardo Gareca habló de su relación con Jean Ferrari y reveló la vez que quiso traerlo a Perú.

¿Ricardo Gareca aceptaría volver a Perú?

Ante la pregunta recurrente sobre si estaría dispuesto a asumir un nuevo ciclo en el fútbol peruano, Ricardo Gareca dejó abierta la posibilidad, tanto para la escuadra nacional como equipos. “No, nunca la voy a rechazar, lo que me preguntaron es que si está abierta la posibilidad de trabajar en el Perú y yo dije que sí, es un país que me siento cómodo, yo antes de dirigir a la selección, dirigí un año y medio a Universitario, ya tenía un conocimiento del país, de todo, estoy abierto no solo al tema de la selección, que lo dirige un amigo, con Óscar Ibáñez estuve muchos años, inclusive dirigiendo a Vélez, le deseo lo mejor, es una gran perspectiva también, pero no solo a nivel de selección, sino también a nivel de clubes, estoy abierto a todo”.

Con este panorama, el ‘Tigre’ aseguró que sus lazos con Perú no están restringidos únicamente al seleccionado incaico, sino también a retos dentro del fútbol de clubes. En su etapa previa a la ‘blanquirroja’, el argentino dirigió a Universitario durante temporada y media, lo que le permitió conocer el medio local y establecer vínculos con profesionales del país.

El 'Tigre' no cierra las puertas a comandar la selección nacional u otros clubes. (Claro y Directo)

Jean Ferrari sobre el nuevo entrenador de la selección peruana y la continuidad de Óscar Ibáñez

En el nuevo escenario dirigencial, Jean Ferrari ofreció declaraciones sobre el proceso de definición del futuro entrenador de la selección peruana de fútbol. Recalcó la importancia de no anticipar cambios ni especular sobre nombres antes de finalizar la actual Eliminatoria Sudamericana y reiteró la confianza depositada en el actual cuerpo técnico.

“No es momento de generar ningún tipo de desestabilidad con relación a lo que viene en estas dos últimas fechas de Eliminatorias, así que en ese sentido Óscar tiene toda la confianza para sacar adelante esos dos partidos, y luego hacer el análisis si nos alcanzó, si no nos alcanzó, qué pasó para que nos alcance, qué pasó para que no nos alcance, el análisis correspondiente para luego hacer un diagnóstico”, sostuvo.

El director general de fútbol de la FPF dejó claro que, una vez terminada la ventana clasificatoria, se procederá a una revisión exhaustiva del proceso y de los resultados obtenidos por el seleccionado peruano. “De ahí, como lo mencionó el presidente el procedimiento, es poner una terna, donde a lo mejor también podría estar incluido Óscar, luego la Junta Directiva hará su análisis correspondiente, hoy hay que pensar en que tenemos que ganarle a Uruguay, tenemos que enfocarnos solo en ganarle a Uruguay”.