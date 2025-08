Edwin Oviedo reveló que Juan Carlos Oblitas amenazó con renunciar a la FPF si no recibía suculento premio: “Yo pensaba en clasificar al Mundial 2018”

El expresidente de la Federación habló del insólito pedido del 'Ciego' en la recta final de las Eliminatorias 2018. (Video: Full Deporte)

La clasificación al Mundial de Rusia 2018 fue uno de los hitos que logró la selección peruana en su historia. Y es que sucedió luego de una ausencia de 36 años y que generó la alegría de los más de 30 millones de peruanos alrededor del planeta. Sin embargo, hubo un pasaje oscuro que se dio y fue relevado por Edwin Oviedo, el entonces presidente de la Federación Peruana de Fútbol. El exmandatario reveló que Juan Carlos Oblitas amenazó con renunciar a su cargo en esa época si no recibía un suculento premio que solo le correspondía a los jugadores y al cuerpo técnico.

“Hay una situación, cuando estábamos cerca de ir al Mundial 2018, en las últimas fechas, recibo la visita de Juan Carlos Oblitas a mi oficina y me dice que él necesitaba un premio. Le respondí que los premios lo reciben los jugadores, pero él me insiste y dice que él también quisiera un premio si se clasificaba al Mundial. Le dije que en el contrato estaban las condiciones en las cuales acordamos cuál era su labor”, fueron sus primeras palabras en diálogo con el programa de YouTube, ‘Full Deporte’.

El ‘Ciego’ fue insistente y, de acuerdo con Oviedo, llegó a condicionar su permanencia en la FPF a la entrega del incentivo, que el exmandamás de Juan Aurich en su libro especificó que se trataba de 300 mil dólares, 970 mil soles aproximadamente al cambio en soles en ese año.

“Él insistió y yo en ese momento pensaba en el objetivo, ir al Mundial. Cuando él me dice que si no se le escuchaba, podía dar un paso al costado, entonces dije que no puedo poner en riesgo la unidad del equipo porque faltaba poco para lograr el objetivo. Además, cada partido era tan difícil, y que nos falte la presencia de Juan Carlos no era lo más adecuado para la Federación porque lo había convocado como director deportivo, con él habíamos empezado y nos recomendó a Ricardo Gareca”, expresó.

El periodista Eddie Fleischman expuso estractos del libro de Edwin Oviedo, donde confesó que Juan Carlos Oblitas le exigió 300 mil dólares de premio si Perú clasificaba al Mundial de Rusia 2018. - captura: El caso Oviedo, la verdadera historia

Edwin Oviedo reconoció que no era una situación contemplada inicialmente en los acuerdos y contratos firmados, pero la proximidad de duelos decisivos lo llevó a priorizar la estabilidad del entorno de la selección peruana. “Faltando tres o cuatro fechas, nosotros hicimos una adenda y, de repente, fue una cosa que pudo haberse evitado, pero queríamos calma y tranquilidad en la Federación. Además era un objetivo bajo resultado. Logramos el objetivo y se le cumplió con la adenda”.

Para el expresidente de la FPF, el ambiente y la cohesión interna eran elementos clave para el grupo. Por eso, optó por aceptar la solicitud de Juan Carlos Oblitas, aunque reconoció que la situación podía haberse gestionado de otra manera: “Cada partido era tan difícil, y que nos falte la presencia de Juan Carlos no era lo más adecuado para la Federación porque lo había convocado como director deportivo”.

Al final, el equipo dirigido por Ricardo Gareca, consiguió la ansiada clasificación al Mundial de Rusia 2018 tras superar el repechaje ante Nueva Zelanda por un marcador global de 2-0.

Juan Carlos Oblitas se encargó de contratar a Ricardo Gareca en 2015 para la selección peruana. - créditos: Difusión

Edwin Oviedo sobre un posible regreso a la FPF

En entrevista para el espacio digital, ‘Doble Punta’, Edwin Oviedo reflexionó sobre la posibilidad de volver a ocupar un cargo directivo en el fútbol peruano. Evitó dar una respuesta definitiva, aunque reconoció su interés personal y profesional por la selección y el deporte nacional.

“¿A quién no le va a interesar esa selección? ¿A quién no le interesa el fútbol? Tú me veías ahí coordinando, preocupado porque no le falte absolutamente nada a nuestra selección. Nosotros siempre le hemos dado lo mejor posible el estándar, digamos, adecuado para que nuestra selección compita en condiciones óptimas”, afirmó al recordar su periodo al frente de la FPF.

El natural de Urcos aseguró que, por el momento, se concentra en el ámbito empresarial. “No sé lo que me depare el tiempo y la vida. He pasado momentos difíciles y trato de salir. Hoy estoy enfocado en el tema empresarial, no sé lo que pase más adelante. ¿A quién no le gustaría contribuir con su selección, con su país? Ustedes lo hacen de donde están y el que habla también, seguramente, lo viene haciendo o lo haré en algún momento”.

El empresario habla de la posibilidad de volver a ser presidente de la Federación. (Doble Punta)