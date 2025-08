Edwin Oviedo hizo fuerte revelación sobre Agustín Lozano: “Él hablaba con el fiscal que pidió 52 años de prisión contra mí”

El exdirectivo confesó que el presidente de la FPF se reunía con juez que pidió años de cárcel en su contra. (Ovación)

Edwin Oviedo, expresidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), realizó una impactante revelación en torno a Agustín Lozano, actual titular del organismo, durante una entrevista con el periodista Eddie Fleischman en el programa Full Deporte.

Oviedo, quien estuvo más de 500 días en prisión tras una investigación fiscal en 2018, dejó abierta la posibilidad de que Lozano haya tenido algún tipo de vínculo o conocimiento sobre el proceso judicial que lo apartó de la FPF y desencadenó su encarcelamiento.

El tema surgió tras la pregunta directa de Fleischman: “¿Alguna vez sospechaste que pudiera estar detrás de esto, de alguna acusación o de alguna gestión con algún juez, Agustín Lozano? ¿Alguna vez sospechaste que hubiera una movida por ahí?”.

Oviedo no ofreció una acusación directa, pero sí apuntó a hechos que considera relevantes: “No lo sé, pero lo que sí puedo manifestar que este fiscal que me persiguió en Chiclayo, Carrasco Millones, que luego fue Ministro en el Gobierno de Pedro Castillo, iba después a la Federación a conversar con Agustín Lozano. Entonces, yo no sé si la amistad viene desde antes o después, pero sí lo han visto dos o tres veces entrando a la Federación a hablar con Agustín Lozano, a este juez Carrasco Millones, que me inventó y pedía 52 años de prisión”.

Edwin Oviedo hizo fuerte revelación sobre Agustín Lozano: fiscal que quería meterlo 52 años a la cárcel se reunía con el presidente de la FPF.

El exdirectivo de Juan Aurich manifestó que la ausencia de pruebas en su proceso judicial fue reconocida por distintas instancias del sistema de justicia. “El Poder Judicial, seis jueces, en primera instancia, tres, en segunda otros tres más, resolvieron que era una acusación sin prueba y fundamento. Ellos nos declaran inocentes y piden que la Fiscalía de Chiclayo investigue a ese fiscal Carrasco Millones por hacer una acusación sin fundamentos”.

El mandato de Oviedo como titular de la FPF marcó un hito en la historia reciente del fútbol peruano, logrando la clasificación a la Copa Mundial de Rusia 2018 con Ricardo Gareca a la cabeza tras 36 años de ausencia. Sin embargo, su gestión se vio truncada por el proceso judicial que lo apartó de sus funciones y facilitó el ascenso de Lozano a la presidencia.

El fiscal Juan Carrasco Millones se reunía con Agustín Lozano, de acuerdo a Edwin Oviedo.

¿Edwin Oviedo regresará a la FPF?

Edwin Oviedo se refirió a la posibilidad de regresar a la Federación Peruana de Fútbol (FPF) durante su participación en el programa ‘Doble Punta’, luego de superar un proceso judicial que lo mantuvo fuera de la institución y bajo constante escrutinio público. El directivo, responsable de la histórica clasificación de la selección peruana al Mundial de Rusia 2018, aseguró que hoy se encuentra alejado de la gestión deportiva y dedicado plenamente a sus actividades empresariales.

“Yo estoy abocado al tema empresarial. Desde el año 2018 que pasó ese momento duro que viví, me dediqué a buscar, a demostrar mi inocencia ante el Poder Judicial con mi abogado, peleamos por muchos años para mostrar nuestra inocencia y luego estoy abocado estrictamente al tema empresarial, como ya lo he manifestado, hoy director ejecutivo de una empresa azucarera”, señaló.

El empresario habla de la posibilidad de volver a ser presidente de la Federación. (Doble Punta)

Consultado sobre una eventual vuelta a la presidencia de la FPF, Oviedo no descartó ese escenario, aunque aclaró que se encuentra enfocado en el presente y en reconstruir su carrera fuera del deporte. “A tu pregunta, no sé lo que me depare el tiempo y la vida. He pasado momentos difíciles y trato de salir. Hoy estoy enfocado en el tema empresarial, no sé lo que pase más adelante. ¿A quién no le gustaría contribuir con su selección, con su país? Ustedes lo hacen de donde están y el que habla también, seguramente, lo viene haciendo o lo haré en algún momento”.