Antonio Rizola reveló si Natalia Málaga formará parte de su comando técnico en la selección peruana: “No me interesa”

La selección peruana de vóley femenino afronta una etapa de renovaciones, expectativas y cuestionamientos luego de sus últimas participaciones en torneos internacionales. En este contexto, Antonio Rizola, actual entrenador de la ‘bicolor’, se refirió abiertamente al debate sobre la posible inclusión de Natalia Málaga como parte de su comando técnico, tras varios comentarios provenientes tanto de la prensa como de seguidores del vóley nacional.

Todo surgió tras un contraste realizado por un periodista de ‘La Cátedra Deportes’, donde se analizaron las recientes actuaciones de los equipos peruanos. Primero, el subcampeonato logrado en la Copa América de Vóley, donde Perú mostró un rendimiento competitivo, frente al Mundial Sub 19, en el que la escuadra nacional cerró en el puesto 21 sin victorias en la fase de grupos. Este resultado agudizó las opiniones de los hinchas, quienes sugirieron cambios en los cargos técnicos y reclamaron la presencia de figuras históricas como Málaga.

El reportero llevó a Rizola los comentarios más punzantes, en los que se criticaba la continuidad de Martín Escudero al frente del conjunto juvenil y se insinuaba que, con Natalia Málaga como entrenadora, la selección habría tenido una suerte distinta en el Mundial. La respuesta del brasileño fue clara y cortante: “¿Quién dice y cómo pueden probar eso? No me interesa”. Su reacción marcó una línea firme respecto a las especulaciones y la presión externa sobre sus decisiones profesionales.

A continuación, el entrenador de la ‘blanquirroja’ fue consultado sobre la posibilidad de incluir a Natalia Málaga, exjugadora y extécnica de la selección, en su actual cuerpo técnico. La respuesta reforzó su postura. “Para mí, inquietud ninguna, yo tengo mi staff de trabajo, yo tengo mi staff de trabajo”, expresó, cerrando la puerta a cualquier suposición sobre cambios motivados por exigencias mediáticas o populares.

Antonio Rizola reveló si Natalia Málaga formará parte de su comando técnico en la selección peruana.

Las explicaciones del técnico sobre el Mundial Sub 19

Rizola también abordó las razones detrás del bajo rendimiento de la selección sub 19 en el reciente Mundial. Explicó que Perú formó parte de uno de los grupos más difíciles del torneo y criticó el formato del sorteo que determinó la composición de los cuadros. “Estamos pidiendo a la federación internacional para que no haga más sorteo en el campeonato mundial y no los meta a los cuatro primeros del campeonato en el mismo grupo. Un equipo sub 19 jugar con los cuatro primeros en el grupo, no hay estabilidad emocional que puedan mantener”, sostuvo el entrenador.

El estratega brasileño argumentó que la presencia de rivales de gran nivel en la fase de grupos, todos ellos avanzando a rondas finales, influyó directamente en el desempeño de las juveniles peruanas. Para Rizola, la situación exigía una reevaluación de los parámetros competitivos internacionales, especialmente en torneos formativos.

Martín Escudero y sus dirigidas durante el Mundial Sub 19 de Vóley 2025. Perú terminó en el puesto 21. Crédito: Volleyball World

El nuevo reto de Rizola: La Copa Panamericana

Pese a la turbulencia de las últimas semanas, Antonio Rizola y su equipo técnico tienen la mirada puesta en un nuevo desafío: la Copa Panamericana de Vóley, a disputarse entre el 3 y el 10 de agosto en Colima, México. El conjunto nacional afrontará el torneo tras obtener el segundo lugar en la Copa América y busca afianzar su desarrollo deportivo en una competencia que reúne a algunas de las mejores selecciones del continente.

La selección peruana fue reubicada en el Grupo A tras la salida de Estados Unidos del certamen y enfrentará a destacados equipos. El debut está pactado ante Cuba, el domingo 3 de agosto a las 18:00 horas en horario local de México (17:00 horas de Perú). El fixture se conoce de la siguiente manera:

Fecha 1: Perú vs Cuba (domingo 3 de agosto, 18:00 horas)

Fecha 2: México vs Perú (lunes 4 de agosto, 20:00 horas)

Fecha 3: Perú vs Costa Rica (martes 5 de agosto, 14:00 horas)

Fecha 4: Perú vs Puerto Rico (miércoles 6 de agosto, 16:00 horas)