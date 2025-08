Agustín Lozano abordó polémica del Universitario vs Alianza Lima y reveló si va a intervenir para modificar la fecha del clásico

El presidente de la FPF fue claro sobre su intervenir en la agenda de partidos de la Liga 1.

La presentación de Jean Ferrari como nuevo director general de fútbol de la FPF fue escenario para abordar otros temas vinculados al balompié nacional. Por ejemplo, la reciente polémica por la programación del próximo clásico entre Alianza Lima y Universitario de Deportes por la fecha 7 del Torneo Clausura.

El presidente de la Federación Peruana de Fútbol, Agustín Lozano, fue consultado por este tema. A lo que respondió de la siguiente manera: “Quiero recoger algunas palabras que Jean citó y dijo, muchas veces se percibe algo que no es cierto, hoy en día estamos independizando la Liga Profesional por un tema muy especial que sean los propios clubes que se administren, que manejen sus recursos, generen sus recursos y que vean cómo trabajan en sus bases formativas, esa es la idea”.

Lozano comenzó hablando de la nueva directiva que encabezará la Liga 1 y otros torneos del fútbol ‘incaico’ para dejar en claro que - pese a su reciente creación- su persona nunca intervino en las decisiones cuando los campeonatos dependían de la FPF y eso se mantendrá por el respeto que le tiene a los otros integrantes de su organización.

“Pero hoy en día, aún cuando los recursos lo administran la Federación, aún cuando los recursos lo genera la Federación, la Liga es independiente, yo nunca me he metido en la Liga, la Liga tiene un gerente, nunca en mi vida me he metido en la Liga, el señor Jesús Gonzales, que es el actual gerente de la Liga, ha tenido la autonomía con la Comisión de Competiciones, como presidente he sido muy respetuoso toda mi vida, jamás me he metido”, acotó.

En esa línea, Lozano reafirmó su postura de no interceder para que se modifique el día del Universitario vs Alianza, tal y como lo solicitó la gente del cuadro ‘crema’ días atrás. Por lo que todo dependerá del análisis y consideración del gerente de la Liga Profesional.

“Decir ahora el tema, Alianza o ‘U’, que están en este tema de la fecha que se juega, sería un grave error hacerlo cuando yo nunca he participado, es única decisión del gerente de la Liga y el administrador tanto de la ‘U’ y el de Alianza saben perfectamente que el presidente siempre ha sido respetuoso que la gerencia de la Liga ha decidido, siempre voy a mantener esa dependencia", sentenció.

Con las palabras de Agustín Lozano, se podría concluir que el segundo clásico de la temporada se mantendrá el día domingo 24 de agosto a las 17:30 horas en el estadio Monumental y no se cambiará al lunes 25 como la ‘U’ había pedido por la cercanía de su encuentro con Palmeiras por octavos de final de la Copa Libertadores.

Agustín Lozano abordó la polémica del Alianza Lima vs Universitario y reveló si se modificará la fecha del clásico.

La postura de Alianza Lima sobre la programación del clásico

Desde Alianza Lima también se han pronunciado sobre la nueva fecha del clásico con Universitario de Deportes. A diferencia de su compadre, ha decidido mostrarse respetuoso con la decisión de la organización, aunque su técnico Néstor Gorosito se mostró un poco incomodo por una pregunta sobre el tema.

Su director deportivo Franco Navarro, por su parte, se mostró en contra de que se modifique el día del choque con los ‘cremas’. "Tenemos 14 partidos internacionales jugados, y hubo un momento en el que en 25 días jugamos 8 partidos. Alianza tiene la obligación de jugar estos partidos y de tener un plantel importante como lo hacen todos los equipos grandes“.

De esta manera, Alianza ha dejado en claro su deseo de afrontar el clásico con la ‘U’ el domingo 24 de agosto y no se considere el pedido de su rival de turno, debido a que ellos disputaron el Torneo Apertura y la etapa preliminar de la Copa Libertadores a la par en el arranque de la temporada.