Álvaro Barco explotó contra Óscar Ibáñez por pedir reprogramar el Universitario vs Alianza Lima: “No me contesta los mensajes”

El director deportivo de Universitario reveló que el DT de la selección peruana habría solicitado que cambien la fecha del duelo con Alianza Lima. (L1 Max)

El director deportivo de Universitario de Deportes, Álvaro Barco, expresó un fuerte reclamo tras la reprogramación del clásico entre su club y Alianza Lima por la fecha 6 del Torneo Clausura. Originalmente, el partido estaba agendado para el lunes 25 de agosto; sin embargo, la Liga 1 comunicó que el encuentro se disputará el domingo 24. Esta modificación afecta directamente la preparación de la ‘U’, que debe afrontar un compromiso clave ante Palmeiras por los octavos de final de la Copa Libertadores el jueves 21 del próximo mes.

La nueva fecha deja apenas un día entre el regreso del plantel ‘crema’ de Brasil y el partido más esperado del campeonato peruano. El reclamo de Barco apunta a que sus jugadores solo tendrán 24 horas para preparar el clásico, mientras que Alianza a contará con dos días, ya que enfrentará a Universidad Católica de Ecuador por la Copa Sudamericana el miércoles 20 de agosto.

El directivo ‘merengue’ cuestionó el criterio de la organización para colocar el clásico tan cerca del retorno de Universitario de un viaje internacional. “¿Cómo puede ser posible que la Liga pueda programar el clásico el domingo? Cuando tenemos un partido jueves, cuando Alianza juega miércoles”, manifestó en diálogo con L1 Max.

También señaló el desgaste físico al que se someterán sus futbolistas tras enfrentar al ‘verdao’ por octavos: “Es inconcebible que no pongan en consideración el esfuerzo que se hace los jugadores en Copa Libertadores, cuando hay que ir a jugar a Palmeiras a una cancha híbrida, una cancha que más parece sintética que otra cosa, venir viernes en la tarde, tener un día de programación y la liga muy suelta de huesos, programa el día domingo”.

Universitario vs Alianza Lima se jugará el domingo 24 de agosto a las 17:30 horas en el estadio Monumental de Ate.

Álvaro Barco arremetió contra Óscar Ibáñez

El dirigente apuntó también contra Óscar Ibáñez, técnico de la selección nacional. Según Barco, la Liga 1 le manifestó que el cambio se realizó por recomendación del exarquero, quien busca contar con los convocados desde el lunes 25 de agosto. Esto permitiría iniciar la preparación para la última fecha doble de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026, donde Perú enfrentará a Uruguay y Paraguay.

El integrante de la ‘U’ reveló que intentó comunicarse con Ibáñez para solicitar explicaciones y expresar su malestar, pero no obtuvo respuesta. Al respecto, indicó: “Trata de darme explicaciones, eso es lo que estoy indignado, porque dice que es exclusivamente por el entrenador de la selección. La selección empieza a entrenar el lunes y que dice que matemáticamente tiene la opción de ir al Mundial, no ve la integridad de los jugadores”.

El director deportivo señaló que la falta de comunicación con el entrenador de la ‘blanquirroja’ podría estar relacionada con una eventual salida suya de la ‘U’, ya que a fines de julio se nombraría una nueva administración en el club. “De repente creerá que después del concurso no voy a estar en Universitario, no contesta los mensajes y no puede ser posible”, agregó.

La postura de Alianza Lima sobre la fecha del clásico

Álvaro Barco sostuvo que Alianza Lima no se opuso a la posibilidad de disputar el clásico el lunes 25 o martes 26, buscando así igualdad de condiciones para ambos equipos. El representante de Universitario lamentó que la decisión final de la Liga 1 no coincidiera ni con los intereses de los clubes ni con la integridad de los futbolistas.

“Por supuesto (Alianza Lima está de acuerdo con jugar lunes o martes) y eso es de alguna manera jugar en igualdad de condiciones. No puede ser posible que la Liga no pueda valorar”, declaró. Añadió que la Liga dio por terminada la discusión afirmando que “está en potestad de ponerte en el momento que quiera y en la fecha que quiera. Incluso nos podría haber puesto en los 48 horas. Eso no es fútbol, eso es competencia desleal, tranquilamente se puede jugar el lunes y sin ningún problema, con los seleccionados”.