Néstor Gorosito se incomodó con reportero de L1MAX cuando le preguntó por Universitario: “No me corresponde, pregúntale a Franco Navarro”

Néstor Gorosito perdió un poco la paciencia en la antesala del partido entre Alianza Lima vs. Juan Pablo II College, por la 3era jornada del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. El profesional argentino se hartó de las constantes preguntas relacionadas a la nueva edición del clásico del fútbol en Perú. Ya lo demostró el fin de semana anterior en conferencia de prensa y ahora volvió a incomodarse cuando un reportero de L1MAX le hizo la misma consulta.

A ‘Pipo’ solo le importaba responder todo lo relacionado al enfrentamiento contra el nuevo inquilino del campeonato local. Sin embargo, cuando escuchó una pregunta vinculada con el vigente ganador del Apertura 2025 cambió la tonalidad de su voz, el aspecto de su rostro y emitió una respuesta cortante: “No. No, no me corresponde”.

Parecía que el reportero de la cadena oficial de la Liga 1 de Perú insistía con la interrogante; por eso, Néstor Gorosito se adelantó con una nueva respuesta. “Pregúntale a Franco Navarro”, externó con demasiada incomodidad. Pero con lo que no contó el conductor aliancista era que la pregunta era distinta y tenía que ver con su continuidad en el proyecto impulsado en La Victoria.

“Bueno, hoy nosotros estamos mentalizados en tratar de ganar. Hoy lo más importante es ganar, lograr un resultado para encaminar otra vez hacia el campeonato local y lo primordial es jugar bien. Todavía falta mucho, pero si pierdes puntos de forma permanente los terminas pagando”, sentenció ‘Pipo’ para luego retirarse con destino al vestuario.

A un paso

Al cierre del Torneo Apertura 2025 de la Liga 1 peruana, Universitario de Deportes se consagró campeón, mientras que Alianza Lima quedó en el segundo lugar con 36 puntos, apenas dos unidades por debajo del líder, que acumuló 38 puntos con 26 de diferencia de goles frente a 12 de los íntimos de La Victoria.

A lo largo de las 18 fechas, los íntimos mostraron un desempeño irregular: empezaron bien la campaña y llegaron a colocarse como firmes aspirantes, pero dejaron escapar valiosos puntos ante equipos como Cienciano, Sport Huancayo y Atlético Grau, lo que comprometió su posibilidad de pelear el título hasta el final.

En la penúltima fecha, Alianza Lima goleó 5‑1 a Binacional en Matute, manteniéndose con chances hasta la última jornada, aunque ya sin depender de sí mismos para alcanzar la cima. Finalmente, pese a una campaña sólida en muchos tramos, no alcanzó a superar a Universitario, quedando como subcampeón del Apertura 2025.