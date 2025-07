Hernán Barcos expresó su frustración tras el empate de Alianza Lima en Matute: “Perdemos dos puntos que no deberíamos”

El 'Pirata' señaló la necesidad de no volver a ceder puntos de local, porque puede costar caro en el desarrollo del Torneo Clausura. (Video: L1 MAX)

Alianza Lima volvió a dejar puntos en el camino en el Torneo Clausura tras igualar 1-1 con Alianza Atlético en Matute, en un partido que generó frustración tanto en la tribuna como en el propio plantel. Hernán Barcos, referente y capitán del equipo blanquiazul, fue claro en su análisis al término del encuentro: valoró el esfuerzo realizado, pero subrayó la autocrítica y la necesidad de corregir errores si el club aspira a pelear por el título nacional.

El ‘Pirata’ no ocultó su malestar por el resultado y destacó la importancia de sumar de a tres como local. “Perdemos dos puntos que no deberíamos, no podemos perder puntos en casa. Lo buscamos e intentamos constantemente ganar el partido, pero hay muchas cosas por corregir. No tuvimos tanta claridad a la hora de jugar y solo queda seguir trabajando”, expresó el atacante argentino en diálogo con L1 MAX.

El experimentado delantero también analizó las dificultades que suele encontrar Alianza Lima cuando juega en el estadio Alejandro Villanueva, su casa, donde no ha podido obtener los resultados deseados en más de una ocasión. Esta vez, se midió ante un rival que apostó por el orden defensivo y la reducción de espacios, lo que le terminó sacando de quicio a los ‘íntimos’.

“Normalmente los rivales se meten atrás, se cierran y tienes que tener argumentos para poder romper esas líneas y hoy nos faltó. Nos cuesta cuando se te cierran atrás. Ellos tenían línea de 5, defendían con 8 o 9 jugadores. Obviamente, es difícil entrarles, pero hay que tener paciencia para darle vuelta y poder doblegar eso”, señaló Barcos.

Hernán Barcos, histórico delantero de Alianza Lima. - Crédito: Difusión

Puede pasar factura

Este tipo de partidos, donde Alianza Lima asume el protagonismo y el control del balón, requieren creatividad y variantes ofensivas para romper la resistencia de equipos que priorizan el planteo defensivo. El empate en Matute refuerza una tendencia que ya se había manifestado en el Torneo Apertura y que, según el propio Barcos, puede llegar a costar caro a medida que avance el Clausura.

“Nos duele por eso, porque sabemos lo que significan los puntos en casa, contra un rival que va a ser difícil en todo el año. Queda mucho, pero no podemos perder más tiempo”, enfatizó el ‘Pirata’, remarcando la obligación de sumar siempre que se juega con la hinchada a su favor en su propia cancha.

La diferencia con el torneo internacional

Barcos también fue consultado sobre el contraste entre el rendimiento de Alianza Lima en el torneo local y el nivel mostrado en los compromisos internacionales, donde el equipo ha demostrado otra cara y mayor solidez. “Hay una diferencia con la Copa, es notoria, no sé si es motivación. Eso se soluciona con trabajo y con los entrenadores para que nos ayuden a ver las cosas de la misma forma”, afirmó.

Los 'blanquiazules' no pudieron en casa e igualaron 1-1. (Video: L1MAX)

Las palabras del referente aliancista resumen el momento que atraviesa el conjunto de La Victoria, capaz de competir y rendir en escenarios exigentes fuera del país, pero aún en deuda en el campeonato doméstico. El grupo sabe que no puede permitirse más tropiezos si quiere mantenerse en la pelea por el título nacional y para ello la autocrítica será fundamental.

Tras el empate 1-1 ante Alianza Atlético en Matute, Alianza Lima afrontará su próximo compromiso por la fecha 3 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025 este jueves 31 de julio. El equipo dirigido por Néstor Gorosito visitará a Juan Pablo II el día mencionado, desde las 19:00 horas de Perú El encuentro se llevará a cabo en el Estadio Mansiche de Trujillo.