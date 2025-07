Angélica Aquino apunta al título con San Martín en el tramo final de su carrera: “Quiero campeonar antes de retirarme”

La jugadora huanuqueña anhela ser campeona antes de ponerle punto final a su carrera. Crédito: Sportivo

Angélica Aquino, una de las referentes del vóley peruano, comienza una nueva etapa en su carrera deportiva, esta vez con la Universidad San Martín, al que se suma como uno de los refuerzos estelares de la temporada. Tras destacar con Rebaza Acosta en la última campaña, la jugadora huanuqueña llega al pentacampeón nacional con el objetivo de volver a levantar un título y sumar un nuevo trofeo a su vitrina.

Con 34 años encima, la experimentada jugadora se plantea un objetivo claro antes de dar cierre a su trayectoria profesional: consagrarse campeona con el equipo ‘santo’ en la Liga Peruana de Vóley. Ella sabe que la exigencia será alta, más aún con el alza de nivel del torneo local, pero confía en que puede alcanzar esa meta antes del colgar sus zapatillas.

“Me gustó el equipo. San Martín aspira a ser campeón. Soy consciente, tengo 34 años, no me queda mucho y es una ilusión que yo tengo el poder campeonar antes de retirarme. Así que acá estoy, es un nuevo reto y estoy superemocionada por empezar. La competencia está fuerte dentro del equipo”, expresó en una entrevista para ‘Sportivo’.

La decisión de dejar Rebaza Acosta para unirse a San Martín va más allá del potencial deportivo. Angélica Aquino destaca el entorno profesional y las instalaciones de primer nivel que encontró en el club, factores principales que la motivaron a aceptar el desafío de vestir la camiseta ‘blanca’ esta temporada.

Angélica Aquino sueña con el título de la Liga Peruana de Vóley con la Universidad San Martín. Crédito: USMP

“San Martín ha sido pentacampeón, en años seguidos. Es un club que tiene propio coliseo, las instalaciones A1, tiene su propio gimnasio. A mí me encanta estar ahí en las pesas, así que estoy feliz. La infraestructura es una de las principales cosas por la cual este me incliné por fichar por el equipo. No es la única razón, pero también sé que tienen siempre chicas A1, todo el comando técnico A1, así que yo llego a sumar”, señaló.

La jugadora huanuqueña reconoce que también recibió propuestas de otros clubes, pero finalmente se inclinó por San Martín y peleará por el campeonato. “Tenía otras opciones, la verdad que sí. Y muchísimas gracias. Me sentí muy afortunada de que se interesaran en mí como deportista”, afirma Aquino, valorando el interés que generó su fichaje en el voleibol local.

Las voleibolistas peruanas terminaron abrazadas y en lágrimas tras intenso duelo en el Polideportivo de Villa El Salvador. (Video: FPV)

Sobre el presente de la selección peruana de vóley

Angélica Aquino mantiene su atención más allá de la competencia local y sigue de cerca el desempeño de la selección peruana de vóley. Con experiencia previa en la representación nacional, la jugadora huanuqueña celebró el subcampeonato logrado por el renovado equipo que tiene a Antonio Rizola como DT en la Copa América de Vóley 2025.

“Una medalla en selección de mayores es un logro grande. Yo seguía los partidos desde el teléfono porque a veces no estaba en casa y cada victoria que tenía las chicas me ponía feliz, porque conozco a varias de ahí y es nuestra selección, entonces siempre las apoyamos, al menos yo personalmente apoyo al grupo y siempre voy a desear que les vaya bien”, comentó sobre el reciente desempeño del equipo patrio.

La experimentada voleibolista valoró la medalla de plata obtenida por la 'bicolor' en la Copa América 2025. (Video: Sportivo)

Aquino considera indispensable la participación de la selección en torneos internacionales para seguir elevando el nivel del vóley en el país. Respecto a la Copa Panamericana 2025, enfatiza la importancia del apoyo institucional y agradece el respaldo recibido por parte del Instituto Peruano del Deporte. “Hay que gradecer al presidente del IPD, que es el que va a asumir la deuda para que puedan participar las chicas. Mientras más partidos internacionales tengan como grupo, eso va a sumar”, enfatizó.