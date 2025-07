Aixa Vigil confesó duro momento que vivió con Paulo Milagres en Alianza Lima: “Me molestó que no me diera oportunidades”

El voleibolista se refirió al trabajo del DT brasileño en su paso por el cuadro 'blanquiazul'. (Video: Latina)

Aixa Vigil fue clave en el segundo título consecutivo de Alianza Lima en la Liga Peruana de Vóley. La deportista vivió distintas etapas en la última temporada. Previo a la llegada de Facundo Morando, Paulo Milagres tomó la decisión de que no era sustancial para el sexteto y su ingreso a la cancha del Polideportivo no sería influyente.

Vigil explicó en una reciente entrevista con el programa ‘Somos Vóley’ de Latina Deportes que su suplencia se debía exclusivamente a una “decisión técnica” por parte del comando técnico del entrenador brasileño, con el que Alianza alcanzó la final del Sudamericano de Clubes.

La ahora atacante de la Universidad San Martín evocó el complicado momento con ‘Paulinho’ y expresó lo que sentía debido a que solía ver los partidos desde la esquina y no siendo protagonista.

Aixa Vigil volvió a pronunciarse sobre el momento que vivió con Paulo Milagres en Alianza Lima.

“Él entrenaba bien. El problema no radica en que yo debía ser titular, eso no me interesaba”, aseveró la reciente medalla de plata en la Copa América de Vóley 2025. “El tema está en que habían momentos en que yo sabía que debía ingresar y él no me daba la oportunidad. Incluso, eso era lo que a mí me molestaba. Empezar de titular era secundario”, apuntó.

Luego, Aixa expresó que trató de comprender el accionar del entonces DT de Alianza Lima. “Cada técnico tiene sus decisiones y sabe el por qué yo no era titular. Yo trataba de asumirlo. Pero, llegó un momento en que yo ya no entendía mi suplencia. Eso fue complicado para mí”, reveló.

Acerca de una pérdida en la conducción del prolífero plantel de las ‘íntimas’, Vigil comentó que son los hinchas y medios de comunicación quienes deben sacar sus conclusiones: “Hubo una diferencia de cuando se fue ‘Paulinho’ y llegó Facundo. Fue una semana de diferencia y el equipo jugó totalmente diferente. Jugó feliz. Todo el mundo jugó mejor”, consignó.

Alianza Lima confirmó la salida de Aixa Vigil y le agradeció por el bicampeonato. Crédito: Prensa AL

Facundo Morando, el punto de quiebre

En reiteradas entrevistas, la atacante ha refrendado su postura sobre el trabajo físico y psicológico que implantó Facundo Morando en el vestuario de las ‘victorianas’. Bajo el comando técnico liderado por el estratega ‘gaucho’, el club mejoró para bien y el progreso de Aixa fue ostensible.

“Facundo llegó y en tres días me devolvió la alegría y la forma de jugar. Me dio la oportunidad y me brindó todo lo que me quitaron de alguna forma. Me acuerdo mucho que en el primer entrenamiento en Villa El Salvador fallé cinco ataques haciendo la rotación y me llevó a un lado”, recordó Aixa Vigil.

“Me dijo ‘no falles dos o tres bolas seguidas porque eso te trae abajo, confío mucho en lo que haces, pero si te equivocas no podré hacer nada’. Con eso me he quedado siempre”, relató la deportista nacional sobre la influencia del técnico argentino.

Facundo Morando agradeció el profesionalismo de Aixa Vigil en Alianza Lima. - Crédito: Difusión

Tras la salida de Milagres de la institución ‘blanquiazul’, Aixa confesó que el brasileño le dijo directamente “que no era profesional”. Así lo hizo saber la voleibolista luego de su primer ‘MVP’ en el segundo encuentro desde la llegada de Morando al equipo.

Desde un primer momento, confió en el trabajo de Morando y reconoció el importante trabajo anímico con el plantel: “Nunca dice cosas malas, incluso cuando algo está mal, nos dice que está bien y que sigamos jugando, entonces creo que eso es algo importante, lo psicológico es más del 80% de un jugador y él me ha devuelto toda la confianza que necesitaba y al equipo igual”.