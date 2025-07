Paolo Guerrero resaltó los refuerzos de Alianza Lima para el Torneo Clausura 2025: “Son buenos jugadores”

Renzo Sheput señaló a cuatro personas para recuperar a Sporting Cristal, e hizo sentida petición: “Que no pasen más de 7 años para campeonar” El ‘Pincel’ hizo un breve repaso de la actualidad del club ‘rimense’ y le envió un mensaje a los directivos ante el duro momento deportivo e institucional

Reimond Manco cuestionó a dirigencia de Alianza Lima por no apostar por Víctor Guzmán tras salida a Sporting de Lisboa: “¿Por qué allá sí y acá no?" El ‘Rei’ se refirió a la partida del joven delantero peruano al club portugués y arremetió contra la directiva ‘blanquiazul’ por no darle rodaje