Se reveló la decisión final de Jean Ferrari sobre la posibilidad de dejar Universitario para ir a la FPF: “Está 100% confirmado”

El exarquero contó la determinación que tomó el administrador sobre dejar Universitario para trabajar con Agustín Lozano en la Videna. (Video: Mano a Mano)

Tan solo restan dos fechas para que las Eliminatorias 2026 lleguen a su final. Y ante la virtual eliminación de la selección peruana, desde la FPF ya piensan en lo que será el proyecto de cara a la próxima Copa del Mundo. Manuel Barreto fue designado para liderar el trabajo de menores, aunque queda saber el director general de fútbol, cargo que tenía como favorito a Jean Ferrari. En ese sentido, se conoció la decisión final del administrador sobre la posibilidad de dejar Universitario de Deportes para laborar con Agustín Lozano.

En el programa de YouTube, ‘Mano a Mano’, fue Diego Penny el que reveló la determinación que adoptó el máximo directivo de la ‘U’ acerca de mudarse a la Videna. “Algo que está más que confirmado y que pronto va a salir a la luz es el nuevo cargo de Jean Ferrari, va la Federación 100%“, fueron sus primeras palabras.

De la misma manera, el ‘Flaco’ aseguró que la elección de Álvaro Barco como nuevo director deportivo de la entidad ‘merengue’ no ha sido un inconveniente para que las negociaciones prosperen con el presidente de la Federación Peruana de Fútbol. “Ya no hay que porque Álvaro Barco, no, va a la Federación, ya está. Inclusive ya está teniendo ciertas reuniones con Lozano y todo. Confirmado”, acotó.

Agustín Lozano ha tenido varias reuniones con Jean Ferrari para llevarlo a la FPF. - créditos: Difusión

De esta manera, se descarta la opción de que Agustín Lozano busque a otro encargado para tomar el cargo que hasta diciembre del año pasado ostentaba Juan Carlos Oblitas. Incluso se voceó a Gustavo Zevallos como alternativa ante los problemas con Jean Ferrari, pero con esto quedan de lado.

Si bien el anuncio oficial se desconoce cuándo se daría, lo cierto es que Ferrari se unirá a la FPF una vez que termine el Torneo Apertura, donde se sabrá si Universitario ganará el primer trofeo local de la temporada.

Jean Ferrari no aseguró su continuidad en Universitario

Durante la presentación de Álvaro Barco en Universitario, Jean Ferrari habló sobre las especulaciones respecto a su salida del club para asumir un cargo en la Federación Peruana de Fútbol. El directivo expresó que, aunque existen rumores, su prioridad sigue siendo la institución ‘crema’.

El exvolante señaló que ningún proyecto deportivo tiene garantía de continuidad y que quienes gestionan el club deben adaptarse a los cambios. Frente a las versiones sobre una supuesta partida, insistió en que su compromiso está con la ‘U’, aunque reconoció que los escenarios en el fútbol pueden cambiar en cualquier momento.

El administrador de la 'U' abordó su posible partida de la 'U' y el flamante director deportivo, Álvaro Barco, le dedicó un mensaje. (Video: Universitario)

¿Un nuevo cargo en la FPF?

Por otro lado, en el mismo espacio digital, Diego Penny informó que está casi cerrado la opción de que un nuevo integrante se sume al directorio de la FPF. La función de esta persona, que integrará la lista en la reelección de Agustín Lozano, será velar por los intereses de los jugadores y en beneficio de la Liga 1.

“Hay algo ahí importante que mencionar. En el directorio se está haciendo todo lo posible para que haya un representante de los jugadores. Yo siento que desde el lado del jugador es importante para tener una voz y un voto importante de lo que los jugadores necesitan y quieren dentro del directorio. Tuve reunión en la Agremiación y son varios puntos que hablamos sobre eso, ya está casi confirmado. Uno de los miembros de la lista de Agustín va a ser representante de los jugadores. La Agremiación eligirá a ese representante, es un tipo muy firme, es un exdefensa y parece que es él, todavía no puedo lanzar el nombre", comentó.

Asimismo, dejó en claro que “alguien tiene que estar adentro para que la voz de los jugadores también se escuche y se puedan hacer cosas a favor también de las condiciones en todo sentido del campeonato peruano”.