Agustín Lozano busca a otro director deportivo para la FPF que salió dos veces campeón de Liga 1: “Jean Ferrari ya no corre solo”

El presidente del ente rector del balompié nacional analiza una opción con experiencia en el campeonato local ante la posible negativa de Jean Ferrari. (Video: A Presión)

La Federación Peruana de Fútbol enfrenta el reto de elegir a un nuevo director deportivo para renovar su estructura tras la salida de Juan Carlos Oblitas. El nombre de Jean Ferrari, actual administrador de Universitario de Deportes, había ganado terreno en las últimas semanas como el principal candidato, respaldado por declaraciones públicas del presidente de la FPF, Agustín Lozano. Sin embargo, todo indica que la llegada de Ferrari no está asegurada y desde la Videna se evalúa otras alternativas para este cargo estratégico.

El periodista deportivo Peter Arévalo, durante una emisión reciente del programa ‘A Presión’ en YouTube, detalló el panorama interno en la FPF, lanzando un candidato que se metería en la competencia. “Ibañez termina las Eliminatorias y va a dirigir los dos partidos de la fecha FIFA. Eso está recontra confirmado, por lo tanto hay tiempo de elegir al nuevo gerente, que podría ser Jean Ferrari. Después, Ferrari ha dicho que no porque ha aparecido en el ámbito y puede aparecer, Gustavo Zevallos. Entonces Ferrari ya no corre solo. Podría ser Gustavo, entonces, ya en el partidor no está solo Ferrari”, dijo en primera instancia.

De acuerdo a la información difundida, la Federación no tiene apuro en tomar la decisión final sobre el próximo director deportivo. “Se va a tomar su tiempo la FPF en elegir al director deportivo, que todo indicaba que podía ser Jean Ferrari porque Agustín dijo que era una posibilidad importante, pero en las últimas horas y días apareció la posibilidad que podría ser Gustavo Zevallos”, añadió.

Gustavo Zevallos asumió la Dirección Deportiva de Sporting Cristal a inicios de la temporada 2025. - créditos: Sporting Cristal

A ello se le suma que habían surgido rumores de una posible salida de Gustavo Zevallos de Sporting Cristal por la incertidumbre que vive el club con los diversos cambios estructurales, aunque esto luego fue desmentido. Eso sí, el dirigente cuenta con amplia experiencia en la Liga 1, de la que fue campeón con los ‘celestes’ (2012) y con Alianza Lima (2017).

En paralelo, Universitario ha buscado reforzarse institucionalmente y la designación de Álvaro Barco como director deportivo apunta a garantizar continuidad mientras se resuelve la situación del máximo directivo. El administrador del club firmó, además, un contrato hasta agosto de 2027, aunque el proceso de elección de administración por parte de SUNAT introduce un factor de incertidumbre.

El proceso de la FPF continuará durante los próximos meses, tomando en cuenta el calendario de las competencias internacionales y la necesidad de fortalecer la gestión deportiva rumbo al próximo ciclo clasificatorio.

Álvaro Barco luchará por la permanencia de Jean Ferrari en Universitario. - créditos: Universitario

Jean Ferrari sobre la posibilidad de dejar Universitario para ir a la FPF

Jean Ferrari enfrentó los rumores sobre su posible salto a la FPF en una reciente conferencia de prensa. “¿Me ves acá, no? Sigo aquí. El tema de quién podría ser, no me gusta hablar de supuestos. Estamos acá y apuntando a salir ganadores del Torneo Apertura. A dos fechas, no nos da la cabeza para pensar en otra cosa”, señaló.

Por ahora, el administrador remarcó que su prioridad es cerrar la primera parte del campeonato en lo más alto. “No hay ni tiempo ni cabeza ni nada por el estilo para mirar a un costado u otra ruta. Hoy estamos pensando en el partido en Cusco contra Garcilaso, que va a ser un partido durísimo y que los muchachos están mentalizados en ganar este partido y el último de la siguiente semana”, afirmó.

Sobre su permanencia a largo plazo, Ferrari aclaró que su contrato dirigencial se extiende hasta agosto de 2027, aunque su continuidad dependerá de la elección de una nueva administración por parte de SUNAT. “En los proyectos, nadie sacrifica o asegura que los proyectos se van a respetar. Yo tengo para estar en la institución hasta agosto de 2027. Seguro hasta ese momento mi proyecto va a continuar, de ahí en adelante dependerá la elección de SUNAT para la nueva administración”, explicó. Este panorama de incertidumbre sobre la estabilidad institucional también fue reconocido por el propio Barco, quien expresó su deseo de que Ferrari continúe liderando el proyecto ‘crema’.

El administrador de la 'U' abordó su posible partida de la 'U' y el flamante director deportivo, Álvaro Barco, le dedicó un mensaje. (Video: Universitario)