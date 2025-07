Mr Peet reveló que Jeriel De Santis regresará a Alianza Lima para el Torneo Clausura y podría quedarse: “Ganó confianza”

El periodista deportivo contó que el delantero de Caracas FC volverá a cumplir su contrato con los 'íntimos' y se mantendría ante la salida de dos jugadores. (Video: Madrugol)

En estas semanas diversos nombres han sonado en la Liga 1 con el mercado de pases abierto. De hecho, la intención de los 19 clubes es potenciar sus planteles para luchar por sus respectivos objetivos. Alianza Lima anhela el título nacional y, para ello, tras la oficialización de Gaspar Gentile y el acuerdo con Sergio Peña, la directiva no se detiene y sigue analizando opciones.

Un futbolista que está apuntado en rojo en el club ‘blanquiazul’ es Jeriel De Santis, quien fue criticado el año pasado por sus constantes fallas de cara al arco rival. En ese contexto, Peter Arévalo reveló que el joven delantero volverá a la entidad de La Victoria y podría seguir.

“Víctor Guzmán se va al fútbol de Portugal, y Matías Succar con la necesidad de jugar y de que se dé la posibilidad de un préstamo, entonces hablamos de que Alianza necesita el reemplazo para estos dos jugadores, sabiendo que los titulares son Barcos y Guerrero”, fueron sus primeras palabras en su programa de YouTube, ‘Madrugol’.

Víctor Guzmán fichará por Sporting de Lisboa de Portugal y Matías Succar saldría cedido en busca de oportunidades.

Mr. Peet sobre el regreso de Jeriel De Santis a Alianza Lima

En eso, el popular ‘Mr. Peet’ informó que Caracas FC, donde estuvo cedido Jeriel De Santis, no ejercerá la opción de compra pese a su buen rendimiento, y el jugador tendrá que volver a Alianza Lima.

“Se conoció que Caracas FC no va a hacer uso de la compra de Jeriel De Santis. En Caracas, jugando Copa Sudamericana y su torneo local, ha hecho goles importantes, se reencontró con el gol, ganó confianza”, comentó.

No obstante, la directiva ‘aliancista’ aún no ha tomado una decisión con el atacante de 23 años, con el que los une un vínculo hasta diciembre de 2025. “¿Va a retornar? Sí, volverá cuando termine la liga de Venezuela. Jeriel se va a poner a disposición de Alianza Lima y en el club verán“, señaló.

Jeriel De Santis ha recuperado el olfato goleador en Caracas FC, tanto en la liga venezolana como en la Copa Sudamericana. - créditos: Caracas FC

Para Peter Arévalo, la opción de que Jeriel De Santis regrese a Alianza Lima no es descabellada, sobre todo porque no puede contratar a un extranjero para esa posición. “En mi opinión, ante la salida de Guzmán y un posible préstamo de Matías Succar, yo no vería con malos ojos su regreso, porque Alianza no puede contratar un extranjero en ese puesto para lo que resta del año”, precisó.

Al mismo tiempo, el relator de fútbol le envió un mensaje a los hinchas ‘blanquiazules’ que han rechazado el retorno del espigado artillero y piden la llegada de un futbolista de mayor jerarquía. “El hombre se tiene que poner a disposición de Alianza, ¿le cerramos la puerta y le decimos que no venga, que busque equipo en Venezuela? La gente tira ‘hate’ por tirar. ¿A quién traen? ¿A Lapadula? Él quiere seguir jugando en el extranjero, no se ve jugando en el Perú“, añadió.

¿Por qué Jeriel De Santis salió de Alianza Lima?

Para empezar, Jeriel De Santis fue adquirido por Alianza Lima a inicios de 2024 ante la lesión de Pablo Sabbag. Era la única opción nacional posible y el delantero venezolano-peruano dejó Boavista de Portugal.

Sin embargo, con el transcurrir de los partidos, le costó mucho poder ofrecer su mejor performance. De hecho, falló varias ocasiones de gol en la Copa Libertadores que resultaron claves en la eliminación en fase de grupos. Chances desperdiciadas ante Cerro Porteño, Colo Colo y Fluminense hicieron que le llovieran innumerables críticas, aunque el entonces director deportivo, Bruno Marioni, dijo el motivo para que estos errores ocurrieran.

El delantero venezolano dejó pasar clara opción de poner el 1-0. (Video: ESPN)

Solo un semestre duró Jeriel De Santis en Alianza Lima. Intercity de la Tercera División de España lo acogió, pero tampoco pudo reivindicarse y salió a finales de 2025.

A comienzos de la actual temporada, el atacante volvió a ser cedido, esta vez, a Caracas FC. Y su producción ofensiva mejoró notablemente. Prueba de ello es que, en lo que va del curso, acumula 10 goles y 1 asistencia en 18 partidos jugados entre liga venezolana, Copa de Venezuela y Copa Sudamericana.

El futbolista con contrato vigente con Alianza Lima se lució en la Copa Sudamericana.