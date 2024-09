“Jeriel De Santis tenía un físico impactante, pero le cayó mucha presión a sus espaldas”, la sentida reflexión de Bruno Marioni sobre el fichaje de Alianza Lima

El director general de fútbol del club 'íntimo' se refirió a la contratación del delantero venezolano-peruano y por qué no rindió. (Video: Tiempo Muerto)

La economía de Alianza Lima se ha ido fortaleciendo a lo largo de los últimos años. Y es que los diversos éxitos que consiguió, sumada a la fuerte inversión de parte de un grupo de empresarios, ha hecho que el equipo luche constantemente por la Liga 1. Esto también ha conllevado a que los altos mandos desembolsen en mayores fichajes, aunque con algunos errores.

Bajo ese panorama, Jeriel De Santis llegó al club, pero su carencia goleadora hizo que saliera después del primer semestre del 2024. Precisamente, Bruno Marioni hizo una sentida reflexión acerca de la contratación del joven delantero.

“Lo trajo Alianza como institución. Todos los jugadores vienen y los contrata Alianza. No los contrata Marioni, Federico Flores, Restrepo, las contrata el club”, fueron sus primeras palabras en entrevista para ‘Tiempo Muerto’.

De la misma manera, reconoció que la lesión de Pablo Sabbag cambió los planes de la directiva, por lo que estuvieron en una situación en aprietos. “Hay que contextualizar. Nosotros no podíamos traer más extranjeros. Pablo Sabbag se lesionó con la selección de Siria en la Copa de Asia a muy pocas semanas de que cierre el libro de pases. Nos impidió poner tener para nosotros a un jugador importante”, comentó.

Bruno Marioni presentó a Jeriel De Santis como nuevo fichaje de Alianza Lima a inicios del 2024. - créditos: Alianza Lima

Bruno Marioni confesó que el fichaje de Jeriel De Santis desde Boavista de Portugal fue aprobado desde las oficinas en La Victoria, teniendo en cuenta que su madre era peruana y podría tramitar la nacionalidad para que no ocupe plaza de extranjero, requisito que venía solicitando Alianza Lima.

“En ese punto, teníamos que salir a buscar un delantero más. Al no tener cupo, no teníamos muchas opciones de delanteros peruanos. Nuestra área de scouting tenía visualizado a De Santis como un venezolano peruano, con posibilidades de hacer la documentación. Cuando investigamos, él estaba en proceso de hacer los trámites peruanos, entonces se transformó en una opción real. No teníamos muchas posibilidades, delanteros peruanos no abundan en el mundo”, precisó.

Asimismo, el dirigente argentino admitió que el espigado artillero tenía unas cualidades que los sorprendió y que les servían, aunque en el tiempo que estuvo en el club, no pudo

“Realmente, veíamos en él un jugador de 21 años, con un físico impactante. En algo que vamos a estar de acuerdo es que no tuvo la suerte de hacer goles. Futbolísticamente, para nosotros fue un jugador que venía en un proceso de crecimiento, pero le tocó la lesión de Waterman, Sabbag y Barcos. Realmente le cayó mucha presión sobre sus espaldas”, sostuvo.

Jeriel De Santis solo pudo brindar 2 asistencias en Alianza Lima. - crédito: Alianza Lima

Los errores de Jeriel De Santis en Alianza Lima

Jeriel De Santis no llegó a colmar las expectativas en Alianza Lima, que le compró su pase a Boavista de Portugal. De hecho, lo más recurrente en su paso por la entidad ‘victoriana’ fueron los errores que tuvo en la Copa Libertadores. Cerro Porteño, Colo Colo y Fluminense fueron los equipos a los que el atacante tuvo oportunidades de anotar, empero, erró frente al arco y sin marca.

La crítica situación se repitió en el amistoso con Sport Boys a mediados del presente año, cuando perdió dos chances clarísimas de gol, siendo una de penal.

El delantero no pudo definir con claridad, pese a que tuvo el ancho del arco a disposición por Copa Libertadores 2024. (Video: ESPN)

Jeriel De Santis y su mensaje de despedida

Con todo lo mencionado, Alianza Lima decidió prescindir de los servicios de Jeriel De Santis y lo cedió a CF Intercity de la Tercera División de España. En esa línea, dejó un sentido mensaje de despedida.

“Gracias por tanto, disculpen por tan poco. Les deseo de todo corazón lo mejor siempre, se lo merecen”, escribió en su cuenta de Instagram.

Actualidad de Jeriel De Santis

Por el momento, el futbolista de 22 años viene alternando en CF Intercity de la tercera categoría española, donde comparte con otro peruano, Alessandro Burlamaqui. Solo pudo anotar 3 goles en un amistoso contra CFI Alicante.