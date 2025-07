Rachel Hidalgo sobre su posible salida de Regatas Lima: “Soy jugadora libre, me gusta mucho la hinchada de Alianza Lima”

La líbero de Tarapoto elogió el apoyo que recibe el cuadro 'blanquiazul' cada vez que juega la Liga Peruana de Vóley. (Video: Latina)

Rachel Hidalgo fue reconocida como la mejor líbero de la temporada 2024/25, consolidándose como una de las jugadoras más destacadas del voleibol peruano. Su entrega, lectura de juego y liderazgo en la cancha la convirtieron en una pieza clave para Regatas Lima, además de ser una inspiración para muchas niñas que sueñan con seguir sus pasos y llegar algún día al alto rendimiento.

A lo largo del campeonato, Hidalgo fue una de las figuras más regulares del equipo dirigido por Horacio Bastit. Su desempeño fue fundamental en la campaña de Regatas, que una vez más peleó en las instancias decisivas de la Liga Nacional Superior de Vóley. Más allá de su desempeño técnico, también destacó por su capacidad para mantener la calma en momentos clave y contagiar energía a sus compañeras.

Tras el cierre del campeonato, Hidalgo se refirió a su situación contractual y al futuro de su carrera. “Ahora sí estoy libre, aunque tengo una conversación pendiente con Regatas. Yo he dicho que siempre estoy abierta a escuchar otras propuestas, pero mi corazón sigue en Regatas y yo espero llegar a buenos acuerdos con ellos para quedarme porque sí me gustaría ser parte de Regatas todavía”, expresó la líbero nacional.

A su vez, Rachel reconoció que, durante la temporada 2024/25, la hinchada que más la sorprendió fue la de Alianza Lima. Si bien destacó el entusiasmo que generó el regreso de Universitario de Deportes a la Liga Nacional y valoró el crecimiento del respaldo hacia Regatas Lima, subrayó que la afición ‘blanquiazul’ fue la más numerosa y constante a lo largo del torneo. Para la líbero, el aliento de Alianza estuvo presente de principio a fin en cada encuentro, dejando una impresión especial por su entrega incondicional.

“De Alianza se sabe que tiene una hinchada que siempre llena los coliseos y al sumarse la ‘U’ realmente es muy lindo tener a esas dos hinchadas. Me sorprendió la hinchada de Regatas, años atrás habían 2, 3 o 5 de los socios, se ha sumado bastante. Pero, dentro de todo, la hinchada de Alianza Lima siempre llena coliseos. Yo siento que me gusta bastante la hinchada de Alianza, igualmente la de la ‘U’, pero siento que Alianza la hinchada está de inicio a fin”, expresó.

Un momento difícil detrás del premio

Detrás del reconocimiento como mejor líbero de la temporada, Rachel Hidalgo atravesó uno de los momentos más duros de su vida personal. En la recta final del campeonato, la jugadora tuvo que afrontar la pérdida de su hermano, quien venía luchando contra el cáncer. A pesar del dolor, decidió disputar la final en su honor, demostrando una fortaleza admirable tanto dentro como fuera de la cancha.

Rachel Hidalgo, voleibolista de Regatas, dedicó triunfo a su hermano que está luchando contra el cáncer. Crédito: Instagram

“Desde que empezó la liga y supe que iba a estar dentro de las titulares del equipo tenía como meta intentar ganar un premio individual porque justamente tenía pensado destinar el premio para los tratamientos de mi hermano, por lo cual me esforcé al mil, obviamente no lo disfruté como lo quería”, confesó.

La decisión de jugar aquella final no fue sencilla. Rachel reveló que inicialmente no pensaba estar presente en el último partido del torneo debido a su estado físico y emocional. “Yo creo que fue muy difícil, yo no pensaba disputar esa final. Lo había conversado con el profesor Horacio y no me sentía en las condiciones físicas ni mentales. Mi hermano fallece miércoles y jugamos el domingo, yo no entrené con ellas, me fui a Tarapoto. Con el apoyo del profesor Bastit, las chicas y el profesor Rizola me dieron esos ánimos para jugar la final, y dije: voy a jugar esta final en honor a mi hermano”, expresó con profunda emoción.