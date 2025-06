Se reveló futuro de Kiara Montes y Paola Rivera: DT de Regatas Lima respondió si seguirán en el club la próxima Liga Peruana de Vóley

El mercado de pases está abierto en la Liga Peruana de Vóley: muchos técnicos y jugadoras están definiendo su futuro. Regatas Lima empezó a armar su equipo pensando en la próxima temporada y tendrá Horacio Bastit al mando del cuadro un año más.

El técnico argentino confirmó que renovó con las chorrillanas y dio algunos detalles de las novedades en fichajes que tendrá para la siguiente etapa del torneo nacional.

“Creo que sí, ya estamos. Estamos diagramando ya el equipo para el futuro. Ya hay renovaciones, tenemos jugadoras nuevas; no las puedo decir porque son fresquitas. Estamos con una segunda opuesta. No sé, sobre las extranjeras no sabemos. Nosotros, todos los años, los primeros 15 días buscamos jugadoras nacionales. Es decir, si o si vamos a necesitar una central nacional, una opuesta extranjera, y después los otros dos roles. Por ahí no contratamos a ninguna extranjera para darle oportunidad a las chicas que están en el club. ”, apuntó el DT en conversación con el programa ‘Saque y Punto’.

Las 'blanquiazules' se impusieron 3-0 en sets a las chorrillanas. (Video: Latina)

¿Kiara Montes y Paola Rivera se quedarán en Regatas Lima?

Las chorrillanas llegaron a la gran final de la Liga Peruana de Vóley 2025 y se quedaron con el subcampeonato tras perder frente Alianza Lima. El gran nivel de sus jugadoras hizo que varios clubes se interesen por ellas, y ese es el caso de Kiara Montes, quien estaría en el radar de Universitario de Deportes.

Sin embargo, Horacio Bastit reveló que la capitana tiene contrato vigente con las ‘celestes’, pero si se ella decide cambiar de camiseta, no habría ningún problema.

“Hay jugadoras que tienen un año más en el club; Kiara tiene un año más, se queda. Rachel Hidalgo termina contrato, pero manifestó que quiere quedarse; lo más probable es que siga dos años más. En Regatas se firma por dos años, pero si la jugadora quiere irse afuera o no está de acuerdo con el proyecto, las puertas están abiertas”, declaró el argentino.

El DT fue enfático en mencionar que si alguna voleibolista quiere cambiar de rumbo, el club no le pondrá trabas: “No queremos obligar a ninguna jugadora por una cuestión reglamentaria a que se tenga que quedar. Si alguna jugadora que perciba que no va a tener menos minutos en campo, tenemos que ser sinceros y decirle; si va a tener menos minutos en otro equipo, las puertas abiertas. La base del equipo vamos a tratar de mantenerla”.

Kiara Montes motivando a sus compañeras en las semifinales de la Liga Peruana de Vóley. - Crédito: FPV

También se refirió al futuro de Paola Rivera, la armadora mexicana que está voceada en Alianza Lima y confesó que se iría al extranjero terminando con las especulaciones. Además, dejó entrever que Emily Zinger se irá a Europa y Ángel Flores también correría con la misma suerte.

“Tanto Paola como Emily y Angel, no están cerradas las puertas. Lo que si somos conscientes de que son como cuatro o cinco entidades que han llamado a las jugadoras: equipos nacionales y extranjeros. Yo percibo que una o dos de las tres se irán a otro lado, no a la liga peruana, porque están en el foco de equipos de Europa. Nos pasa todos los años que las jugadoras hacen experiencia y regresan al exterior”, finalizó.

Horacio Bastit analizó temporada de Regatas Lima y la final ante Alianza Lima por la Liga Peruana de Vóley 2025

“No estábamos para ganar”

Horacio Bastit confesó que tuvo insólito presagio previo a la final contra Alianza Lima en el ‘extra game’, el cual terminó perdiendo por 3-0 y coronó a las ‘blanquiazules’ bicampeonas de la Liga Peruana de Vóley 2025.

“Después no soy objetivo porque nosotros llegamos en una situación y yo lo percibía. Percibía que no estábamos para ganar. Porque cuando nosotros llegamos al play off con Soan y cuando llegamos a jugar con la ‘U’ el primer partido, el equipo estaba volando. El equipo estaba muy bien", declaró el DT.