Emily Zinger inicia un nuevo reto en Europa tras brillar en la Liga Peruana de Vóley con Regatas Lima

Zinger, de 26 años, se incorpora a Tenerife Libby’s por un año. | VIDEO: CV Haris

Emily Zinger quedará en el recuerdo de los amantes del voleibol peruano. La espléndida opuesta norteamericana, que encandiló a todos por su fuerza en cada ataque con Regatas Lima al igual que por su carisma desbordante en comparecencias, ha empezado una nueva aventura en Europa.

De 26 años, Zinger era una de las deportistas claves en el proyecto del entrenador Horacio Bastit. De hecho, había una intención por parte de la estadounidense por mantenerse en el club de Chorrillos, pero en las últimas semanas recibió una propuesta irrechazable que puede suponer el gran salto que anhelaba en su carrera.

Emily Zinger destacó en la Liga Peruana de Vóley 2025 vistiendo la camiseta de Regatas Lima. - Crédito: Difusión

El club Tenerife Libby’s apareció en su horizonte con una oferta importante en todos los aspectos: deportivo, económico e institucional. Con enorme pena, Emily se desmarcó de Regatas Lima para cruzar el charco y así instalarse en las Islas Canarias para empezar a entrenar en una de las entidades animadoras de la Superliga Femenina de España.

El movimiento, es más, ocupó un importante interés de la prensa especializada en vóley en la Comunidad Autónoma donde ella pasará sus nuevos días. “Emily Zinger, de Estados Unidos, es el fichaje estelar de Tenerife Libby’s La Laguna. Ocupa la posición de opuesta. Pasó por las Universidades de San Francisco y Carolina del Norte y luego jugó en las ligas de Austria y Perú. Firma por una temporada”, detalló el canal Deportes TVCanaria.

La opuesta norteamericana, de 26 años, tendrá su primera experiencia en la élite de España. | VIDEO: Deportes TVCanaria

Zinger, convencida del proyecto

Una de las razones por la cual Emily apostó por un traslado a la isla española ha sido la planificación del club. Siente que una vez que agarre pista allí podrá concretar un crecimiento que, más adelante, le permita asomarse a otros campeonatos europeos.

“Siempre estoy en busca de nuevos retos que me impulsen a crecer, no solo como jugadora, sino también como compañera y como persona. El CV Haris es el lugar ideal para lograrlo”, mencionó Zinger añadiendo que “el club cuenta con una trayectoria sólida y una visión clara de éxito, algo que realmente me impresionó y motivó a unirme al proyecto”.

Emily Zinger brilló en triunfo de Regatas ante Alianza Lima por la Liga Peruana de Vóley 2025. Crédito: LPV

Consultada por sus propósitos en Tenerife Libby’s, Zinger dijo que quiere “ser una presencia constante e impactante en la cancha. Trabajaré para convertirme en alguien en quien mis compañeras puedan confiar. Estoy totalmente comprometida con ayudar a construir una química de equipo sólida y una mentalidad ganadora”.

Emily Zinger empezó su carrera en el mundo del voleibol jugando en los equipos universitarios de North Carolina y San Francisco. Su primer paso como profesional lo dio, precisamente, en el Viejo Continente jugando para Oberbank Steelvolleys Linz Steg (AUS) para luego recalar en América vistiendo los colores del Regatas Lima (PER).

La opuesta estadounidense protagonizó tierno momento con su papá tras la victoria ante Alianza Lima por la final vuelta de la Liga Peruana de Vóley 2025. (Video: Latina)