Eddie Fleischman hizo cruda reflexión sobre Pablo Ceppelini y su comportamiento en Alianza Lima: “Pretende ser el vivo, ubíquese”

Alianza Lima se mantiene en la lucha por el Torneo Apertura luego del reciente triunfo sobre Melgar en Arequipa. Este resultado positivo, a falta de dos fechas para que acabe el certamen, por lo que la pelea con Universitario de Deportes y Alianza Atlético será intensa. Sin embargo, hay jugadores que han sido cuestionados como Pablo Ceppelini. En ese sentido, Eddie Fleischman hizo cruda reflexión sobre el volante uruguayo y su comportamiento en el cuadro ‘blanquiazul’.

“Ceppelini respaldó a Viscarra por su buena actuación en la victoria en Arequipa y dijo ‘cinco partidos con la valla invicta, que no hablen los que nunca jugaron’, o algo por el estilo. Cuando en este momento, Ceppelini no es titular ni remotamente en Alianza. Antes que él están Cari y Soyer”, fueron sus primeras palabras en el programa de YouTube, ‘Full Deporte’.

De la misma manera, el periodista deportivo aseguró que el cartel con el que llegó el ‘charrúa’ era muy alto, aunque diversos factores han impedido que despegue y ahora es suplente.

“Ceppelini vino para ser la figura de Alianza, y es el tercer suplente en su posición. Y después de haber llegado a Alianza, haber tenido una sanción de cuatro meses que lo dejó fuera de la primera ronda de la Copa Libertadores, no está en posición de pretender ser el vivo, que se toma su selfie y sale todo ganador a decir que los que no saben de fútbol...”, comentó.

Pablo Ceppelini llegó para ser el '10' de Alianza Lima, aunque no ha podido mantener una regularidad y ahora es suplente. - créditos: Difusión

El comentario de Eddie Fleischman va por la reciente publicación que hizo Pablo Ceppelini tras la victoria de Alianza Lima contra Melgar de visita. En su cuenta de Instagram, el futbolista de 33 años subió una historia en la que apareció con el portero Guillermo Viscarra, con un dardo a sus críticos.

“Partidazo, hermano. Que cierren la boca los que nunca jugaron al fútbol. Quinto partido seguido con el arco en cero”, indicó el exjugador de Atlético Nacional de Colombia, defendiendo a su compañero por los cuestionamientos que ha tenido bajo los tres palos.

La historia de Pablo Ceppelini en su cuenta de Instagram defendiendo a Guillermo Viscarra de las críticas en Alianza Lima.

Eddie Fleischman sobre el comportamiento de Pablo Ceppelini

Por otro lado, Eddie Fleischman cuestionó el comportamiento de Pablo Ceppelini, quien ha sido más protagonista por estar involucrado en sucesos extradeportivos, que por lo que hace en un campo de fútbol.

“El jugador que viene de afuera, tiene que saber que tiene una responsabilidad. No estoy diciendo que hay que pedirle más que al local, no. Hay que pedirle todo a ambos. Eso implica dedicarse a entrenar bien, ponerse en la mejor forma atlética, enfocarse en cada partido, descansar lo que tiene que descansar; hacer el entrenamiento invisible como liberar la mente, entretenerse, descansar, ingerir lo que hace bien y no lo que no hace bien; tener un horario y un lugar para todo, en la cancha que sea; pero a mí me trajeron a este lugar para trabajar y me pagan muy bien, y me tengo que comportar y comprometer a la altura de eso”, acotó.

Por último, el exconductorde Willax Deportes le dejó una contundente frase a Ceppelini Gatto. “No pretenda, Ceppelini, que solamente saben de fútbol los que no han jugado pero no lo critican. ¡Ubíquense!“, sostuvo.

Pablo Ceppelini, suplente en Alianza Lima

Uno de los momentos más altos de Pablo Ceppelini en Alianza Lima fue cuando le anotó un gol a Boca Juniors en Matute por la Copa Libertadores 2025. Sin embargo, la sanción que recibió de Conmebol por un altercado en Argentina tras el choque en La Bombonera, hizo que quede marginado de la competición internacional.

El centrocampista vio acción en el Torneo Apertura, aunque algunos problemas físicos lo apartaron de los campos. Ante esa situación, el técnico Néstor Gorosito optó por utilizar a Piero Cari (17), que ya lleva 11 partidos jugados y 2 asistencias a su favor.

