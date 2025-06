Se reveló el motivo por el que Pablo Ceppelini perdió protagonismo en Alianza Lima: “No solo es porque Piero Cari está mejor”

El periodista Kevin Pacheco habló sobre la ausencia del volante uruguayo y descartó que sea por el buen nivel de Piero Cari. (Video: Fútbol Como Cancha)

Alianza Lima dejó pasar una gran oportunidad para mantenerse como uno de los líderes del Torneo Apertura luego del empate sin goles en condición de local frente a Sport Huancayo. De hecho, Universitario de Deportes ostenta el liderato sobre un cuadro ‘blanquiazul’ que cayó al cuarto lugar y ha recibido varias críticas. Uno de los futbolistas del que se ha hablado más por temas extradeportivos que por lo que hace en la cancha es Pablo Ceppelini. En ese sentido, se reveló el motivo por el cual el volante uruguayo perdió protagonismo en el elenco ‘íntimo’.

El periodista deportivo, Kevin Pacheco, de RPP, dio a conocer que el mediocampista de 33 años fue suplente ante el ‘rojo matador’ por un tema ajeno a su accionar sobre la cancha y que no tiene que ver con el buen momento de Piero Cari.

“Desde la duda periodística que tengo es si juega Cari o Ceppelini (ante Comerciantes Unidos). Habrá que ver, porque la decisión de que haya jugado Cari el sábado tiene que ver con algunas actitudes de Ceppelini que no han terminado de gustar en el comando técnico. No es una decisión porque solamente considere que Cari esté mejor que Ceppelini, hay algunas actitudes”, fueron sus primeras palabras en el programa ‘Fútbol Como Cancha’.

De la misma manera, el comunicador dejó entrever que el técnico Néstor Gorosito ya adoptó una postura similar dejando afuera a Ceppelini, tal y como ocurrió con Guillermo Enrique en el pasado.

“Pasó en su momento con Guillermo Enrique, que no digo sean las mismas actitudes, pero Enrique fue suplente ante Talleres por Huamán porque, previamente, salió de cambio ante Atlético Grau y tuvo una pequeña discusión con D’Arrigo”, indicó.

Con ello, el entrenador argentino de Alianza Lima ha tratado de que la interna del primer equipo se maneje de la mejor forma y no hay inconvenientes. “Hay algunas actitudes que normalmente no gustan en algunos futbolista y el técnico lo ratifica en la cancha (...). Hay algunas actitudes que no les ha gustado de Ceppelini“, acotó Kevin Pacheco.

La dura crítica de Peter Arévalo a Pablo Ceppelini

Pablo Ceppelini empezó de más a menos en Alianza Lima. Los hinchas recuerdan su gol a Boca Juniors que sirvió para eliminarlo en la Copa Libertadores. Pero luego sufrió una dura sanción de Conmebol y fue apartado del torneo continental.

Sumado a algunos problemas físicos, el nacido en Montevideo no ha tenido una regularidad ni tampoco ha aportado con más anotaciones y asistencias. En esa línea, Peter Arévalo cuestionó que en el anterior choque haya tenido una posición más retrasada.

"Yo quiero a Ceppelini cerca del área para que le pegue al arco, de media o larga distancia, no lo quiero recogiendo la pelota de Zambrano y de Garcés (...). No sé si Gorosito o Zapata lo mandaron a Ceppelini atrás, yo pensé que Aguirre iba a ser el que recogía la pelota para filtrar a Ceppelini, para que esté más cerca del área", indicó en el programa ‘Madrugol’.

Asimismo, el narrador de fútbol entendió que Ceppelini Gatto haya estado ausente varios partidos por suspensión y lesión, pero en su regreso no destacó. “Desde que volvió, un tipo que venía siendo campeón en el fútbol colombiano, se ha dejado ganar el puesto por Piero Cari, es momento de revisar su contrato porque si se la va a pasar así todo el año... Un extranjero que viene a marcar la diferencia en un puesto tan clave, se deja ganar la titularidad por un chico de 17 años, entonces ya es tiempo de ver su contrato. No está trascendiendo”, añadió.

Los números de Pablo Ceppelini en Alianza Lima

Pablo Ceppelini solo disputó 12 partidos en Alianza Lima, en donde solo anotó 1 gol y repartió 2 asistencias. En los conflictos que se mencionó líneas arriba, el experimentado futbolista no ha logrado convertirse en el ‘10′ del conjunto ‘victoriano’ y en varios cotejos perdió el puesto por el canterano de 17 años, Piero Cari.