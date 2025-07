Aixa Vigil se traza un plazo para dejar la Liga peruana y dar el salto al extranjero: “Tuve propuestas de ligas con nivel”

La punta nacional contó los motivos detrás de su decisión de seguir en el campeonato local y señaló que piensa marcharse a final de la próxima temporada. (Video: Central Vóley)

Aixa Vigil es una de las figuras más sobresalientes del vóley peruano en la actualidad, respaldada por dos títulos nacionales que avalan su óptimo nivel. A pesar de contar con las condiciones necesarias para dar el salto a una Liga de mayor nivel, ha optado por continuar su carrera en el campeonato local, aunque ya se ha fijado un plazo para dar el gran paso hacia el extranjero.

En una reciente entrevista para Central Vóley, la talentosa jugadora que recientemente conquistó un bicampeonato con Alianza Lima, expresó su deseo de seguir su camino fuera del país, aunque aún tiene objetivos por cumplir en el Perú. La punta nacional detalló sus planes futuros y las razones que la llevaron a seguir jugando en el país, aceptando la propuesta de la Universidad San Martín, a pesar de las tentadoras ofertas internacionales que ha recibido.

“Dios permita que este sea mi último año jugando aquí en la Liga, quiero irme a jugar afuera hace mucho tiempo, pero aún hay algunas cosas que quiero lograr aquí. Como ya saben, yo estudié en Estados Unidos 5 años, entonces eso no lo he querido dejar de lado y así como crezco deportivamente también he querido crecer en mi carrera”, manifestó la deportista.

Aixa Vigil explicó que su decisión de continuar jugando en el Perú está profundamente motivada por el deseo de construir un futuro académico sólido. La jugadora destacó que, aunque tiene las condiciones necesarias para dar el salto a una liga extranjera, prefiere priorizar ciertos aspectos de su vida personal antes de embarcarse en esa etapa como voleibolista.

Aixa Vigil jugará la Copa América de Vóley con la selección peruana. Crédito: Volleyball World

“Es por eso que todavía no me he querido ir, quiero terminar de lograr algunas cosas acá, cosas más materiales y dejar a mi familia más estabilizada, que para eso es por lo que trabajo. Después de eso ya preocuparme solo en mí y en mi futuro como deportista”, explicó

Una vez alcanzados esos objetivos, Aixa Vigil podrá enfocarse completamente en su desarrollo como atleta, sin distracciones. Con este propósito, está trabajando para que, al final de la temporada 2025/26, que se iniciaría en octubre, pueda tener la tranquilidad de dejar la Liga Peruana atrás y comenzar a trazar un camino importante fuera del país.

Ya ha tenido ofertas atractivas

Aixa Vigil también destacó el apoyo esencial que ha recibido de su familia para optar quedarse en el Perú. Aunque prefirió no revelar detalles sobre las ligas que le han hecho propuestas, mantuvo la discreción al respecto. “No quiero decir de qué ligas me han llegado propuestas, porque la gente me va a cuestionar por qué me he quedado, pero estoy tranquila con mi decisión”, explicó.

Aixa Vigil continuará su carrera en San Martín tras dejar Alianza Lima. Crédito: Prensa AL

La jugadora agregó que, a pesar de las posibles críticas por decidir quedarse en el país y continuar su carrera con la Universidad San Martín, se siente completamente respaldada por su entorno familiar y feliz con su elección. “Con el único apoyo que necesitaba contar era el de mi familia y ellos me respaldaron al 100%. Entonces estoy superfeliz y tranquila”, afirmó.

Eso sí, Vigil aseguró que las propuestas que ha recibido han sido de Ligas con un alto nivel de competencia, lo que reafirma que está tomando decisiones estratégicas para su futuro. “Son ligas con nivel”, concluyó, dejando en claro que su desarrollo como deportista está en el centro de sus decisiones, y las opciones que tiene son, sin duda, de gran proyección para su carrera.