Sandra Ostos confesó detalles de su fichaje por Alianza Lima: “Cenaida Uribe me llamó y al día siguiente estaba firmando en Matute”

El viernes 20 de junio se cumplió un sueño. Sandra Ostos, histórica de Circolo Sportivo Italiano, fue anunciada como nuevo refuerzo del club del cual es hincha confesa, Alianza Lima, para el Mundial de Clubes y la próxima temporada de la Liga Peruana de Vóley.

Tuvieron que pasar ocho temporadas para que la popular ‘Guerrera’ dejara su casa en Pueblo Libre y emprenda un nuevo desafío con el vigente bicampeón del torneo doméstico de voleibol. Un objetivo, que tenía establecido desde hace mucho y del cual no se cansaba de hablarlo en cada entrevista que concedía.

La meta estaba ahí, pero la oportunidad no se le presentaba, a pesar de registrar buenas campañas con Circolo. Inclusive, la voleibolista nacional había logrado llegar a un final en el 2018-2019, en la cual cayó ante la Universidad San Martín, logrando un subcampeonato histórico.

Sandra Ostos no se quedó con los brazos cruzados y siguió destacando con el cuadro italiano, ubicándose en el sexto lugar en la última temporada de la Liga Peruana de Vóley. Aunque no se subió al podio, su performance fue digna de aplaudir y como recompensa recibió la llamada más esperada.

Fue así como Alianza Lima la presentó por todo lo alto en sus redes sociales, con una campaña de misterio y un póster con la camiseta ‘blanquiazul’, la cual varias veces utilizó en sus visitas al estadio Alejandro Villanueva.

“¡Bienvenida a casa, Sandra! ¡Bienvenida Guerrera!“, fueran las palabras del club ‘íntimo’ para su primer refuerzo de cara a la siguiente campaña. Rápidamente, los comentarios positivos de los fanáticos del ‘equipo del pueblo’ inundaron las redes sociales.

Su comunicación con Cenaida Uribe

La decisión de Sandra Ostos de irse de Circolo Sportivo Italiano y fichar por Alianza Lima fue más fácil de lo imaginado. La misma voleibolista peruana confesó detalles de esa pequeña negociación durante la última transmisión de su cuenta de Tik Tok.

La ‘Guerrera’ contó que la subgerenta Cenaida Uribe se comunicó con ella el último domingo y le preguntó si quería jugar por el club ‘íntimo’. Su respuesta fue un rotundo sí y al día siguiente se reunieron para concretar el acuerdo y estampar su rúbrica en Matute.

“Para resumirles a las personas que recién se conectan y me preguntan cómo fue el proceso. No fue un proceso, el domingo en la noche, yo estaba caminando a comprar algo, recibí una llamada de Cenaida y me dijo ‘¿te gustaría venir a Alianza?’, yo súper natural le dije ‘creo que esa pregunta está demás’. Al día siguiente, yo ya tenía una reunión con ella a las 10 de la mañana, me reuní con ella y máximo 45 minutos después yo ya estaba firmando en Matute con el club de mis amores“, expresó.

Lo que se viene para Alianza Lima en este 2025

Luego de lograr el bicampeonato, el técnico Facundo Morando decidió darle tiempo de descanso a sus jugadores y él partió a Argentina para formar parte del comando técnico de la selección ‘albiceleste’. Algunas deportistas se encuentran de vacaciones, mientras otras entrenan con la ‘bicolor’ bajo las indicaciones de Antonio Rizola.

En las siguientes semanas, las ‘íntimas’ volverán a los entrenamientos para comenzar su preparación de cara al Mundial de Clubes 2025, que se celebrará del 8 al 14 de diciembre. Todavía no se confirma la sede de este importante certamen.

Puede que Alianza Lima se estrene en este torneo internacional sin haber jugado en la nueva edición de la Liga Peruana de Vóley. Y es que la próxima temporada iniciaría en los últimos días de noviembre y primeros de diciembre.